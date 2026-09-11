Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nenechat se zhltnout drakem. Fribourg proti Plzni v LM, souboj neporažených

Šimon Tittel
  14:09
Pozor na něj! Nástup hokejistů Fribourgu doprovází dračí figurína.

Pozor na něj! Nástup hokejistů Fribourgu doprovází dračí figurína. | foto: Profimedia.cz

Hokejisté Fribourgu se radují ve finále proti Davosu.
Marcus Sörensen z Fribourgu slaví gól proti Spartě.
Marcus Sörensen z Fribourgu slaví gól proti Spartě.
Hokejisté Fribourgu slaví gól proti Spartě.
5 fotografií
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - A není to příběh jako z pohádky? Než byl na začátku prosince roku 1937 klub HC Fribourg-Gottéron, páteční soupeř plzeňských hokejistů v Lize mistrů (začátek v 19.45 hodin), oficiálně založen, proháněli se švýcarští mladíci v bruslích a s holemi po zamrzlé rybí farmě. A každou chvíli se museli ohlížet, jestli do údolí Vallée du Gottéron zrovna neplachtí drak!

Dobře, je to možná trochu přitažené za vlasy. V okolí Fribourgu je pravděpodobnější, že se na vás rozběhne rozdováděný kamzík, který se do nížin zatoulal z vrcholků nedaleké Bernské vysočiny, než že byste se skutečně setkali s oheň a síru chrlícím monstrem.

Nicméně legenda o klubovém vzniku vážně hovoří v podobném duchu. Tedy o tom s drakem, nikoliv kamzíkem... Místním údajně zvuk, který během krutých zim tvořil chladný vítr svištící roklí, připomínal skřeky mytické příšery.

Fribourg ho vyždímal jako hadr pracovité uklízečky. Spíkr Novotný o zážitcích z MS

Ostatně drak je ve Fribourgu přítomný neustále. Zdobí klubové logo, dres, a jakmile budou hokejisté Škody v pátek večer vyjíždět na plochu haly, která v květnu hostila pro Čechy tak nevydařený světový šampionát, rozhodně nepřehlédnou ohromnou dračí figurínu, jež už tradičně doprovází nástup domácích borců.

Ti prožívají výsledkově snové období. Před čtyřmi sezonami premiérově opanovali právě Ligu mistrů, o dva roky později povánoční Spengler Cup a letos na jaře se poprvé v klubové historii dočkali i ligového prvenství. Ve Fribourgu už si místní fandové i hráči zvykli na posměšky, titul jim jednoduše unikal až příliš dlouho. Přitom v devadesátkách byli díky ruským šikulům Vjačeslavu Bykovovi a Andreji Chomutovovi třikrát v řadě ve finále. Jenže nic z toho. Navíc byl klub na hranici bankrotu.

Jenže před uplynulým ročníkem si na lavičku stoupl jistý Roger Rönnberg. Švédský kouč, který pod Alpy dorazil ověnčený čtyřmi triumfy z Ligy mistrů a dvěma švédskými tituly s Frölundou. A začaly se dít věci.

Marcus Sörensen z Fribourgu slaví gól proti Spartě.

V brance světovými šampionáty ošlehaný veterán Reto Berra, před ním početná partička chlapíků se zkušenostmi z NHL. A především Julien Sprunger. Klubová legenda, kapitán, na prahu čtyřicítky před koncem kariéry. A nemohl si přát dojemnější loučení.

Finálová série s Davosem dospěla až do sedmého duelu. A už předtím byla pořádně dramatická, vždyť tři zápasy muselo rozseknout až prodloužení. Asi nepřekvapí, že čas se musel přidávat i v tom posledním, titulovém.

A když Linus Wallmark v šesté minutě přeťal titulové sny Matěje Stránského a Filipa Zadiny na druhé straně, ve Fribourgu na chvíli oněměli, než se spustila lavina radosti. Téměř devět dekád čekání bylo u konce.

Sprunger naposledy zamkl svou skříňku s výstrojí, Berra zamířil do Klotenu… A jedna velká éra se uzavřela. Jenže Rönnberg zůstává a rozhodně neplánuje zpomalit. „Už nechci o titulu slyšet ani slovo, nechci pohár ani vidět!“ hlásal do médií. „Aspoň ne do té doby, než ho získáme znovu.“

A kdesi uvnitř věří, že Fribourg by mohl být zároveň úspěšný i na evropské scéně. Ligou mistrů zatím postupuje bez zaváhání, byť nutno říct, že dvě bitvy u rakouských sousedů se Štýrským Hradcem a Klagenfurtem nebyly nejtěžšími prověrkami.

