V arénách Brynäs i Odense a doma proti Bernu a Bolzanu se představí také Hradec Králové, který si zajistil účast v soutěži díky druhému místu v základní části extraligy. Východočechy čeká vedle toho i domácí duel s finskou KalPou Kuopio a utkání ve Švýcarsku proti Lausanne.

Pražská Sparta, která dlouhodobou fázi uplynulé extraligové sezony opanovala, narazí v soutěži nejlepších evropských celků doma na Frölundu, vítěze švédské ligy Luleu a Grenoble a venku na Klagenfurt, Curych a Storhamar.

Třetím rokem po sobě nejsou týmy rozdělené do skupin, ale výsledky šesti zápasů se jim budou počítat do celkové tabulky. Šestnáct mužstev z 24 postoupí do play off.

Nový ročník začne 28. srpna, základní skupiny skončí 15. října. Play off odstartuje osmifinálovými duely 11. listopadu. Nový šampion bude korunován 3. března.

Sparta si zopakuje účast z uplynulé sezony, v které vypadla až v semifinále se švédským Färjestadem. V 11. ročníku Ligy mistrů se představí posedmé. Hradec Králové se vrací poprvé od sezony 2022/23 a čeká jej pátá účast. Kometa hrála Ligu mistrů v ročnících 2017/18 a 2018/19.