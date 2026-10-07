ONLINE: Pardubice hrají v Lize mistrů o postup do play off, v cestě stojí Bordeaux

Tým kouče Filipa Pešána odletěl do jihofrancouzského města už v úterý. Výpravy se neúčastní Jakub Lauko a Roman Červenka. Východočeským hokejistům patří po výsledcích úterních zápasů čtvrté místo v tabulce a bojují o postup do play off.
Cesta do Francie je posledním zahraničním výjezdem Pardubic v základní části Ligy mistrů. V září cestovali do Finska, kde prohráli se SaiPou (2:3) a zvítězili s KooKoo (6:3). Nejúspěšnějším střelcem v evropských duelech byl Jáchym Kondelík, který se přesně trefil čtyřikrát ve čtyřech zápasech.
ONLINE: Bordeaux – Pardubice
Sledujte od 20.15 zápas Ligy mistrů
Tým Bordeaux Boxers se do Ligy mistrů dostal díky zisku prvního titulu ve francouzské lize. Na ledě se s Pardubicemi potkává poprvé. Trenér Olivier Dimet složil kádr z devíti kanadských hokejistů, jednoho Lotyše a zbytku Francouzů.
V soutěži se klub drží na 19. příčce. V prvních dvou zápasech bodoval, po prodloužení prohrál v Klagenfurtu (1:2P) a zvítězil v Grazu (4:2). Porážku mu následně uštědřily německý Mannheim (4:5) a extraligová Plzeň (4:10).
Richard (Papillon) – Lamarche (A), Dusseau (C), Beaudry, Boscq, Fenenko – Farnier, Morin, Giroux – Bruche, Fournier, Carry – Tomasino, Leborgne, Guidoux – Santerno, Guillaume (A), Rambelo.
Subban (Will) – Čerešňák (A), Dvořák – Košťálek, Tourigny, Gazda, Mikliš, Chabada – Kondelík, Sobotka, Kelemen – Stránský, Tomášek, Smejkal – Mandát (A), Sedlák (C), Válek – Vondráček, Poulíček, Yevtiekhov.
Rozhodčí: J. Rauline, J. Peyre – Q. Ugolini, P. Mercier-Landry (všichni FRA)Přejít na online reportáž
42:20 Rautiainen
31:59 Rønningen (Salsten)
60:33 Hurrød (Salsten)
Heljanko (Metsola) – Mattila (A), Jokipakka, Kulonummi, Almari, Tuulola, Strandell, Niemeläinen – Blichfeld, Räsänen (A), Rautiainen – Simontaival, Suvanto, Haapala – Vanhatalo, Mattila, Fabre – Sallinen, Rauhala (C), Pavel – Wiå.
Rooseboom De Vries (Parks) – Hjelm, Rønningen, Hurrød, Krupic, Gatenby, Bull, Martinsen Lilleberg – Salsten, Skedung, Hjalmarsson – Berglund (C), Pappalardo, Kaltrud Nystuen – Aas-Larsen, Cangelosi, Martinsen (A) – Nilsgård, Sandnes, Sætre – Paulsen Morken.
Rozhodčí: Lassi Heikkinen (FIN), Joonas Kova (FIN) – Niko Jusi (FIN), Tommi Niittylä (FIN)
Počet diváků: 3443
15:22 Russell (Noebels, Münzenberger)
Wiens (Juvonen) – Austin, Vittasmäki, Press, Sennhenn, Händel, J. Münzenberger, N. Münzenberger – Russell, MacInnis, Noebels – Fischbuch, Ljungh, Späth – Fleischer, Aubry, Kammerer – M. Münzenberger, Storm, Niedenz – Brandt
Fecers (Sørensen) – Amorosa, Larsen, Kristensen, Söderbom, Larsen, Cibulskis – Bau Hansen, O'Neil, Poulsen – Dmytriw, Toivola, Kiljunen – Przemieslo, Linde, Thomsen – Bilgrav, Eskildsen, Bærentsen
Rozhodčí: Heffner, Cespiva – Englisch, Brüggemann
06:00 Macek (Michaelis, Gawanke)
07:30 Kühnhackl (Nieleck, Renouf)
13:45 Jeziorski (Kakkonen, Kaskinen)
Franzeb (Hildebrand) – Renouf, Mattinen, Kälble, Gawanke, Poirier, Gilmour, Shaw, Fohrler – Michaelis, Brown, Macek – Plachta, Esposito, Solow – Calce, Reichel, Greco – Kühnhackl, Nieleck, Ehl -
Fučík (Chabior) – Kovář, Pociecha, Kaskinen, Kakkonen, Sertti, Bryk, Viinikainen – Lystczarczyk, Paš, Knuutinen – Kerkänen, Kielbicki, Jämsen – Viitanen, Ainali, Jeziorski – Janik, Gošcinski, Kucharski, Viitala
Kickert (Tolvanen) – Kalynuk, Robertson D., Hori, Nienhuis, Lee, Galipeau, Rebernig – Raffl (A), Nissner, Schneider (C) – Poisson, Brooks, Huber (A) – Auer, Wukovits, Krainer – Böhm, Gesson, Hochkofler
LaFontaine (Neffin) – Wissmann (C), Muller, Smith, Davidson, Stocker, Geibel, Mik, Kretzschmar – Ronning, Kirk, Hordler – Griva, Eder, Tiffels (A) – Foudy, Vikingstad, Veilleux (A) – Krestan, Fontaine
Rozhodčí: Smetana, Bernoussi – Zacherl, Lefévre