Peníze? Já jel za Červenkou! Birner o Fribourgu říká: Tehdy mě zachránil z Ruska

S Plzní tak půjde o klání neporažených. Západočeši nejdříve možná až překvapivě hladce zdolali švédské Rögle, poté přetlačili i Tychy, polského šampiona. A Václav Pletka, který při zdravotní indispozici Josefa Jandače zaskakuje s dalším asistentem Jiřím Veberem na pozici hlavního kouče, říká: „Fribourg je dalším kvalitním soupeřem, ale připravení budeme.“

Tak jen aby své svěřence (ne)nachystal na draka.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

3. kolo

Bílí Tygři Liberec vs. Herning Blue Fox //www.idnes.cz/sport
11.9. 18:00
  • 1.21
  • 7.03
  • 9.33
Växjö Lakers vs. Tappara Tampere //www.idnes.cz/sport
11.9. 19:00
  • 1.88
  • 4.27
  • 3.22
Rögle BK vs. EC Red Bull Salzburg //www.idnes.cz/sport
11.9. 19:00
  • 1.33
  • 5.51
  • 6.79
Eisbären Berlín vs. Graz 99ers //www.idnes.cz/sport
11.9. 19:30
  • 1.46
  • 5.08
  • 5.02
Fribourg-Gottéron vs. HC Škoda Plzeň //www.idnes.cz/sport
11.9. 19:45
  • 1.66
  • 4.44
  • 3.99
Boxers de Bordeaux vs. Adler Mannheim //www.idnes.cz/sport
11.9. 20:15
  • 3.94
  • 4.62
  • 1.65

4. kolo

Skelleftea AIK vs. HC Davos //www.idnes.cz/sport
12.9. 14:30
  • 1.85
  • 4.28
  • 3.30
SaiPa Lappeenranta vs. HK Nitra //www.idnes.cz/sport
12.9. 16:00
  • 1.35
  • 5.55
  • 6.29
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Skelleftea AIKSkelleftea 3 3 0 0 0 12:4 9
2. HC DavosDavos 3 2 1 0 0 15:6 8
3. Kölner HaieKölner Haie 3 2 1 0 0 15:8 8
4. Geneve-Servette HCŽeneva 3 2 0 0 1 11:7 6
5. SaiPa LappeenrantaSaiPa 3 2 0 0 1 11:10 6
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 2 2 0 0 0 6:1 6
7. Fribourg-GottéronFribourg 2 2 0 0 0 7:3 6
8. HC Dynamo PardubicePardubice 3 2 0 0 1 9:3 6
9. Frölunda HCFrölunda 3 1 1 0 1 10:7 5
10. Boxers de BordeauxBordeaux 2 1 0 1 0 5:4 4
11. KooKoo KouvolaKooKoo 3 1 0 1 1 7:8 4
12. Tappara TampereTappara 2 1 0 1 0 10:8 4
13. Storhamar Hockey HamarStorhamar 3 1 0 1 1 6:7 4
14. Adler MannheimMannheim 2 1 0 0 1 4:4 3
15. Växjö LakersVäxjö 2 1 0 0 1 4:4 3
16. EC Red Bull SalzburgSalzburg 2 1 0 0 1 5:5 3
17. HK NitraNitra 3 1 0 0 2 6:10 3
18. KAC KlagenfurtKlagenfurt 3 0 1 0 2 4:6 2
19. Rögle BKRögle BK 2 0 0 0 2 0:5 0
20. GKS TychyTychy 3 0 0 0 3 3:12 0
21. Graz 99ersMoser Medical Graz 99ers 2 0 0 0 2 4:8 0
22. Bílí Tygři LiberecLiberec 2 0 0 0 2 3:9 0
23. Herning Blue FoxHerning Blue Fox 2 0 0 0 2 4:12 0
24. Eisbären BerlínBerlín 2 0 0 0 2 4:14 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa

Letecká katastrofa si 7. září 2011 na letišti v Jaroslavli vyžádala 37 obětí z...

Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...

Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu

ilustrační snímek

Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...

Třinec odmítl pokračovat v zápase s Kometou. Kovařčík utrpěl otřes mozku

Třinecký útočník Michal Kovařčík ujíždí pardubickému Miloši Kelemenovi.

Přípravné utkání mezi hokejisty Brna a Třince předčasně skončilo již po první třetině. Oceláři odmítli v utkání pokračovat poté, co se v závěru úvodní dvacetiminutovky po střetu s Janem Ščotkou...

Tohle má být Pastrňák? Fanoušci slavné videohry kritizují podobizny hráčů

David Pastrňák ve hře NHL 27.

Nové vydání tradiční videohry NHL, tentokrát s označením 27, vyvolalo obrovskou vlnu reakcí na sociálních sítích. Často udivených, nechápavých, mnohdy až posměšných. Hokejoví fanoušci se totiž...

Nové dresy ukrylo Kladno do kontejneru, odhalilo je po Spartě. Mají neonový efekt

Dres hokejových Rytířů Kladno pro extraligový ročník 2026/27. Jakub Konečný...

Mystické představení nových dresů trochu ve formátu únikovky. Hokejoví Rytíři Kladno je ukryli na více než týden do zakódovaného kontejneru před ČEZ stadionem, otevřel ho vítěz fanouškovské soutěže...

Nenechat se zhltnout drakem. Fribourg proti Plzni v LM, souboj neporažených

Pozor na něj! Nástup hokejistů Fribourgu doprovází dračí figurína.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku A není to příběh jako z pohádky? Než byl na začátku prosince roku 1937 klub HC Fribourg-Gottéron, páteční soupeř plzeňských hokejistů v Lize mistrů (začátek v 19.45 hodin), oficiálně založen,...

