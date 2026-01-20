V dresu Zugu se představila kompletní čtveřice českých hokejistů: obránce David Sklenička a útočníci Dominik Kubalík, Daniel Voženílek a kapitán Jan Kovář.
Lulea vedla ve druhé třetině už 3:0, pak ale zavelel k boji o naději slovenský útočník Tomáš Tatar. Nejprve asistencí, pak i gólem, na který mu nahrál Kubalík, v pondělí nominovaný mezi pěti kandidáty na cenu pro nejužitečnějšího hráče Ligy mistrů. Od 33. minuty už se však stav nezměnil.
Frölunda s Brynäs dvakrát ztrácela, ale dvakrát se o vyrovnání skóre postaral Isac Heens, podruhé ve 32. minutě. Finále je na programu v úterý 3. března v Göteborgu. Výhodu domácího prostředí tak bude mít Frölunda, která bude usilovat už o pátý triumf po letech 2016, 2017, 2019 a 2020.
Lulea, která v osmifinále vyřadila brněnskou Kometu, se v závěrečném boji představí po třech letech. V únoru 2023 prohrála finále s Tapparou Tampere 2:3.
Právě Lulea ovládla úvodní ročník soutěže, když v únoru 2015 zdolala ve finále po velkém obratu ve třetí třetině právě Frölundu 4:2.
první zápas 2:0 - postupuje tým Frölunda HC
11:50 Heens (Niederbach, Lindholm)
31:17 Heens (Weissbach, Friberg)
03:32 Kinnvall
19:17 Larsson (Bellows, Bertilsson)
Johansson (Normann, Laring) – Tömmernes, Egli, Högberg, Nilsson, Heens, Hasa, Meier, Westergård – Weissbach, Lasu, Friberg – Lindholm, Niederbach, Stenberg – innala, Hasa N., Cederqvist
Källgren (Clara, Delia) – Hägg, Andersson, Bertilsson, Kinnvall, Kempný, Norlider, Kopacka, Witkowski – Bellows, Larsson, Silfverberg – Lindblom, Bäckström, Rödin – Pettersson, Vesel, Scott
Rozhodčí: Tscherrig, Holm – Nyqvist, Lundgren
první zápas 3:2 - postupuje tým Lulea Hockey
06:41 Hedqvist (Shinnimin, O'Neill)
14:50 Andreasson (Laaksonen, Levtchi)
25:35 Shinnimin (Engsund, Hedqvist)
26:12 Hofmann (Tatar)
32:32 Tatar (Kubalík)
Lassinantti (Ward) – Allard, Gustafsson (C), Laaksonen, Leskinen, Själin, Sellgren (A), Engsund – Shinnimin, O'Neill (A), Hedqvist – Nurmi, Andreasson, Levtchi – Omark, Koivistoinen, Bromé – Eriksson, Liedes, Tardif – Juustovaara Karlsson.
Genoni (Wolf) – Sklenička, Riva, T. Geisser, Senteler, Schlumpf, Stadler, M. Geisser – Kubalík, Tatar (A), Hofmann (A) – Voženílek, Jan Kovář (C), Wingerli – Künzle, Wey, Herzog – Lindemann, Leuenberger, Eggenberger – Antenen.
Rozhodčí: Rohatsch (GER), Kova (FIN) – Strömberg (SWE), Sörholm (SWE)
Počet diváků: 4150