Další severská lekce pro Hradec. Finové nás vyučili v produktivitě, uznal Koukal

Radomír Machek
  21:58
Nic příjemného pro fanoušky Hradce. Pokud hokejisté Mountfieldu v posledním kole základní části na ledě švýcarského Lausanne na poslední chvíli neproklouznou do vyřazovací části, projdou účastí v Lize mistrů bez domácí výhry. Po prohrách s dánským Odense 3:4 po samostatných nájezdech a 0:5 se švédským Brynäs nestačili ani finským šampionům z Kuopia.
Jordann Perret v souboji před brankou v utkání proti Kuopiu.

Jordann Perret v souboji před brankou v utkání proti Kuopiu. | foto: ČTK

Finský Aleksi Klemetti podráží Jordanna Perreta z Hradce Králové.
Berany duc! Joona Saarelainen z KalPa Kuopio (vlevo) se sráží s...
Brankář Hradce Novotný odehrává kotouč.
Hráči KalPa Kuopio se radují ze zásahu do sítě Hradce Králové.
8 fotografií

„Pořád hrajeme o postup. Do Lausanne pojedeme příští týden odehrát kvalitní utkání a uvidíme, na co to bude stačit,“ uvedl po porážce 1:5 od finského mistra Petr Koukal, jeden z asistentů hlavního kouče Hradce Martince.

Všechny tři domácí zápasy jste prohráli. Rozhodovala kvalita soupeřů?
První zápas s dánským Odense jsme měli vyhrát. Měli jsme ho dobře rozehraný, vedli jsme 3:1, to jsme neměli ztratit. Brynäs a Kalpa nás vyučily z produktivity. Možná lépe řečeno, že Švédové i celkovým pojetím a Finové právě hlavně z té produktivity.

Sparta vyloupila led vítězů Ligy mistrů, Hradec dostal pětku od finského favorita

Kuopio bylo přece jen favoritem. Potvrdilo podle vás své kvality?
Už před zápasem bylo jasné, že Kalpa má velkou kvalitu a že výborně bruslí. Všechno se potvrdilo, nicméně o výsledku rozhodly dvě naše individuální chyby ve druhé třetině, které soupeř okamžitě potrestal. A obrovskou kvalitu v zakončení ukazovali její hráči po celých šedesát minut.

Co váš výkon?
Přestože tomu výsledek neodpovídá, myslím si, že jsme odehráli dobré utkání s dobrým pohybem. Pokud člověk tolik nekoukal jen na góly, ale celkově na šance a jejich náznaky, tak jsme odehráli vcelku vyrovnaný zápas. Soupeř ale nekompromisně zakončil vše, co v zápase měl. V tom byl diametrální rozdíl a je to něco, na čem musíme pracovat.

Pátý gól jste inkasovali ve 45. minutě, kdy jste zkusili hru bez brankáře. nebyl to velký risk?
Nemyslím si. Měli jsme přesilovku a za stavu 1:4 to byla možnost se k soupeři dostat. Navíc v Lize mistrů se po vstřelení branky vyloučený hráč nevrací, takže jsme to zkusili. Nevyšlo nám to, gól dal soupeř.

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. KalPa KuopioKuopio 5 4 1 0 0 21:7 14
2. Frölunda HCFrölunda 5 4 0 0 1 17:8 12
3. Ilves TampereIlves 4 4 0 0 0 15:6 12
4. HC Sparta PrahaSparta 5 3 1 0 1 14:9 11
5. Lukko RaumaRauma 5 3 0 1 1 16:10 10
6. Brynäs IFBrynäs 5 3 0 0 2 13:8 9
7. EV ZugZug 5 2 1 0 2 17:14 8
8. Lulea HockeyLulea 5 2 0 2 1 10:11 8
9. Fischtown PinguinsBremerhaven 5 1 2 0 2 15:15 7
10. HC Kometa BrnoKometa Brno 4 2 0 1 1 17:14 7
11. ZSC Lions CurychCurych 5 2 0 1 2 11:9 7
12. SC BernBern 4 2 0 1 1 11:10 7
13. ERC IngolstadtIngolstadt 4 2 0 0 2 12:11 6
14. EC Red Bull SalzburgSalzburg 4 2 0 0 2 9:8 6
15. KAC KlagenfurtKlagenfurt 4 2 0 0 2 12:13 6
16. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 5 1 1 1 2 11:16 6
17. Storhamar Hockey HamarStorhamar 5 2 0 0 3 7:15 6
18. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 4 1 1 0 2 14:16 5
19. HC BolzanoBolzano 4 1 1 0 2 10:15 5
20. Eisbären BerlínBerlín 5 1 0 1 3 12:18 4
21. HC LausanneLausanne 4 1 0 0 3 11:15 3
22. Odense BulldogsOdense 4 0 1 0 3 11:18 2
23. Belfast GiantsBelfast Giants 4 0 0 1 3 12:23 1
24. GKS TychyTychy 4 0 0 0 4 4:13 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

