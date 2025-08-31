ONLINE: Kometa a Hradec bojují v Lize mistrů. Oba kluby si „prohodily“ soupeře

Hradec má před vlastními fanoušky během nedělního odpoledne co napravovat. Proti Odense, jedinému nováčkovi letošního ročníku Ligy mistrů, ztratil pohodlné vedení 3:1, které držel ještě zkraje 54. minuty. Nakonec tak prohrál 3:4 po nájezdech.
Nyní ale Mountfield dostává o poznání těžšího soupeře. Finalistu švédské ligy z města Gävle, tedy Brynäs. To se po sobotním tréninku přesunulo z Brna. A taky s motivací, aby dalo zapomenout na úvodní nezdar.
Kometa totiž sezonu načala parádně, až nečekaně klidnou výhrou v poměru 4:1 nad švédským protivníkem, který v uplynulém ročníku opanoval také základní část SHL.
Aréna posledních extraligových mistrů tak hostí duel týmů, které se dobře naladily. Dánský klub Odense Bulldogs, který vznikl už v roce 1978, na jaře ve finále proti Herningu poprvé v historii ovládl tamní ligovou soutěž Metal Ligaen. Teď tajně doufá, že z Česka odletí se dvěma nečekanými výhrami.
04:46 Zubíček (H. Zohorna, A. Zbořil)
22:36 Zohorna (Zbořil)
16:15 Klee (Oden, Andersen)
Kavan (Krošelj) – Zábranský, Král, Bartejs, Gulaši (A), Holland, Svoboda, Zubíček – Flek (C), Cingel, Stránský – Kollár, Ilomaki, Pospíšil – Zbořil, Zohorna T., Zohorna H. (A), Chludil, Ekrt, Kos
Lundstrom (Sogaard) – Klee, Baastrup Andersen (C), Bergstrom, Larsen (A), Lehmann Hansen, Karlsson, Rasmussen, Jakobsen – Thelin, Brinkman Andersen, Piroutek – Golovkovs, Fakt, Jensen K. – Oden, Popovic, Korsgaard (A) – Jensen M., Bjerrum, Nielsen
Rozhodčí: Jeřábek, Mejzlík – Ondráček, Axman
02:43 Pettersson (Vesel)
07:13 Lindblom (Rödin)
Novotný (Škorvánek) – Pláněk (C), Dlapa, Melancon, Vukojevic, Sýkora, Šenkeřík, Kovář – Batna, Bunnaman, Hašek – Nenonen, Klíma, Jergl – Kusý, Tamáši, Kohout – Pavlík, Miškář (A), Radil (A) – Pilař
Clara (Delia) – Hägg, Dahlquist, Djoos, Norlinder, Hedin Raftheim, Kempný – Larsson (C), Silfveberg, Jonsson-Fjällby – Rödin (A), Lindblom, Scott – Svrček, Ölund (A), Kopacka – Vesel, Sundquist, Pettersson – Hillström
Rozhodčí: Pražák, Ondráček – Šimánek, Thuma
09:43 Beaucage (Krannila, Ruohomaa)
29:08 Gelinas (Jandric, Olsson)
50:34 Stenqvist (Westerholm, Krannila)
34:10 Misley
39:15 Gersich (Bradley)
41:38 Schneider (DiGiacinto)
Salonen (Raanta) – Stenqvist, Almari, Viitasalo, Peters, Gelinas, Olsson, Ervasti, Korkka – Beaucage, Ruohomaa, Haapanen, Tuuva, Intonen, Hamalainen, Westerholm, Krannila, Jandric, Saarela, Joki, Morand
Harvey (Vallini) – Samuelsson, Barberio, Valentine, Gildon, Di Perna, Miglioranzi, Larcher – Gazley, Brandley, Gersich, DiGiacinto, Pollock, Schneider, Frank, Misley, Brunner, Marchetti, Mantenuto, Frigo
Rozhodčí: Heikkinen, Ankersen – Jusi, Niitylä
05:18 Peterson (Innala)
11:22 Peterson (Friberg, Innala)
46:03 Lasu (Westergård)
49:18 Hasa (Westergård, Lasu)
23:02 Brännström (Hügli, Douay)
29:11 Zehnder (Brännström)
Johansson (Normann) – Tömmernes, F. Hasa, Högberg, T. Nilsson, Heens, Wahlberg – Inala, Peterson, Friberg – Lindholm, Niederbasch, N. Nilsson – Westergard, Routsalainen, Stenberg – Cederqvist, Lasu, Born – N. Hasa
Pasche (Hughes) – Brännström, Baragano, Marti, Niku, Fiedler, Heldner, Vouaurdoux – Rochette, Czarnik, Caggiula – Oksanen, Jäger, Riat – Zehnder, Kahun, Fuchs – Douay, Prassl, Hügli – Bougro
Rozhodčí: Ch. Holm, M. Holm – Lundgren, Jonsson
04:23 Malgin (Andrighetto)
19:19 Balcers
25:05 Mikko Lehtonen (Andrighetto)
Hrubec (Zumbühl) – Marti, Kukan, Schwendeler, Mikko Lehtonen, Geering, Trutmann, Bünzli – Andrighetto, Malgin, Sigrist – Balcers, Grant, Frödén – Riedi, Bader, Äberg – Henry, Baechler, Baltisberger – Olsson
Fučík (Lewartowski) – Viinikainen, Kakkonen, Kaskinen, Bryk, Walli, Pociecha, Sobecki – Knuutinen, Kuru, Heljanko – Mat. Lehtonen, Monto, Viitanen – Lyszczarczyk, Komorski, Paš – Janik, Ubowski, Gošciński – Kucharski
Rozhodčí: Kaukokari, Kainberger – Stalder, Francey
Kickert (Haitzmann) – Corcoran, Robertson (A), Stephens, Nienhuis, Lewington, Wimmer, Hörl – Schneider (A), Nissner, T. Raffl (C)(TS) – Thaler, St. Denis, M. Raffl – Kraus, Baltram, Scherier – Wurzer, Auer, Böhm – Lauzinger
Gudlevskis (Hungerecker) – Eminger, Byström, Bruggisser, Abt, Jensen, Rausch, Riedell – Verlič, Jeglič, Urbas (C)(TS) – Görtz, Miele, Rossmy – Mauermann, Friesen (A), Krämmer (A) – Herrmann, Wejse, Kinder – Büsing
Rozhodčí: Huber (AUT), Gebei (HUN) – Mantovani (ITA), Nothegger (AUT)