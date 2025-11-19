Premium

Hrubec pohár znovu nezvedne. Curych končí v Lize mistrů už v osmifinále

Autor: ,
  22:51
Hokejisté Curychu s českým brankářem Šimonem Hrubcem triumf v Lize mistrů neobhájí. Švýcarskému celku vystavil už v úvodu play off stopku finský tým KalPa Kuopio, který po remíze 4:4 zvládl v domácím prostředí lépe odvetu a vyhrál 4:2.

Český gólman Šimon Hrubec z Curychu se po utkání Ligy mistrů zdraví s hokejisty Sparty. | foto: Jakub Pláteník/HC Sparta Praha

Hrubec, který je klíčovou postavou mužstva a dopomohl mu výrazně nejen k úspěšnému tažení v LM, ale v posledních dvou sezonách také k titulu ve švýcarské nejvyšší soutěži, nastoupil i tentokrát, ale ani on vyřazení neodvrátil. Finský celek vedl po polovině utkání již 4:0 a v závěru odolal stíhací jízdě hostů.

KalPa, v jejíchž barvách se radoval z postupu i obránce Lukáš Kaňák, narazí v dalším kole v severském souboji na Brynäs. Dres švédského klubu, který si zajistil postup v konfrontaci s Bernem již v úterý, obléká další český bek Michal Kempný.

Kovář: Nerýpejte do vedení, řešte výkon Sparty na ledě. Pak vtipkoval o bráchovi

Švédsko-finskou bitvu nabídne i čtvrtfinále mezi Luleou a Ilvesem Tampere. Zatímco Lulea měla jistotu už od úterka po vyřazení brněnské Komety, Ilves čekala odveta proti Bremerhavenu. Na venkovní triumf 3:2 navázal finský tým i doma vítězstvím 5:2, pod které se dvěma nahrávkami podepsal útočník Lukáš Jašek.

Z branky jistil postup Dominik Pavlát, v obraně nechyběl Radek Kučeřík. Na soupisce klubu z Tampere jsou také mladí útočníci Jakub Frolo a Ondřej Kos. Ilves zůstal stoprocentní, vyhrál i šest zápasů v základní fázi. Druhým dosud neporaženým týmem v této sezoně LM je KalPa.

Částečná náprava. Sparta i Kometa v Lize mistrů odvety vyhrály, oba týmy ale končí

Na soupeře čekala od úterý také Frölunda, již čtyřnásobný vítěz soutěže. Bude jím německý Ingolstadt, který sice prohrál na ledě Salcburku 3:4, ale dál ho posunula jasná domácí výhra 6:2.

Již od úterý tvořily jedinou známou kompletní dvojici pro čtvrtfinále Zug a Lukko Rauma. V barvách Zugu, který vyřadil pražskou Spartu, mohou dál usilovat o triumf na mezinárodní scéně bek David Sklenička a útočníci Dominik Kubalík, Daniel Voženílek a Jan Kovář, kapitán týmu.

Úvodní zápasy jsou na programu 2. a 3. prosince, odvety se odehrají dva týdny poté 16. prosince.

Osmifinále play off hokejové Ligy mistrů

odvety

Ilves Tampere - Bremerhaven 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Branky: 20. a 40. Borg, 4. Henman (Jašek), 53. Lööke, 57. Török (Jašek) - 24. Verlič, 25. Friesen. První zápas: 3:2, postoupil Ilves

KalPa Kuopio - Curych 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)
Branky: 24. a 33. Hartikainen, 17. Borchardt, 27. Mononen - 44. Aberg, 56. Kukan. První zápas: 4:4, postoupila KalPa

Salcburk - Ingolstadt 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
Branky: 6. Coe, 16. Nienhuis, 38. St. Denis, 54. Huber - 16. Keating, 50. P. Krauss, 56. Schmölz. První zápas: 2:6, postoupil Ingolstadt

Dvojice pro čtvrtfinále play off (první zápasy 2. a 3. prosince; odvety 16. prosince): Lulea - Ilves Tampere, Zug - Lukko Rauma, Ingolstadt - Frölunda, Brynäs - KalPa Kuopio

Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 19. 11. 2025 17:30
KalPa Kuopio KalPa Kuopio : ZSC Lions Curych ZSC Lions Curych 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)

první zápas 4:4 - postupuje tým KalPa Kuopio

Góly:
16:12 Borchardt (Curry)
23:16 Hartikainen (Rissanen, Mäenpää)
26:08 Mononen (Könönen, Lantta)
32:08 Hartikainen (Ketola, Rissanen)
Góly:
43:20 Åberg (Schwendeler, Frödén)
55:52 Kukan (Lehtonen, Frödén)
Sestavy:
Lekkas (Kerkola) – Westerlund, Gallet, Ketola, Lappalainen, Tornberg, Mononen, Kaňák – Hartikainen (A), Rissanen (C), Mäenpää – Borchardt (TS), Korhonen (A), Curry – Klemetti, Saarelainen, Kapanen – Okany, Lantta, Könönen – Mykrä
Sestavy:
Hrubec (27. Zumbühl) – Weber, Kukan, Lehtonen (A), Schwendeler, Trutmann, Geering (C), Ustinkov – Sigrist, Malgin (TS), Andrighetto (A) – Rohrer, Baechler, Riedi – Frödén, Grant, Hollenstein – Baltisberger, Andreoff, Åberg – Gruber

