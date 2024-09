Spartu zachránila unikátní výhoda. Chceme vyhrát všechno, hlásí Hyka

Jako klíčový moment se ukázala dvouminutová přesilovka pěti proti třem v úvodu závěrečné části. V Lize mistrů totiž pokračuje početní výhoda i v případě vstřelení branky.

A Sparta toho náramně využila. Nejprve vyrovnal stav utkání Filip Chlapík, o 54 vteřin později se pak prosadil právě Hyka. „Speciální týmy nám velmi pomohly, díky nim jsme se dostali do zápasu,“ uvedl jedenatřicetiletý útočník.

Do dvojnásobné početní výhody na startu třetí třetiny jste se ale trápili.

Nevstoupili jsme do utkání ideálně, soupeř dobře bruslil. Určitě je co zlepšovat, ale konec utkání už byl lepší. Obsahoval věci, které jsme chtěli. Dobře jsme pak bránili a dali ještě další góly do prázdné brány. Ale vstupy do zápasů prostě musíme mít lepší.

Byla po první třetině v kabině dusná atmosféra?

Určitě, řekli jsme si, že takhle to dál nejde. Všichni to pochopili. Postupně jsme se zlepšovali a pomohli jsme si přesilovkou pět na tři.

Nečekali jste jednodušší utkání, když Fehérvár minule schytal debakl od Pardubic?

Abych řekl pravdu, tak ani nečekali. Věděli jsme, že každý zápas je odlišný a že soupeř přijede v jiném nastavení. Bylo vidět, že na nás vletěli. Tohle nesmíme dovolit a je jedno, proti komu hrajeme.

Soupeř hrál v prvním utkání velmi agresivně. Nyní to vypadalo, že jste se osobním soubojům raději vyhýbali.

Věděli jsme, že budou hrát fyzický hokej, obzvláště na malém hřišti, kde je hra rychlejší a více fyzická. Ale asi i oni sami viděli po prvním zápase, že nechtějí jít do většího střetu.

Nyní pojedete do Velké Británie, očekáváte podobný fyzický průběh?

Každý zápas je s těmito soupeři těžký, v Lize mistrů čelíte nejlepším týmům z Evropy. Nečeká nás proto vůbec nic jednoduchého.

Sparťanský brankář Josef Kořenář zasahuje před Csanádem Erdélym z Fehérváru.

Kromě přesilovky jste se prosadil ještě do prázdné brány, těší vás dva góly včetně vítězného?

Samozřejmě jsem rád, že jsem k výhře přispěl. Ovšem není důležité, kdo branky dává, hlavní je vítězství. Nicméně góly člověka rozhodně potěší.

Jak si zvykáte na nové prostředí?

V Praze už žiju dlouho, takže zvyklý jsem. Znám město, kluky i zázemí, o to je to pro mě jednodušší. V kabině mě suprově přivítali, zvykám si opravdu rychle.

Jak si pochvalujete spolupráci s Michalem Řepíkem a Vladimírem Sobotkou, se kterými už jste vytvořil stabilní formaci?

Jsou to dva velice zkušení hráči, mají něco za sebou. Hraje se mi s nimi dobře, uvidíme, jak nám to bude šlapat. Jsem rád, že mám možnost s nimi hrát.

V přípravě se vám daří, těší vás tato forma před startem extraligy?

Chceme vyhrát každý zápas a je jedno, zda jde o přípravu, nebo Ligu mistrů. Musíme si to tak nastavit v hlavě, že chceme vyhrát všechno.