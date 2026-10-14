ONLINE: Plzeň hraje v Lize mistrů ve Finsku, Liberec bojuje o postup s Davosem

Jediným týmem, který v Lize mistrů zatím nenašel přemožitele, je Plzeň. Bodově se na ně dotáhl švédský mistr Skellefteå, Západočeši ale mají výhodu vyhraného vzájemného utkání. Jejich pozici v tabulce může ohrozit ještě Kolín nad Rýnem. Před duelem s Ženevou za nimi zaostává o bod.
Okrást Plzeň o body se před domácími fanoušky snaží finská SaiPa. V tabulce jí patří 9. místo a v minulých kolech porazila Herning (7:2) nebo východočeské Pardubice (3:2). Prohrála naopak s Nitrou (2:3P) nebo Frölundou (1:6).
Utkání závěrečného hrací dne základního kola Ligy mistrů
Liberec je po úterních zápasech 6. kola v tabulce sedmnáctý. V pěti utkáních nasbíral sedm bodů, tedy o bod míň než slovenská Nitra a právě jejich švýcarský soupeř Davos.
Aby obsadil jednu ze šestnácti postupových pozic, potřebuje duel vyhrát minimálně za dva body. Při rovnosti bodů totiž o postupu rozhoduje také počet vítězství v základní části, kterých má slovenský tým o jedno víc. Kromě Nitry a Davosu o play off bojuje ještě norský Storhamar s šesti body, který čeká zápas s Grazem. .
Piiroinen (Grigals, Hiltunen) – Aho, Airola, Salminen, Peski, Trejbal, Kramer, Svensk – Fridrich, Intonen, Emanuelsson – Naukkarinen, Zabaneh, Tauslahti – Eloranta, Moilanen, Rajala – Žeželj, Hokkanen, Klintrup.
Růžička (Poustka) – Robertson, MacPherson, Merežko, Čech, Chromiak, Malák – M. Petman, V. Petman, Teplý – Sedláček, Žemlička, Titlbach – Fodor, Lev, Katic – Klatovský, Bělík, Úbl.
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Aeschlimann (Hollenstein) – Jung, Egli (A), Frick (A), Allard, Gernát, Andersson, van der Kaaij – Zadina, Corvi, Frehner – Parrée, Waidacher, Kessler – Lemieux, Nussbaumer, Aebli – Tambellini, Jäger (C), Steiner.
Hamalčík (Kváča) – Galvas, Šimek (C), Zile, Kachlíř, Ahac, Zeman, Pilíšek – Lenc (A), Najman, Sandberg – Rychlovský, Musil, Faško-Rudáš – Petrovský, Jansa, Procházka – Vlach, Špilka, Pérez.
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