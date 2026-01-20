Premium

Hokejová Liga mistrů bude mít švédské finále. O titul se střetne Lulea s Frölundou

Autor:
  22:52
Hokejová Liga mistrů bude mít po čtyřech letech od triumfu Rögle opět švédského vítěze. Ve finále se utkají Frölunda a Lulea. Frölundě stačila v odvetě semifinále k postupu i domácí remíza 2:2 s dalším švédským celkem Brynäsem, Lulea zase porazila švýcarský Zug 3:2, tedy stejným poměrem jako v prvním zápase.

Hokejisté týmu Lulea slaví gól do sítě sparťanského brankáře Jakuba Kováře | foto: MAFRA

V dresu Zugu se představila kompletní čtveřice českých hokejistů: obránce David Sklenička a útočníci Dominik Kubalík, Daniel Voženílek a kapitán Jan Kovář.

Lulea vedla ve druhé třetině už 3:0, pak ale zavelel k boji o naději slovenský útočník Tomáš Tatar. Nejprve asistencí, pak i gólem, na který mu nahrál Kubalík, v pondělí nominovaný mezi pěti kandidáty na cenu pro nejužitečnějšího hráče Ligy mistrů. Od 33. minuty už se však stav nezměnil.

Frölunda s Brynäs dvakrát ztrácela, ale dvakrát se o vyrovnání skóre postaral Isac Heens, podruhé ve 32. minutě. Finále je na programu v úterý 3. března v Göteborgu. Výhodu domácího prostředí tak bude mít Frölunda, která bude usilovat už o pátý triumf po letech 2016, 2017, 2019 a 2020.

Lulea, která v osmifinále vyřadila brněnskou Kometu, se v závěrečném boji představí po třech letech. V únoru 2023 prohrála finále s Tapparou Tampere 2:3.

Právě Lulea ovládla úvodní ročník soutěže, když v únoru 2015 zdolala ve finále po velkém obratu ve třetí třetině právě Frölundu 4:2.

Hokejová Liga mistrů
20. 1. 2026 19:00
Frölunda HC Frölunda HC : Brynäs IF Brynäs IF 2:2 (1:2, 1:0, 0:0)

první zápas 2:0 - postupuje tým Frölunda HC

Góly:
11:50 Heens (Niederbach, Lindholm)
31:17 Heens (Weissbach, Friberg)
Góly:
03:32 Kinnvall
19:17 Larsson (Bellows, Bertilsson)
Sestavy:
Johansson (Normann, Laring) – Tömmernes, Egli, Högberg, Nilsson, Heens, Hasa, Meier, Westergård – Weissbach, Lasu, Friberg – Lindholm, Niederbach, Stenberg – innala, Hasa N., Cederqvist
Sestavy:
Källgren (Clara, Delia) – Hägg, Andersson, Bertilsson, Kinnvall, Kempný, Norlider, Kopacka, Witkowski – Bellows, Larsson, Silfverberg – Lindblom, Bäckström, Rödin – Pettersson, Vesel, Scott

Rozhodčí: Tscherrig, Holm – Nyqvist, Lundgren

Hokejová Liga mistrů
20. 1. 2026 19:00
Lulea Hockey Lulea Hockey : EV Zug EV Zug 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

první zápas 3:2 - postupuje tým Lulea Hockey

Góly:
06:41 Hedqvist (Shinnimin, O'Neill)
14:50 Andreasson (Laaksonen, Levtchi)
25:35 Shinnimin (Engsund, Hedqvist)
Góly:
26:12 Hofmann (Tatar)
32:32 Tatar (Kubalík)
Sestavy:
Lassinantti (Ward) – Allard, Gustafsson (C), Laaksonen, Leskinen, Själin, Sellgren (A), Engsund – Shinnimin, O'Neill (A), Hedqvist – Nurmi, Andreasson, Levtchi – Omark, Koivistoinen, Bromé – Eriksson, Liedes, Tardif – Juustovaara Karlsson.
Sestavy:
Genoni (Wolf) – Sklenička, Riva, T. Geisser, Senteler, Schlumpf, Stadler, M. Geisser – Kubalík, Tatar (A), Hofmann (A) – Voženílek, Jan Kovář (C), Wingerli – Künzle, Wey, Herzog – Lindemann, Leuenberger, Eggenberger – Antenen.

Rozhodčí: Rohatsch (GER), Kova (FIN) – Strömberg (SWE), Sörholm (SWE)

Počet diváků: 4150


Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Ilves TampereIlves 6 6 0 0 0 24:7 18
2. KalPa KuopioKuopio 6 5 1 0 0 24:8 17
3. Frölunda HCFrölunda 6 5 0 0 1 21:11 15
4. HC Sparta PrahaSparta 6 4 1 0 1 18:9 14
5. Lukko RaumaRauma 6 4 0 1 1 21:14 13
6. ERC IngolstadtIngolstadt 6 4 0 0 2 23:15 12
7. SC BernBern 6 3 0 1 2 21:14 10
8. HC Kometa BrnoKometa Brno 6 3 0 1 2 21:22 10
9. Lulea HockeyLulea 6 2 1 2 1 13:13 10
10. Brynäs IFBrynäs 6 3 0 0 3 14:10 9
11. EC Red Bull SalzburgSalzburg 6 3 0 0 3 14:11 9
12. Storhamar Hockey HamarStorhamar 6 3 0 0 3 9:16 9
13. EV ZugZug 6 2 1 0 3 20:18 8
14. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 6 2 1 0 3 21:24 8
15. ZSC Lions CurychCurych 6 2 0 1 3 12:13 7
16. Fischtown PinguinsBremerhaven 6 1 2 0 3 16:17 7
17. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 6 1 1 2 2 13:19 7
18. KAC KlagenfurtKlagenfurt 6 2 0 0 4 14:20 6
19. HC BolzanoBolzano 6 1 1 1 3 14:21 6
20. HC LausanneLausanne 6 1 1 0 4 18:24 5
21. Odense BulldogsOdense 6 1 1 0 4 15:27 5
22. Eisbären BerlínBerlín 6 1 0 1 4 13:22 4
23. Belfast GiantsBelfast Giants 6 1 0 1 4 14:31 4
24. GKS TychyTychy 6 1 0 0 5 12:19 3

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Zobrazit více
Sbalit

