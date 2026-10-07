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ONLINE: Pardubice hrají v Lize mistrů o postup do play off, v cestě stojí Bordeaux

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Sledujeme online   19:45

Pardubičtí hráči slaví gól v duelu s Karlovými Vary. | foto: ČTK

Pardubice hrají páté kolo hokejové Ligy mistrů. Od 20.15 měří síly s Bordeaux, proti kterému mohou potvrdit postup do osmifinále soutěže. Utkání můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Tým kouče Filipa Pešána odletěl do jihofrancouzského města už v úterý. Výpravy se neúčastní Jakub Lauko a Roman Červenka. Východočeským hokejistům patří po výsledcích úterních zápasů čtvrté místo v tabulce a bojují o postup do play off.

Cesta do Francie je posledním zahraničním výjezdem Pardubic v základní části Ligy mistrů. V září cestovali do Finska, kde prohráli se SaiPou (2:3) a zvítězili s KooKoo (6:3). Nejúspěšnějším střelcem v evropských duelech byl Jáchym Kondelík, který se přesně trefil čtyřikrát ve čtyřech zápasech.

ONLINE: Bordeaux – Pardubice

Sledujte od 20.15 zápas Ligy mistrů

Tým Bordeaux Boxers se do Ligy mistrů dostal díky zisku prvního titulu ve francouzské lize. Na ledě se s Pardubicemi potkává poprvé. Trenér Olivier Dimet složil kádr z devíti kanadských hokejistů, jednoho Lotyše a zbytku Francouzů.

V soutěži se klub drží na 19. příčce. V prvních dvou zápasech bodoval, po prodloužení prohrál v Klagenfurtu (1:2P) a zvítězil v Grazu (4:2). Porážku mu následně uštědřily německý Mannheim (4:5) a extraligová Plzeň (4:10).

Hokejová Liga mistrů
5. kolo 7. 10. 2026 20:15
Boxers de Bordeaux Boxers de Bordeaux : HC Dynamo Pardubice HC Dynamo Pardubice 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Richard (Papillon) – Lamarche (A), Dusseau (C), Beaudry, Boscq, Fenenko – Farnier, Morin, Giroux – Bruche, Fournier, Carry – Tomasino, Leborgne, Guidoux – Santerno, Guillaume (A), Rambelo.
Sestavy:
Subban (Will) – Čerešňák (A), Dvořák – Košťálek, Tourigny, Gazda, Mikliš, Chabada – Kondelík, Sobotka, Kelemen – Stránský, Tomášek, Smejkal – Mandát (A), Sedlák (C), Válek – Vondráček, Poulíček, Yevtiekhov.

Rozhodčí: J. Rauline, J. Peyre – Q. Ugolini, P. Mercier-Landry (všichni FRA)

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Hokejová Liga mistrů
5. kolo 7. 10. 2026 17:30
Tappara Tampere Tappara Tampere : Storhamar Hockey Hamar Storhamar Hockey Hamar 1:2P (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)
Góly:
42:20 Rautiainen
Góly:
31:59 Rønningen (Salsten)
60:33 Hurrød (Salsten)
Sestavy:
Heljanko (Metsola) – Mattila (A), Jokipakka, Kulonummi, Almari, Tuulola, Strandell, Niemeläinen – Blichfeld, Räsänen (A), Rautiainen – Simontaival, Suvanto, Haapala – Vanhatalo, Mattila, Fabre – Sallinen, Rauhala (C), Pavel – Wiå.
Sestavy:
Rooseboom De Vries (Parks) – Hjelm, Rønningen, Hurrød, Krupic, Gatenby, Bull, Martinsen Lilleberg – Salsten, Skedung, Hjalmarsson – Berglund (C), Pappalardo, Kaltrud Nystuen – Aas-Larsen, Cangelosi, Martinsen (A) – Nilsgård, Sandnes, Sætre – Paulsen Morken.

Rozhodčí: Lassi Heikkinen (FIN), Joonas Kova (FIN) – Niko Jusi (FIN), Tommi Niittylä (FIN)

Počet diváků: 3443

Hokejová Liga mistrů
5. kolo 7. 10. 2026 19:30
zápas probíhá
Kölner Haie Kölner Haie : Herning Blue Fox Herning Blue Fox 1:0 (1:0, -:-, -:-)
Góly:
15:22 Russell (Noebels, Münzenberger)
Góly:
Sestavy:
Wiens (Juvonen) – Austin, Vittasmäki, Press, Sennhenn, Händel, J. Münzenberger, N. Münzenberger – Russell, MacInnis, Noebels – Fischbuch, Ljungh, Späth – Fleischer, Aubry, Kammerer – M. Münzenberger, Storm, Niedenz – Brandt
Sestavy:
Fecers (Sørensen) – Amorosa, Larsen, Kristensen, Söderbom, Larsen, Cibulskis – Bau Hansen, O'Neil, Poulsen – Dmytriw, Toivola, Kiljunen – Przemieslo, Linde, Thomsen – Bilgrav, Eskildsen, Bærentsen

