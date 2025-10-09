Poprvé se jim navíc stalo, že všechna tři domácí utkání prohráli. Po prohrách s dánským Odense a švédským Brynäs podlehli i finským šampionům z Kuopia.
„První zápas s dánským Odense jsme měli vyhrát. Měli jsme ho dobře rozehraný, vedli jsme 3:1, to jsme neměli ztratit. Brynäs a Kalpa nás vyučily z produktivity. Možná lépe řečeno, Švédové i celkovým pojetím a Finové hlavně z té produktivity,“ komentoval domácí vystoupení Mountfieldu v letošním ročníku Ligy mistrů Petr Koukal, jeden z asistentů hlavního kouče Martince.
Sílu soupeřů, hlavně Švédů a Finů, zdůraznil i finský útočník hradeckého týmu Markus Nenonen: z „Nepřičítal bych to tomu, jestli hrajeme doma nebo venku. Doma jsme měli švédské Brynäs a finskou KalPu, které hrají rozdílný hokej, a možná nás překvapily.“
Přestože finské Kuopio podtrhlo domácí zmar Mountfieldu, má hradecké mužstvo před posledním kolem základní části Ligy mistrů stále šanci do play off proklouznout. A výrazně jim k tomu může pomoci i jediný bod, který získali na svém ledě tím, že dánskému Odense podlehli až po samostatných nájezdech.
Potřebují k tomu ale bodovat příští týden ve švýcarském Lausanne a potvrdit tak svoji mnohem lepší bilanci na hřištích soupeřů. Z nich si zatím přivezli pět bodů. A pokud přivezou další, postoupit mohou. V tabulce všech čtyřiadvaceti účastníků soutěže jim patří 18. místo. Dál půjde 16 nejlepších. „Pořád hrajeme o postup. Do Lausanne pojedeme příští týden odehrát kvalitní utkání a uvidíme, na co to bude stačit,“ uvedl Koukal.
Lausanne na ledě francouzského Grenoblu podlehlo 4:7 a je 23.
Na to ale Hradečtí nebudou chtít ve středu spoléhat. „Víme, že je to silný soupeř. Chceme vyhrát, abychom postoupili a mohli si v Lize mistrů zahrát další zápasy a poznat nové týmy. Snad se nám to povede,“ věří finský útočník Hradce Nenonen.