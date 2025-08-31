Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

ONLINE: Kometa a Hradec bojují v Lize mistrů. Oba kluby si „prohodily“ soupeře

Autor: ,
Sledujeme online   15:54
V pátek do hokejové Ligy mistrů vstoupily, dva dny nato vyráží Hradec i mistrovská Kometa do akce znovu. A na české půdě se opět ukáží ti samí soupeři jako předevčírem, tuzemské kluby si je jen „prohazují“. Do Brna tak zavítá dánský nováček z Odense, který na úvod soutěže překvapivě uspěl proti Východočechům. Ti naopak vyzvou Brynäs, švédský celek, jenž pro změnu padl na Moravě. Oba duely můžete sledovat v podrobných online reportážích od 16 hodin.
Fotogalerie4

Momentka z utkání Kometa Brno - Odense. | foto: ČTK

Hradec má před vlastními fanoušky během nedělního odpoledne co napravovat. Proti Odense, jedinému nováčkovi letošního ročníku Ligy mistrů, ztratil pohodlné vedení 3:1, které držel ještě zkraje 54. minuty. Nakonec tak prohrál 3:4 po nájezdech.

Nyní ale Mountfield dostává o poznání těžšího soupeře. Finalistu švédské ligy z města Gävle, tedy Brynäs. To se po sobotním tréninku přesunulo z Brna. A taky s motivací, aby dalo zapomenout na úvodní nezdar.

Sledujte zápasy hokejové Ligy mistrů ONLINE

Kometa totiž sezonu načala parádně, až nečekaně klidnou výhrou v poměru 4:1 nad švédským protivníkem, který v uplynulém ročníku opanoval také základní část SHL.

Aréna posledních extraligových mistrů tak hostí duel týmů, které se dobře naladily. Dánský klub Odense Bulldogs, který vznikl už v roce 1978, na jaře ve finále proti Herningu poprvé v historii ovládl tamní ligovou soutěž Metal Ligaen. Teď tajně doufá, že z Česka odletí se dvěma nečekanými výhrami.

Hokejová Liga mistrů
2. kolo 31. 8. 2025 16:00
zápas probíhá
HC Kometa Brno HC Kometa Brno : Odense Bulldogs Odense Bulldogs 2:2 (1:1, -:-, -:-)
Góly:
04:46 Zubíček (H. Zohorna, A. Zbořil)
22:36 Zohorna (Zbořil)
Góly:
16:15 Klee (Oden, Andersen)
Sestavy:
Kavan (Krošelj) – Zábranský, Král, Bartejs, Gulaši (A), Holland, Svoboda, Zubíček – Flek (C), Cingel, Stránský – Kollár, Ilomaki, Pospíšil – Zbořil, Zohorna T., Zohorna H. (A), Chludil, Ekrt, Kos
Sestavy:
Lundstrom (Sogaard) – Klee, Baastrup Andersen (C), Bergstrom, Larsen (A), Lehmann Hansen, Karlsson, Rasmussen, Jakobsen – Thelin, Brinkman Andersen, Piroutek – Golovkovs, Fakt, Jensen K. – Oden, Popovic, Korsgaard (A) – Jensen M., Bjerrum, Nielsen

Rozhodčí: Jeřábek, Mejzlík – Ondráček, Axman

Hokejová Liga mistrů
2. kolo 31. 8. 2025 16:00
zápas probíhá
Mountfield Hradec Králové Mountfield Hradec Králové : Brynäs IF Brynäs IF 0:2 (0:2, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
02:43 Pettersson (Vesel)
07:13 Lindblom (Rödin)
Sestavy:
Novotný (Škorvánek) – Pláněk (C), Dlapa, Melancon, Vukojevic, Sýkora, Šenkeřík, Kovář – Batna, Bunnaman, Hašek – Nenonen, Klíma, Jergl – Kusý, Tamáši, Kohout – Pavlík, Miškář (A), Radil (A) – Pilař
Sestavy:
Clara (Delia) – Hägg, Dahlquist, Djoos, Norlinder, Hedin Raftheim, Kempný – Larsson (C), Silfveberg, Jonsson-Fjällby – Rödin (A), Lindblom, Scott – Svrček, Ölund (A), Kopacka – Vesel, Sundquist, Pettersson – Hillström