11. září 2026  14:09

Utekl z hořící věže. Bývalý hráč NHL přežil teroristický útok 11. září. Myslel si, že umře

Teroristický útok na Světové obchodní centrum (11. září 2001)

Myslel si, že ho čeká běžný den. Už sice ne jako hokejistu, ale začínajícího investičního makléře, jenž vstupoval do poslední fáze školícího programu jedné z finančních společností ve Spojených...

11. září 2026  13:02

Olomouc chce znovu zaskočit experty. V baráži nás vidí od roku 2014, usmál se kouč

Hokejisté Olomouce slaví gól v přípravném zápase s Kometou Brno.

Širší kádr, dva rovnocenní trenéři a navýšení rozpočtu. To jsou nejzásadnější novinky, které před novou extraligovou sezonou hlásí hokejisté Olomouce. Mora přivedla hned jedenáct posil.

11. září 2026  10:49

Úleva v Litvínově, hvězdný Ondřej Kaše je fit: Útok 3K? Ukážeme ještě víc

Ondřej Kaše na střídačce Litvínova.

Úleva hokejového Litvínova. Lídr Ondřej Kaše je zpátky. Zranění z přípravy proti Karlovým Varům, které vyvolalo emoce, ho o start extraligy neobralo. Naskočil do generálky v Mladé Boleslavi...

11. září 2026  7:37

Hořká prohra Pardubic. Heroické srovnání v poslední minutě odvolal videorozhodočí

Momentka z utkání Ligy mistrů mezi Pardubicemi a Rögle.

Už už to vypadalo, že hokejové Pardubice budou bodovat také ve třetím zápase letošního ročníku Ligy mistrů. Ačkoliv ve Finsku na ledě týmu SaiPa prohrávaly o tři branky, dokázaly pár vteřin před...

10. září 2026  17:20,  aktualizováno  20:24

Bergeron měl auru, jako nadčlověk. Zbořil o kapitánství Vítkovic i roli šmejda

Třinecký útočník Andrej Nestrašil atakuje ujíždějícího vítkovického obránce...

Novým kapitánem hokejistů Vítkovic je obránce s reprezentačními zkušenostmi Jakub Zbořil, který před minulou sezonou přišel z Pardubic. „Je to pro mě obrovská čest a veliká zodpovědnost. Role...

10. září 2026

Kouč Fischer dostal čtyřletou stopku za falešné potvrzení o očkování proti covidu

Ustaraný kouč Patrick Fischer na střídačce švýcarské reprezentace sleduje zápas...

Trenér Patrick Fischer, který v dubnu skončil u švýcarské hokejové reprezentace kvůli zfalšovanému potvrzení o očkování proti koronaviru před olympijskými hrami v Pekingu 2022, dostal od mezinárodní...

10. září 2026  16:57

Jeden z nás bortí, co se snažíme budovat. Dědek poškozuje český hokej, hlásí APK

Majitel pardubického hokejového klubu Petr Dědek na předsezonní tiskové...

Spor mezi Petrem Dědkem a vedením extraligy kvůli marketingovým právům pokračuje. Valná hromada APK LH (Asociace profesionálních klubů ledního hokeje) se na středečním zasedání proti pardubickému...

10. září 2026  16:18

Další kontroverzní muž v Edmontonu. Život přináší druhé šance, hájil klub podpis

Alex Formenton v dresu Ottawy.

Pozornost mají dlouhodobě. Aby také ne, když jsou v jejich řadách dva z nejlepších hokejistů světa. Jenže v posledních měsících je kolem Edmontonu živo i kvůli personálním rozhodnutím. Nejprve...

10. září 2026  13:50

Finále zase vyhrajeme, proto se na sezonu těším, říká majitel hokejové Dukly

Litvínov, 25. 4. 2026. Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. zápas baráže o...

O uplynulém víkendu měl být jedním z aktérů charitativního hokejového zápasu s názvem Dukla: Nástup! a na středu si plánoval návštěvu úvodního utkání jihlavského A-týmu, kterým odstartoval novou...

10. září 2026  13:37

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rozdíloví Češi na trhu chybí. Proto bereme cizince, vysvětluje šéf Motoru Bednařík

Generální manažer českobudějovických hokejistů Stanislav Bednařík.

Kompletně nový sportovní úsek a další změny. Hokejisté Českých Budějovic vstoupí do nové sezony v extralize s novým trenérským týmem, sportovním manažerem i posilami. Navýšil se i počet cizinců, což...

10. září 2026

Hvězda Pejšová jde do San Jose: Plné arény na ženský hokej, to je bomba

Hokejistka Daniela Pejšová v dresu Boston Fleet.

Ze Střelné do Kalifornie? Žádná střelená představa, pro hokejistku Danielu Pejšovou pohádka, v které se od nové sezony probudí. Už poslední dva roky si žila svůj zámořský sen v dresu Bostonu v PWHL,...

10. září 2026  9:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet