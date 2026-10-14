Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

ONLINE: Plzeň hraje v Lize mistrů ve Finsku, Liberec bojuje o postup s Davosem

Autor: ,
Sledujeme online   17:15aktualizováno  17:28

Liberecký útočník Radan Lenc proměňuje nájezd proti Tobiasi Normannovi ze švédské Frölundy. | foto: ČTK

Poslední kolo základní části hrají týmy Ligy mistrů. Od 17.30 se dosud neporažená Plzeň představuje na ledě SaiPy, v 19.45 bojuje Liberec o postup v Davosu. Obě utkání sledujte v podrobných online reportážích.

Jediným týmem, který v Lize mistrů zatím nenašel přemožitele, je Plzeň. Bodově se na ně dotáhl švédský mistr Skellefteå, Západočeši ale mají výhodu vyhraného vzájemného utkání. Jejich pozici v tabulce může ohrozit ještě Kolín nad Rýnem. Před duelem s Ženevou za nimi zaostává o bod.

Okrást Plzeň o body se před domácími fanoušky snaží finská SaiPa. V tabulce jí patří 9. místo a v minulých kolech porazila Herning (7:2) nebo východočeské Pardubice (3:2). Prohrála naopak s Nitrou (2:3P) nebo Frölundou (1:6).

Utkání závěrečného hrací dne základního kola Ligy mistrů

Liberec je po úterních zápasech 6. kola v tabulce sedmnáctý. V pěti utkáních nasbíral sedm bodů, tedy o bod míň než slovenská Nitra a právě jejich švýcarský soupeř Davos.

Aby obsadil jednu ze šestnácti postupových pozic, potřebuje duel vyhrát minimálně za dva body. Při rovnosti bodů totiž o postupu rozhoduje také počet vítězství v základní části, kterých má slovenský tým o jedno víc. Kromě Nitry a Davosu o play off bojuje ještě norský Storhamar s šesti body, který čeká zápas s Grazem. .

Hokejová Liga mistrů
6. kolo 14. 10. 2026 17:30
SaiPa Lappeenranta SaiPa Lappeenranta : HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Piiroinen (Grigals, Hiltunen) – Aho, Airola, Salminen, Peski, Trejbal, Kramer, Svensk – Fridrich, Intonen, Emanuelsson – Naukkarinen, Zabaneh, Tauslahti – Eloranta, Moilanen, Rajala – Žeželj, Hokkanen, Klintrup.
Sestavy:
Růžička (Poustka) – Robertson, MacPherson, Merežko, Čech, Chromiak, Malák – M. Petman, V. Petman, Teplý – Sedláček, Žemlička, Titlbach – Fodor, Lev, Katic – Klatovský, Bělík, Úbl.

Rozhodčí: Wuorenheimo, Salonen – Niiranen, Mäkinen

Přejít na online reportáž
Hokejová Liga mistrů
6. kolo 14. 10. 2026 19:45
HC Davos HC Davos : Bílí Tygři Liberec Bílí Tygři Liberec 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Aeschlimann (Hollenstein) – Jung, Egli (A), Frick (A), Allard, Gernát, Andersson, van der Kaaij – Zadina, Corvi, Frehner – Parrée, Waidacher, Kessler – Lemieux, Nussbaumer, Aebli – Tambellini, Jäger (C), Steiner.
Sestavy:
Hamalčík (Kváča) – Galvas, Šimek (C), Zile, Kachlíř, Ahac, Zeman, Pilíšek – Lenc (A), Najman, Sandberg – Rychlovský, Musil, Faško-Rudáš – Petrovský, Jansa, Procházka – Vlach, Špilka, Pérez.

Rozhodčí: Ruprecht, Kaukokari – Bachelut, Muggli

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

6. kolo

SaiPa Lappeenranta vs. HC Škoda Plzeň //www.idnes.cz/sport
14.10. 17:30
  • 1.57
  • 4.83
  • 4.29
Eisbären Berlín vs. KAC Klagenfurt //www.idnes.cz/sport
14.10. 19:00
  • 1.33
  • 5.98
  • 6.32
Storhamar Hockey Hamar vs. Graz 99ers //www.idnes.cz/sport
14.10. 19:00
  • 1.43
  • 5.04
  • 5.46
Herning Blue Fox vs. Fribourg-Gottéron //www.idnes.cz/sport
14.10. 19:00
  • 5.64
  • 5.45
  • 1.39
Gen?ve-Servette HC vs. Kölner Haie //www.idnes.cz/sport
14.10. 19:45
  • 1.86
  • 4.58
  • 3.11
HC Davos vs. Bílí Tygři Liberec //www.idnes.cz/sport
14.10. 19:45
  • 1.71
  • 4.48
  • 3.73
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