Rozhodčí: Pražák, Ondráček – Šimánek, Thuma

Hokejová Liga mistrů
2. kolo 31. 8. 2025 15:00
zápas probíhá
Lukko Rauma Lukko Rauma : HC Bolzano HC Bolzano 3:3 (1:0, 1:2, -:-)
Góly:
09:43 Beaucage (Krannila, Ruohomaa)
29:08 Gelinas (Jandric, Olsson)
50:34 Stenqvist (Westerholm, Krannila)
Góly:
34:10 Misley
39:15 Gersich (Bradley)
41:38 Schneider (DiGiacinto)
Sestavy:
Salonen (Raanta) – Stenqvist, Almari, Viitasalo, Peters, Gelinas, Olsson, Ervasti, Korkka – Beaucage, Ruohomaa, Haapanen, Tuuva, Intonen, Hamalainen, Westerholm, Krannila, Jandric, Saarela, Joki, Morand
Sestavy:
Harvey (Vallini) – Samuelsson, Barberio, Valentine, Gildon, Di Perna, Miglioranzi, Larcher – Gazley, Brandley, Gersich, DiGiacinto, Pollock, Schneider, Frank, Misley, Brunner, Marchetti, Mantenuto, Frigo

Rozhodčí: Heikkinen, Ankersen – Jusi, Niitylä

Hokejová Liga mistrů
2. kolo 31. 8. 2025 15:00
zápas probíhá
Frölunda HC Frölunda HC : HC Lausanne HC Lausanne 4:2 (2:0, 0:2, -:-)
Góly:
05:18 Peterson (Innala)
11:22 Peterson (Friberg, Innala)
46:03 Lasu (Westergård)
49:18 Hasa (Westergård, Lasu)
Góly:
23:02 Brännström (Hügli, Douay)
29:11 Zehnder (Brännström)
Sestavy:
Johansson (Normann) – Tömmernes, F. Hasa, Högberg, T. Nilsson, Heens, Wahlberg – Inala, Peterson, Friberg – Lindholm, Niederbasch, N. Nilsson – Westergard, Routsalainen, Stenberg – Cederqvist, Lasu, Born – N. Hasa
Sestavy:
Pasche (Hughes) – Brännström, Baragano, Marti, Niku, Fiedler, Heldner, Vouaurdoux – Rochette, Czarnik, Caggiula – Oksanen, Jäger, Riat – Zehnder, Kahun, Fuchs – Douay, Prassl, Hügli – Bougro

Rozhodčí: Ch. Holm, M. Holm – Lundgren, Jonsson

Hokejová Liga mistrů
2. kolo 31. 8. 2025 15:45
zápas probíhá
ZSC Lions Curych ZSC Lions Curych : GKS Tychy GKS Tychy 3:0 (2:0, -:-, -:-)
Góly:
04:23 Malgin (Andrighetto)
19:19 Balcers
25:05 Mikko Lehtonen (Andrighetto)
Góly:
Sestavy:
Hrubec (Zumbühl) – Marti, Kukan, Schwendeler, Mikko Lehtonen, Geering, Trutmann, Bünzli – Andrighetto, Malgin, Sigrist – Balcers, Grant, Frödén – Riedi, Bader, Äberg – Henry, Baechler, Baltisberger – Olsson
Sestavy:
Fučík (Lewartowski) – Viinikainen, Kakkonen, Kaskinen, Bryk, Walli, Pociecha, Sobecki – Knuutinen, Kuru, Heljanko – Mat. Lehtonen, Monto, Viitanen – Lyszczarczyk, Komorski, Paš – Janik, Ubowski, Gošciński – Kucharski

Rozhodčí: Kaukokari, Kainberger – Stalder, Francey

Hokejová Liga mistrů
2. kolo 31. 8. 2025 17:30
EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg : Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Kickert (Haitzmann) – Corcoran, Robertson (A), Stephens, Nienhuis, Lewington, Wimmer, Hörl – Schneider (A), Nissner, T. Raffl (C)(TS) – Thaler, St. Denis, M. Raffl – Kraus, Baltram, Scherier – Wurzer, Auer, Böhm – Lauzinger
Sestavy:
Gudlevskis (Hungerecker) – Eminger, Byström, Bruggisser, Abt, Jensen, Rausch, Riedell – Verlič, Jeglič, Urbas (C)(TS) – Görtz, Miele, Rossmy – Mauermann, Friesen (A), Krämmer (A) – Herrmann, Wejse, Kinder – Büsing

Rozhodčí: Huber (AUT), Gebei (HUN) – Mantovani (ITA), Nothegger (AUT)

