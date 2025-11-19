Hrubec pohár znovu nezvedne. Curych končí v Lize mistrů už v osmifinále

Hrubec, který je klíčovou postavou mužstva a dopomohl mu výrazně nejen k úspěšnému tažení v LM, ale v posledních dvou sezonách také k titulu ve švýcarské nejvyšší soutěži, nastoupil i tentokrát, ale ani on vyřazení neodvrátil. Finský celek vedl po polovině utkání již 4:0 a v závěru odolal stíhací jízdě hostů.
KalPa, v jejíchž barvách se radoval z postupu i obránce Lukáš Kaňák, narazí v dalším kole v severském souboji na Brynäs. Dres švédského klubu, který si zajistil postup v konfrontaci s Bernem již v úterý, obléká další český bek Michal Kempný.
|
Kovář: Nerýpejte do vedení, řešte výkon Sparty na ledě. Pak vtipkoval o bráchovi
Švédsko-finskou bitvu nabídne i čtvrtfinále mezi Luleou a Ilvesem Tampere. Zatímco Lulea měla jistotu už od úterka po vyřazení brněnské Komety, Ilves čekala odveta proti Bremerhavenu. Na venkovní triumf 3:2 navázal finský tým i doma vítězstvím 5:2, pod které se dvěma nahrávkami podepsal útočník Lukáš Jašek.
Z branky jistil postup Dominik Pavlát, v obraně nechyběl Radek Kučeřík. Na soupisce klubu z Tampere jsou také mladí útočníci Jakub Frolo a Ondřej Kos. Ilves zůstal stoprocentní, vyhrál i šest zápasů v základní fázi. Druhým dosud neporaženým týmem v této sezoně LM je KalPa.
|
Částečná náprava. Sparta i Kometa v Lize mistrů odvety vyhrály, oba týmy ale končí
Na soupeře čekala od úterý také Frölunda, již čtyřnásobný vítěz soutěže. Bude jím německý Ingolstadt, který sice prohrál na ledě Salcburku 3:4, ale dál ho posunula jasná domácí výhra 6:2.
Již od úterý tvořily jedinou známou kompletní dvojici pro čtvrtfinále Zug a Lukko Rauma. V barvách Zugu, který vyřadil pražskou Spartu, mohou dál usilovat o triumf na mezinárodní scéně bek David Sklenička a útočníci Dominik Kubalík, Daniel Voženílek a Jan Kovář, kapitán týmu.
Úvodní zápasy jsou na programu 2. a 3. prosince, odvety se odehrají dva týdny poté 16. prosince.
Osmifinále play off hokejové Ligy mistrů
odvety
Ilves Tampere - Bremerhaven 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
KalPa Kuopio - Curych 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)
Salcburk - Ingolstadt 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
Dvojice pro čtvrtfinále play off (první zápasy 2. a 3. prosince; odvety 16. prosince): Lulea - Ilves Tampere, Zug - Lukko Rauma, Ingolstadt - Frölunda, Brynäs - KalPa Kuopio
první zápas 4:4 - postupuje tým KalPa Kuopio
16:12 Borchardt (Curry)
23:16 Hartikainen (Rissanen, Mäenpää)
26:08 Mononen (Könönen, Lantta)
32:08 Hartikainen (Ketola, Rissanen)
43:20 Åberg (Schwendeler, Frödén)
55:52 Kukan (Lehtonen, Frödén)
Lekkas (Kerkola) – Westerlund, Gallet, Ketola, Lappalainen, Tornberg, Mononen, Kaňák – Hartikainen (A), Rissanen (C), Mäenpää – Borchardt (TS), Korhonen (A), Curry – Klemetti, Saarelainen, Kapanen – Okany, Lantta, Könönen – Mykrä
Hrubec (27. Zumbühl) – Weber, Kukan, Lehtonen (A), Schwendeler, Trutmann, Geering (C), Ustinkov – Sigrist, Malgin (TS), Andrighetto (A) – Rohrer, Baechler, Riedi – Frödén, Grant, Hollenstein – Baltisberger, Andreoff, Åberg – Gruber
Rozhodčí: Björk (SWE), Harnebring (SWE) – Hautamäki (FIN), Thomann (FIN)
první zápas 3:2 - postupuje tým Ilves Tampere
03:13 Henman (Török, Jašek)
19:18 Borg (Palola, Johansson)
39:28 Borg
52:40 Lööke
56:39 Török (Jašek, Ratinen)
23:04 Verlič
24:50 Friesen (Kinder, Hirose)
Pavlát (Armalis) – Parikka, Johansson, Kučeřík, Pelli, Utunen, Latvala, Niskanen, Tukio – Engberg, Borg, Palola – Henman, Jašek, Lööke – Ratinen, Nättinen, Török – Heikkinen, Mottard, Teuho Markkola
Hungerecker (Hudáček) – Byström, Eminger, Abt, Bettahar, Rausch, Hirose – Urbas, Jeglič, Verlič – Mauermann, Wejse, Görtz – Kinder, Friesen, Conrad – Krämmer, MIele, Roßmy
Rozhodčí: Mejzlík, Ondráček – Niittylä, Pekkala
Počet diváků: 1914
první zápas 2:6 - postupuje tým ERC Ingolstadt
05:27 Coe (Nienhuis)
15:17 Nienhuis (Nissner)
37:17 Denis (Coe)
53:38 Huber
15:04 Keating
49:11 Krauss (Sheen)
55:48 Schmölz
Kickert (Tolvanen) – Lewington, Nienhuis, Corcoran, Robertson, Stephens, Rebernig, Hörl – Schneider (A), Nissner, Raffl Thomas (C) – Coe, St. Denis, Raffl Michael – Bourke, Baltram, Thaler – Huber (A), Auer, Kraus
Pertuch (Williams) – Ruopp (A), Jung, Jandric, Zerhoch, Spornberger, Tropmann, Preto – Hauf, Girduckis, Agostino (C) – Barber, Abbandonato, Schmölz (A) – Krauss Philipp, Keating, Sheen – Krauss Johannes, Smallwood, Schindler
Rozhodčí: Kaukokari, Tscherrig – Durmis, Riecken
Počet diváků: 2931