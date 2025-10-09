Premium

Doma bída, co postup v Lize mistrů? Stále o něj hrajeme, zní z Hradce

Radomír Machek
  10:02
Už je to jisté! Pokud se hokejistům hradeckého Mountfieldu podaří v letošním ročníku Ligy mistrů postoupit do vyřazovací části, zápasy na domácím ledě si k tomu moc nepomohli. Před posledním kolem základní části je totiž nezvratné, že při své páté účasti v této evropské soutěži mají z utkání na domácím ledě svoji nejhorší bilanci.

Brankář Stanislav Škorvánek z Hradce Králové inkasuje gól. | foto: ČTK

Poprvé se jim navíc stalo, že všechna tři domácí utkání prohráli. Po prohrách s dánským Odense a švédským Brynäs podlehli i finským šampionům z Kuopia.

„První zápas s dánským Odense jsme měli vyhrát. Měli jsme ho dobře rozehraný, vedli jsme 3:1, to jsme neměli ztratit. Brynäs a Kalpa nás vyučily z produktivity. Možná lépe řečeno, Švédové i celkovým pojetím a Finové hlavně z té produktivity,“ komentoval domácí vystoupení Mountfieldu v letošním ročníku Ligy mistrů Petr Koukal, jeden z asistentů hlavního kouče Martince.

Sílu soupeřů, hlavně Švédů a Finů, zdůraznil i finský útočník hradeckého týmu Markus Nenonen: z „Nepřičítal bych to tomu, jestli hrajeme doma nebo venku. Doma jsme měli švédské Brynäs a finskou KalPu, které hrají rozdílný hokej, a možná nás překvapily.“

Přestože finské Kuopio podtrhlo domácí zmar Mountfieldu, má hradecké mužstvo před posledním kolem základní části Ligy mistrů stále šanci do play off proklouznout. A výrazně jim k tomu může pomoci i jediný bod, který získali na svém ledě tím, že dánskému Odense podlehli až po samostatných nájezdech.

Potřebují k tomu ale bodovat příští týden ve švýcarském Lausanne a potvrdit tak svoji mnohem lepší bilanci na hřištích soupeřů. Z nich si zatím přivezli pět bodů. A pokud přivezou další, postoupit mohou. V tabulce všech čtyřiadvaceti účastníků soutěže jim patří 18. místo. Dál půjde 16 nejlepších. „Pořád hrajeme o postup. Do Lausanne pojedeme příští týden odehrát kvalitní utkání a uvidíme, na co to bude stačit,“ uvedl Koukal.

Lausanne na ledě francouzského Grenoblu podlehlo 4:7 a je 23.

Na to ale Hradečtí nebudou chtít ve středu spoléhat. „Víme, že je to silný soupeř. Chceme vyhrát, abychom postoupili a mohli si v Lize mistrů zahrát další zápasy a poznat nové týmy. Snad se nám to povede,“ věří finský útočník Hradce Nenonen.

6. kolo

Kompletní los

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Ilves TampereIlves 5 5 0 0 0 20:6 15
2. KalPa KuopioKuopio 5 4 1 0 0 21:7 14
3. Frölunda HCFrölunda 5 4 0 0 1 17:8 12
4. HC Sparta PrahaSparta 5 3 1 0 1 14:9 11
5. SC BernBern 5 3 0 1 1 18:10 10
6. Lukko RaumaRauma 5 3 0 1 1 16:10 10
7. Brynäs IFBrynäs 5 3 0 0 2 13:8 9
8. ERC IngolstadtIngolstadt 5 3 0 0 2 15:13 9
9. EV ZugZug 5 2 1 0 2 17:14 8
10. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 5 2 1 0 2 21:20 8
11. Lulea HockeyLulea 5 2 0 2 1 10:11 8
12. Fischtown PinguinsBremerhaven 5 1 2 0 2 15:15 7
13. ZSC Lions CurychCurych 5 2 0 1 2 11:9 7
14. HC Kometa BrnoKometa Brno 5 2 0 1 2 17:19 7
15. EC Red Bull SalzburgSalzburg 5 2 0 0 3 10:10 6
16. KAC KlagenfurtKlagenfurt 5 2 0 0 3 13:17 6
17. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 5 1 1 1 2 11:16 6
18. Storhamar Hockey HamarStorhamar 5 2 0 0 3 7:15 6
19. Odense BulldogsOdense 5 1 1 0 3 13:19 5
20. HC BolzanoBolzano 5 1 1 0 3 12:18 5
21. Eisbären BerlínBerlín 5 1 0 1 3 12:18 4
22. GKS TychyTychy 5 1 0 0 4 8:14 3
23. HC LausanneLausanne 5 1 0 0 4 15:22 3
24. Belfast GiantsBelfast Giants 5 0 0 1 4 12:30 1

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