6. kolo

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. HC Škoda PlzeňPlzeň 5 5 0 0 0 24:9 15
2. Skellefte? AIKSkelleftea 6 5 0 0 1 24:12 15
3. HC Dynamo PardubicePardubice 6 4 1 0 1 22:9 14
4. Kölner HaieKölner Haie 5 4 1 0 0 21:9 14
5. Frölunda HCFrölunda 6 3 1 1 1 28:14 12
6. Tappara TampereTappara 6 3 0 2 1 19:18 11
7. Adler MannheimMannheim 6 3 1 0 2 20:20 11
8. Växjö LakersVäxjö 6 3 0 1 2 16:11 10
9. SaiPa LappeenrantaSaiPa 5 3 0 1 1 16:14 10
10. KooKoo KouvolaKooKoo 6 3 0 1 2 20:19 10
11. Fribourg-GottéronFribourg 5 3 0 0 2 18:12 9
12. Rögle ÄngelholmRögle 6 3 0 0 3 13:12 9
13. Gen?ve-Servette HCŽeneva 5 3 0 0 2 12:11 9
14. Eisbären BerlínBerlín 5 3 0 0 2 14:19 9
15. HC DavosDavos 5 2 1 0 2 19:15 8
16. HK NitraNitra 6 2 1 0 3 15:19 8
17. Bílí Tygři LiberecLiberec 5 1 2 0 2 14:14 7
18. Storhamar Hockey HamarStorhamar 5 1 1 1 2 11:13 6
19. Boxers de BordeauxBordeaux 6 1 0 1 4 16:35 4
20. EC Red Bull SalzburgSalzburg 6 1 0 0 5 13:24 3
21. KAC KlagenfurtKlagenfurt 5 0 1 0 4 8:14 2
22. Herning Blue FoxHerning Blue Fox 5 0 0 1 4 6:19 1
23. GKS TychyTychy 6 0 0 1 5 10:24 1
24. Graz 99ersMoser Medical Graz 99ers 5 0 0 0 5 8:21 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Komu se (ne)povedl start extraligy? Vybrali jsme opory i hráče, kteří musí přidat

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci Králové.

První měsíc nové extraligové sezony utekl rychle. Nastal čas dělat závěry? Ještě ne, ale odehraná porce zápasů už něco ukázala. Třeba i to, koho zastihl start základní části ve slušné formě a kdo...

Největší záporáci v NHL. Na žebříčku se vyjímá Ovečkin, výbojní bratři i jeden Čech

Zadumaný Alexandr Ovečkin. Ruský hokejový útočník sice v zápase s Coloradem...

Dráždí soupeře, diváky i reportéry rýpavými hláškami, ostrými zákroky, hříchy spáchanými mimo led nebo žádostmi o výměnu do jiného klubu. Kteří hokejoví darebáci na úsvitu nové sezony NHL štvou...

Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta

Hokejisté Pardubic slaví vítězný gól v prodloužení proti Třinci.

Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...

Třinec posunul vlastní rekord, slaví také Pardubice či Liberec. Olomouc opět padla

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci Králové.

Devět zápasů v nové sezoně hokejové extraligy, maximální počet bodů. Taková je bilance třineckých Ocelářů, kteří v pátek v devátém kole porazili Hradec 5:2 a natáhli svůj rekordní počin. Hrály se i...

Drama v Praze vyhrála Kometa. Sparta fantasticky srovnala, radost jí vzal Leino

Hokejisté Komety se radují z branky proti Spartě.

Dvěma góly v posledních dvou minutách Sparta odvrátila brněnskou radost, v prodloužení však o bod navíc záhy přišla. Dramatické klání v Praze díky brance Fina Roberta Leina v čase 61:44 vyhrála 4:3...

ONLINE: Plzeň hraje v Lize mistrů ve Finsku, Liberec bojuje o postup s Davosem

Sledujeme online
Liberecký útočník Radan Lenc proměňuje nájezd proti Tobiasi Normannovi ze...

Poslední kolo základní části hrají týmy Ligy mistrů. Od 17.30 se dosud neporažená Plzeň představuje na ledě SaiPy, v 19.45 bojuje Liberec o postup v Davosu. Obě utkání sledujte v podrobných online...

14. října 2026  17:15

Bratři, jak se patří. Tkachuk už není pro smích, hattrickem atakoval časový rekord

Floridský Brady Tkachuk (vpravo) se raduje s bratrem Matthewem z gólu proti...