Rozhodčí: Björk (SWE), Harnebring (SWE) – Hautamäki (FIN), Thomann (FIN)

Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 19. 11. 2025 16:30
Ilves Tampere Ilves Tampere : Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

první zápas 3:2 - postupuje tým Ilves Tampere

Góly:
03:13 Henman (Török, Jašek)
19:18 Borg (Palola, Johansson)
39:28 Borg
52:40 Lööke
56:39 Török (Jašek, Ratinen)
Góly:
23:04 Verlič
24:50 Friesen (Kinder, Hirose)
Sestavy:
Pavlát (Armalis) – Parikka, Johansson, Kučeřík, Pelli, Utunen, Latvala, Niskanen, Tukio – Engberg, Borg, Palola – Henman, Jašek, Lööke – Ratinen, Nättinen, Török – Heikkinen, Mottard, Teuho Markkola
Sestavy:
Hungerecker (Hudáček) – Byström, Eminger, Abt, Bettahar, Rausch, Hirose – Urbas, Jeglič, Verlič – Mauermann, Wejse, Görtz – Kinder, Friesen, Conrad – Krämmer, MIele, Roßmy

Rozhodčí: Mejzlík, Ondráček – Niittylä, Pekkala

Počet diváků: 1914

Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 19. 11. 2025 19:15
EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg : ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

první zápas 2:6 - postupuje tým ERC Ingolstadt

Góly:
05:27 Coe (Nienhuis)
15:17 Nienhuis (Nissner)
37:17 Denis (Coe)
53:38 Huber
Góly:
15:04 Keating
49:11 Krauss (Sheen)
55:48 Schmölz
Sestavy:
Kickert (Tolvanen) – Lewington, Nienhuis, Corcoran, Robertson, Stephens, Rebernig, Hörl – Schneider (A), Nissner, Raffl Thomas (C) – Coe, St. Denis, Raffl Michael – Bourke, Baltram, Thaler – Huber (A), Auer, Kraus
Sestavy:
Pertuch (Williams) – Ruopp (A), Jung, Jandric, Zerhoch, Spornberger, Tropmann, Preto – Hauf, Girduckis, Agostino (C) – Barber, Abbandonato, Schmölz (A) – Krauss Philipp, Keating, Sheen – Krauss Johannes, Smallwood, Schindler

Rozhodčí: Kaukokari, Tscherrig – Durmis, Riecken

Počet diváků: 2931

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Ilves TampereIlves 6 6 0 0 0 24:7 18
2. KalPa KuopioKuopio 6 5 1 0 0 24:8 17
3. Frölunda HCFrölunda 6 5 0 0 1 21:11 15
4. HC Sparta PrahaSparta 6 4 1 0 1 18:9 14
5. Lukko RaumaRauma 6 4 0 1 1 21:14 13
6. ERC IngolstadtIngolstadt 6 4 0 0 2 23:15 12
7. SC BernBern 6 3 0 1 2 21:14 10
8. HC Kometa BrnoKometa Brno 6 3 0 1 2 21:22 10
9. Lulea HockeyLulea 6 2 1 2 1 13:13 10
10. Brynäs IFBrynäs 6 3 0 0 3 14:10 9
11. EC Red Bull SalzburgSalzburg 6 3 0 0 3 14:11 9
12. Storhamar Hockey HamarStorhamar 6 3 0 0 3 9:16 9
13. EV ZugZug 6 2 1 0 3 20:18 8
14. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 6 2 1 0 3 21:24 8
15. ZSC Lions CurychCurych 6 2 0 1 3 12:13 7
16. Fischtown PinguinsBremerhaven 6 1 2 0 3 16:17 7
17. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 6 1 1 2 2 13:19 7
18. KAC KlagenfurtKlagenfurt 6 2 0 0 4 14:20 6
19. HC BolzanoBolzano 6 1 1 1 3 14:21 6
20. HC LausanneLausanne 6 1 1 0 4 18:24 5
21. Odense BulldogsOdense 6 1 1 0 4 15:27 5
22. Eisbären BerlínBerlín 6 1 0 1 4 13:22 4
23. Belfast GiantsBelfast Giants 6 1 0 1 4 14:31 4
24. GKS TychyTychy 6 1 0 0 5 12:19 3

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

