Další severská lekce pro Hradec. Finové nás vyučili v produktivitě, uznal Koukal

„Pořád hrajeme o postup. Do Lausanne pojedeme příští týden odehrát kvalitní utkání a uvidíme, na co to bude stačit,“ uvedl po porážce 1:5 od finského mistra Petr Koukal, jeden z asistentů hlavního kouče Hradce Martince.
Všechny tři domácí zápasy jste prohráli. Rozhodovala kvalita soupeřů?
První zápas s dánským Odense jsme měli vyhrát. Měli jsme ho dobře rozehraný, vedli jsme 3:1, to jsme neměli ztratit. Brynäs a Kalpa nás vyučily z produktivity. Možná lépe řečeno, že Švédové i celkovým pojetím a Finové právě hlavně z té produktivity.
Kuopio bylo přece jen favoritem. Potvrdilo podle vás své kvality?
Už před zápasem bylo jasné, že Kalpa má velkou kvalitu a že výborně bruslí. Všechno se potvrdilo, nicméně o výsledku rozhodly dvě naše individuální chyby ve druhé třetině, které soupeř okamžitě potrestal. A obrovskou kvalitu v zakončení ukazovali její hráči po celých šedesát minut.
Co váš výkon?
Přestože tomu výsledek neodpovídá, myslím si, že jsme odehráli dobré utkání s dobrým pohybem. Pokud člověk tolik nekoukal jen na góly, ale celkově na šance a jejich náznaky, tak jsme odehráli vcelku vyrovnaný zápas. Soupeř ale nekompromisně zakončil vše, co v zápase měl. V tom byl diametrální rozdíl a je to něco, na čem musíme pracovat.
Pátý gól jste inkasovali ve 45. minutě, kdy jste zkusili hru bez brankáře. nebyl to velký risk?
Nemyslím si. Měli jsme přesilovku a za stavu 1:4 to byla možnost se k soupeři dostat. Navíc v Lize mistrů se po vstřelení branky vyloučený hráč nevrací, takže jsme to zkusili. Nevyšlo nám to, gól dal soupeř.