Rozhodčí: Heffner, Cespiva – Englisch, Brüggemann

Hokejová Liga mistrů
5. kolo 7. 10. 2026 19:30
zápas probíhá
Adler Mannheim Adler Mannheim : GKS Tychy GKS Tychy 2:1 (2:1, -:-, -:-)
Góly:
06:00 Macek (Michaelis, Gawanke)
07:30 Kühnhackl (Nieleck, Renouf)
Góly:
13:45 Jeziorski (Kakkonen, Kaskinen)
Sestavy:
Franzeb (Hildebrand) – Renouf, Mattinen, Kälble, Gawanke, Poirier, Gilmour, Shaw, Fohrler – Michaelis, Brown, Macek – Plachta, Esposito, Solow – Calce, Reichel, Greco – Kühnhackl, Nieleck, Ehl -
Sestavy:
Fučík (Chabior) – Kovář, Pociecha, Kaskinen, Kakkonen, Sertti, Bryk, Viinikainen – Lystczarczyk, Paš, Knuutinen – Kerkänen, Kielbicki, Jämsen – Viitanen, Ainali, Jeziorski – Janik, Gošcinski, Kucharski, Viitala
Hokejová Liga mistrů
5. kolo 7. 10. 2026 20:20
EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg : Eisbären Berlín Eisbären Berlín 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Kickert (Tolvanen) – Kalynuk, Robertson D., Hori, Nienhuis, Lee, Galipeau, Rebernig – Raffl (A), Nissner, Schneider (C) – Poisson, Brooks, Huber (A) – Auer, Wukovits, Krainer – Böhm, Gesson, Hochkofler
Sestavy:
LaFontaine (Neffin) – Wissmann (C), Muller, Smith, Davidson, Stocker, Geibel, Mik, Kretzschmar – Ronning, Kirk, Hordler – Griva, Eder, Tiffels (A) – Foudy, Vikingstad, Veilleux (A) – Krestan, Fontaine

Rozhodčí: Smetana, Bernoussi – Zacherl, Lefévre

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5. kolo

Boxers de Bordeaux vs. HC Dynamo Pardubice //www.idnes.cz/sport
7.10. 20:15
  • 9.14
  • 7.17
  • 1.21
EC Red Bull Salzburg vs. Eisbären Berlín //www.idnes.cz/sport
7.10. 20:20
  • 2.88
  • 4.38
  • 2.00

6. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

5. kolo

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. HC Škoda PlzeňPlzeň 5 5 0 0 0 24:9 15
2. Skelleftea AIKSkelleftea 5 4 0 0 1 20:10 12
3. Kölner HaieKölner Haie 4 3 1 0 0 18:9 11
4. SaiPa LappeenrantaSaiPa 5 3 0 1 1 16:14 10
5. HC Dynamo PardubicePardubice 4 3 0 0 1 15:6 9
6. Fribourg-GottéronFribourg 5 3 0 0 2 18:12 9
7. Växjö LakersVäxjö 5 3 0 0 2 15:9 9
8. Rögle ÄngelholmRögle 5 3 0 0 2 12:7 9
9. Frölunda HCFrölunda 5 2 1 1 1 17:13 9
10. Adler MannheimMannheim 4 3 0 0 1 13:11 9
11. Geneve-Servette HCŽeneva 5 3 0 0 2 12:11 9
12. HC DavosDavos 5 2 1 0 2 19:15 8
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 5 1 2 0 2 14:14 7
14. Tappara TampereTappara 4 2 0 1 1 12:13 7
15. KooKoo KouvolaKooKoo 5 2 0 1 2 15:17 7
16. Eisbären BerlínBerlín 4 2 0 0 2 10:16 6
17. HK NitraNitra 5 1 1 0 3 10:18 5
18. Storhamar Hockey HamarStorhamar 4 1 0 1 2 9:12 4
19. Boxers de BordeauxBordeaux 4 1 0 1 2 13:19 4
20. EC Red Bull SalzburgSalzburg 4 1 0 0 3 8:16 3
21. KAC KlagenfurtKlagenfurt 5 0 1 0 4 8:14 2
22. Herning Blue FoxHerning Blue Fox 4 0 0 1 3 6:16 1
23. GKS TychyTychy 4 0 0 0 4 3:13 0
24. Graz 99ersMoser Medical Graz 99ers 5 0 0 0 5 8:21 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

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ONLINE: Pardubice hrají v Lize mistrů o postup do play off, v cestě stojí Bordeaux

Sledujeme online
Pardubičtí hráči slaví gól v duelu s Karlovými Vary.

Pardubice hrají páté kolo hokejové Ligy mistrů. Od 20.15 měří síly s Bordeaux, proti kterému mohou potvrdit postup do osmifinále soutěže. Utkání můžete sledovat v podrobné online reportáži.

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