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

2. kolo

EC Red Bull Salzburg vs. Fischtown Pinguins //www.idnes.cz/sport
31.8. 17:30
  • 2.78
  • 4.34
  • 2.13

3. kolo

KalPa Kuopio vs. Storhamar Hockey Hamar //www.idnes.cz/sport
4.9. 17:30
  • 1.38
  • 5.29
  • 5.99
HC Sparta Praha vs. Lulea Hockey //www.idnes.cz/sport
4.9. 18:30
  • 2.39
  • 4.18
  • 2.39
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Ilves TampereIlves 2 2 0 0 0 10:5 4
2. EV ZugZug 2 1 1 0 0 8:3 4
3. KalPa KuopioKuopio 2 1 1 0 0 7:3 4
4. HC Kometa BrnoKometa Brno 1 1 0 0 0 4:1 2
4. Lukko RaumaRauma 1 1 0 0 0 4:1 2
6. Frölunda HCFrölunda 1 1 0 0 0 3:0 2
7. Eisbären BerlínBerlín 2 1 0 0 1 5:3 2
8. EC Red Bull SalzburgSalzburg 1 1 0 0 0 3:1 2
9. HC Sparta PrahaSparta 2 1 0 0 1 6:5 2
10. Lulea HockeyLulea 2 1 0 1 0 6:5 2
11. Odense BulldogsOdense 1 0 1 0 0 4:3 2
12. Fischtown PinguinsBremerhaven 1 0 1 0 0 3:2 2
13. SC BernBern 2 1 0 0 1 4:4 2
14. Storhamar Hockey HamarStorhamar 2 1 0 0 1 4:5 2
15. KAC KlagenfurtKlagenfurt 2 1 0 0 1 4:6 2
16. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 1 0 0 1 0 3:4 0
17. ZSC Lions CurychCurych 1 0 0 1 0 2:3 0
18. GKS TychyTychy 1 0 0 0 1 1:3 0
19. HC LausanneLausanne 1 0 0 0 1 1:4 0
19. Brynäs IFBrynäs 1 0 0 0 1 1:4 0
21. HC BolzanoBolzano 1 0 0 0 1 0:3 0
22. Belfast GiantsBelfast Giants 2 0 0 1 1 6:10 0
23. ERC IngolstadtIngolstadt 2 0 0 0 2 2:7 0
24. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 2 0 0 0 2 1:7 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Děti, pomyslný titul a nekončící soud. Od tragédie hokejových bratrů uplynul rok

Nejen jednu rodinu, ale celý hokejový svět zasáhla strašlivá zpráva. Od té doby už uběhl celý rok. 29. srpna 2024. Tehdy náhle zemřeli bratři Johnny a Matthew Gaudreauovi, den před svatbou jejich...

Totální destrukce, výprask. Česká dvacítka zničila Slováky deseti góly, díval se i Rulík

Mělo jít o tvrdé federální derby plné ostrých soubojů, ideálně s dramatickou koncovkou. Té se ale fanoušci v Chomutově nedočkali, ovšem zklamaní rozhodně neodcházeli. Ještě aby jo, vždyť čeští...

Kolečko natočil dojemný klip Litvínove, nezhasni! Premiéru uvidí fanoušci

Potřebují ne kolečko, ale celý náklaďák peněz, aby spasili hokejovou baštu, proto mobilizace záchranářů a fanoušků pokračuje. Před sezonou se potkají v sobotu 6. září na akci Litvínove, nezhasni! v...

Pocta pro Jágra. V Pittsburghu ho s dalšími osobnostmi uvedou do klubové Síně slávy

Jaromír Jágr bude uveden do Síně slávy hokejových Pittsburgh Penguins, která se rozroste o nové členy po dvanáctileté pauze. V následujících třech letech do ní vstoupí deset osobností. Nejbližší...

Hradec na úvod Ligy mistrů selhal s nováčkem, Kometa zazářila proti Brynäs

Páteční večer nabídl další rundu zápasů hokejové Ligy mistrů. Do jejího jedenáctého ročníku vstoupily po Spartě také Hradec a mistrovská Kometa. Východočeši začali slušně, solidně rozehraný domácí...

ONLINE: Kometa a Hradec bojují v Lize mistrů. Oba kluby si „prohodily“ soupeře

Sledujeme online

V pátek do hokejové Ligy mistrů vstoupily, dva dny nato vyráží Hradec i mistrovská Kometa do akce znovu. A na české půdě se opět ukáží ti samí soupeři jako předevčírem, tuzemské kluby si je jen...

