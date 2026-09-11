Nenechat se zhltnout drakem. Fribourg proti Plzni v LM, souboj neporažených

Dobře, je to možná trochu přitažené za vlasy. V okolí Fribourgu je pravděpodobnější, že se na vás rozběhne rozdováděný kamzík, který se do nížin zatoulal z vrcholků nedaleké Bernské vysočiny, než že byste se skutečně setkali s oheň a síru chrlícím monstrem.
Nicméně legenda o klubovém vzniku vážně hovoří v podobném duchu. Tedy o tom s drakem, nikoliv kamzíkem... Místním údajně zvuk, který během krutých zim tvořil chladný vítr svištící roklí, připomínal skřeky mytické příšery.
|
Fribourg ho vyždímal jako hadr pracovité uklízečky. Spíkr Novotný o zážitcích z MS
Ostatně drak je ve Fribourgu přítomný neustále. Zdobí klubové logo, dres, a jakmile budou hokejisté Škody v pátek večer vyjíždět na plochu haly, která v květnu hostila pro Čechy tak nevydařený světový šampionát, rozhodně nepřehlédnou ohromnou dračí figurínu, jež už tradičně doprovází nástup domácích borců.
Ti prožívají výsledkově snové období. Před čtyřmi sezonami premiérově opanovali právě Ligu mistrů, o dva roky později povánoční Spengler Cup a letos na jaře se poprvé v klubové historii dočkali i ligového prvenství. Ve Fribourgu už si místní fandové i hráči zvykli na posměšky, titul jim jednoduše unikal až příliš dlouho. Přitom v devadesátkách byli díky ruským šikulům Vjačeslavu Bykovovi a Andreji Chomutovovi třikrát v řadě ve finále. Jenže nic z toho. Navíc byl klub na hranici bankrotu.
Jenže před uplynulým ročníkem si na lavičku stoupl jistý Roger Rönnberg. Švédský kouč, který pod Alpy dorazil ověnčený čtyřmi triumfy z Ligy mistrů a dvěma švédskými tituly s Frölundou. A začaly se dít věci.
V brance světovými šampionáty ošlehaný veterán Reto Berra, před ním početná partička chlapíků se zkušenostmi z NHL. A především Julien Sprunger. Klubová legenda, kapitán, na prahu čtyřicítky před koncem kariéry. A nemohl si přát dojemnější loučení.
Finálová série s Davosem dospěla až do sedmého duelu. A už předtím byla pořádně dramatická, vždyť tři zápasy muselo rozseknout až prodloužení. Asi nepřekvapí, že čas se musel přidávat i v tom posledním, titulovém.
A když Linus Wallmark v šesté minutě přeťal titulové sny Matěje Stránského a Filipa Zadiny na druhé straně, ve Fribourgu na chvíli oněměli, než se spustila lavina radosti. Téměř devět dekád čekání bylo u konce.
Sprunger naposledy zamkl svou skříňku s výstrojí, Berra zamířil do Klotenu… A jedna velká éra se uzavřela. Jenže Rönnberg zůstává a rozhodně neplánuje zpomalit. „Už nechci o titulu slyšet ani slovo, nechci pohár ani vidět!“ hlásal do médií. „Aspoň ne do té doby, než ho získáme znovu.“
A kdesi uvnitř věří, že Fribourg by mohl být zároveň úspěšný i na evropské scéně. Ligou mistrů zatím postupuje bez zaváhání, byť nutno říct, že dvě bitvy u rakouských sousedů se Štýrským Hradcem a Klagenfurtem nebyly nejtěžšími prověrkami.
|
Peníze? Já jel za Červenkou! Birner o Fribourgu říká: Tehdy mě zachránil z Ruska
S Plzní tak půjde o klání neporažených. Západočeši nejdříve možná až překvapivě hladce zdolali švédské Rögle, poté přetlačili i Tychy, polského šampiona. A Václav Pletka, který při zdravotní indispozici Josefa Jandače zaskakuje s dalším asistentem Jiřím Veberem na pozici hlavního kouče, říká: „Fribourg je dalším kvalitním soupeřem, ale připravení budeme.“
Tak jen aby své svěřence (ne)nachystal na draka.