Konečně se v dresu Floridy pořádně předvedl. Americký hokejista Brady Tkachuk skončil gólový půst a v utkání NHL s Columbusem (7:3) nastřílel hattrick. Na všechny branky mu navíc přihrával starší...

14. října 2026  16:14

Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?

Coloradský obránce Cale Makar s pukem před Tomem Wilsonem z Washingtonu

Další změna. Tentokrát přišla přesně po měsíci. NHL má nového nejlépe placeného hokejistu, Macklina Celebriniho, nastupující hvězdu ze San Jose, střídá Cale Makar. Kanadský obránce a jedna z hlavních...

14. října 2026  15:31

Skvělá akce! Nečas vykoupal dva soupeře, MacKinnon se znovu popral

Artturi Lehkonen (62), Nathan MacKinnon (29), Josh Manson (42), Martin Nečas...

Předvedl nádhernou akci, kterou navíc úspěšně zakončil. Martin Nečas se stal hlavní postavou při výhře hokejistů Colorada nad Dallasem (3:2), na níž se podílel dvěma góly. A především jeho první...

14. října 2026  14:10

Klapka se porval s bratrem zápasníka UFC. Fanoušci na něj ukazovali prostředníčky

Adam Klapka (43) z Calgary a Jeff Malott (39) z Anaheimu se perou v zápase NHL.

Připojil se do skrumáže před brankou. Nejprve nenápadně, v míru, spíš se snažil ostatní od sebe odtrhnout. Za chvíli už letěly rukavice Adama Klapky dolů. Český útočník si střihl další bitku, v novém...

14. října 2026  13:03

Extraligové kluby prodloužily spolupráci s BPA až do roku 2032

Generální ředitelka společnosti BPA sport marketing Jana Obermajerová na...

Kluby hokejové extraligy prodloužily spolupráci se společností BPA sport marketing i na roky 2028 až 2032, nově se stane servisním partnerem a bude se podílet na obchodování vybraných práv soutěže....

14. října 2026  12:17

Jako vlézt na minové pole. Vyřeší NHL citlivé téma? Šéfa osočují z útoku na hráče

Premium
Gary Bettman hovoří k novinářům před startem draftu NHL.

Vyjádření Garyho Bettmana ho pořádně namíchlo. „Proč vůbec toto téma otevírá? Hledá problém tam, kde není,“ divil se Ron Hainsey, zástupce šéfa Hráčské asociace (NHLPA). A neváhal připojit o ostrou...

14. října 2026

Komu se (ne)povedl start extraligy? Vybrali jsme opory i hráče, kteří musí přidat

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci Králové.

První měsíc nové extraligové sezony utekl rychle. Nastal čas dělat závěry? Ještě ne, ale odehraná porce zápasů už něco ukázala. Třeba i to, koho zastihl start základní části ve slušné formě a kdo...

14. října 2026  10:40

Hokejovému Liberci jde v Lize mistrů o postup. Rozhodne se v Davosu

Hokejisté Tomáš Galvas a Jakub Rychlovský se radují ze vstřeleného gólu proti...

Liberečtí Bílí Tygři mají před finišem základní části hokejové Ligy mistrů stále ve svých rukou možnost postupu do vyřazovacích bojů. Ve středu od 19.45 hodin je čeká poslední utkání na ledě silného...

14. října 2026  9:49

Všechny týmy NHL v akci. Nečas vystřílel výhru, poprvé slavil Adam Jiříček

Martin Nečas (vlevo) z Colorado Avalanche oslavuje trefu.

V úterý měla zámořská NHL napilno. Do akce šlo všech 32 týmů a čeští hokejisté se svými výkony rozhodně neztratili. Martin Nečas dvěma góly vystřílel výhru Colorada 3:2 nad Dallasem. Přesně mířili i...

14. října 2026  6:42,  aktualizováno  8:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zlé přesilovky, zbytečné fauly. Jaké jsou důvody krize Olomouce? „Pomůže čas“

Hráči Olomouce koušou porážku s Vítkovicemi.

Už je to dvanáct let od doby, co hokejisté olomoucké Mory postoupili do extraligy. Od té doby je většina hokejových expertů rok co rok označuje za největší kandidáty na poslední místo, a tudíž na...

14. října 2026

Pardubice zvládly poslední duel skupinové fáze Ligy mistrů. Rozhodly v prodloužení

Brankář Ahman zasahuje proti pardubické střele.

Účast v play off už měly jistou, i proto do závěrečného duelu základní části hokejové Ligy mistrů nasadily Pardubice jen tři klasické formace. I to jim ovšem stačilo na domácí výhru proti švédskému...

13. října 2026  17:50,  aktualizováno  21:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.