31. srpna 2025  15:54

Chtěli to hrát na krásu a místo toho Spartu Norové zaskočili. To nejde, řekl Gross

Na letišti cestou do Norska zaskočila hokejisty Sparty náhlá zpráva: Piloti si potřebují ještě odpočinout, poletíte až za pět hodin. A tak se ve vestibulu čekalo a čas se táhl. „Bylo to nepříjemný a...

31. srpna 2025  11:29

Myšák překousl frustraci a ťuká na NHL: Mívám sen, jak v ní dávám první gól

Když usne, mívá živý sen, jak střílí svůj první gól v NHL. Anebo jak naskakuje na první střídání. Třiadvacetiletý útočník Jan Myšák má plnou hlavu nejlepšího hokejového jeviště světa. A teď je možná...

31. srpna 2025  7:30

Překvapivé zaváhání v Norsku, Sparta si v Lize mistrů nevěděla rady se Storhamarem

První kolo zvládli, druhé už nikoliv. Hokejisté Sparty zakončili zahraniční výjezd v rámci základní fáze Ligy mistrů porážkou 2:4 se Storhamarem. Nad norským protivníkem dvakrát vedli zásluhou tref...

30. srpna 2025  20:27,  aktualizováno  20:48

Bitka v plánu nebyla, hlásil Tomáš Zohorna. Rozjezd v Kometě má parádní

Dva týdny a během nich tři zápasy stačily, aby se v Brně „v plné palbě“ předvedl útočník Tomáš Zohorna. Náramně mu sedl hlavně páteční zápas Ligy mistrů proti švédskému Brynäsu, v němž si připsal dvě...

30. srpna 2025  13:52

Nespěchám, mám jasné priority. McDavid naznačil plány, podepíše už před sezonou?

Nejspíš čekal úplně jiný úvodní dotaz. „To nemá s olympiádou moc společného, viďte? Ale ne, nic se neděje,“ usmál se uvolněný Connor McDavid na novináře. Na letním srazu kanadské reprezentace se...

30. srpna 2025  8:56

Nejstarší, ale pořád stejně hladový. Lenc chce s Libercem zpět na vrchol

Radan Lenc by měl patřit k hlavním lídrům Bílých Tygrů, kteří se po několika letech útlumu chtějí znovu vyškrábat na vrchol. Ve svých 34 letech je v liberecké kabině nejstarším hráčem. „Je to poprvé...

30. srpna 2025  8:44

Kulich nebude sedět v koutě. V Buffalu prorazil, ale: Chci víc bodů a přitvrdit

Přelomová sezona v NHL? Ne že by se hokejový útočník Jiří Kulich mračil, ale ani nelítá v oblacích. Je na sebe náročný. Že se v Buffalu usídlil v základní sestavě? A dokonce na místě elitního centra?...

30. srpna 2025  7:30

Hradec na úvod Ligy mistrů selhal s nováčkem, Kometa zazářila proti Brynäs

Páteční večer nabídl další rundu zápasů hokejové Ligy mistrů. Do jejího jedenáctého ročníku vstoupily po Spartě také Hradec a mistrovská Kometa. Východočeši začali slušně, solidně rozehraný domácí...

29. srpna 2025  17:15,  aktualizováno  22:03

Děti, pomyslný titul a nekončící soud. Od tragédie hokejových bratrů uplynul rok

Nejen jednu rodinu, ale celý hokejový svět zasáhla strašlivá zpráva. Od té doby už uběhl celý rok. 29. srpna 2024. Tehdy náhle zemřeli bratři Johnny a Matthew Gaudreauovi, den před svatbou jejich...

29. srpna 2025  16:38

Za Spartu nedal ani gól, přesto měl na dresu nápis „Nejlepší střelec“. Tak se činil

Od našeho zpravodaje v Rakousku Hokejová Liga mistrů vyžívající se ve zkoušení netradičních pravidel drží i jedno marketingové dílo. Z každého týmu nosí jeden hráč vizuálně vyčnívající dres s nápisem „Top scorer“. Nejlepší střelec....

29. srpna 2025  11:21

Největší zážitek kariéry. Jergl vyhlíží Ligu mistrů, o zraněních říká: Trestá nás někdo?

Krátce před polovinou zápasu Aleš Jergl nahodil puk na brankáře švýcarského Zugu. K překvapení většiny přítomných skončil puk v brance. Žádná velká branková hitparáda. „Moc si to nepamatuji, vlastně...

29. srpna 2025  10:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.