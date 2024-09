V sobotu to bude úplně jiná písnička, shodují se hráči Dynama po drtivé výhře

Obrovské finanční prostředky vynaložené na posily pro hokejové Dynamo mohly ve čtvrtek večer klidně vyletět komínem. Hned v prvním utkání nové sezony.

Běžela třináctá vteřina duelu Ligy mistrů proti maďarskému Fehérváru, když schytal Roman Červenka ostrý hit u mantinelu a musel být ošetřován s krvavým šrámem těsně nad okem. Ten naštěstí zápas dohrál a řídil přesilovky, to samé se už ovšem nedalo říct o další letní posile Jiřím Smejkalovi (v utkání 1+2).

V závěru druhé třetiny inkasoval na polovině hřiště zásah do kolena a při nekontrolovaném pádu si rozrazil hlavu o led. V jeho obličeji se pak objevilo hodně krve a zmizel v kabině.

„Trochu jsme to čekali, ale tohle nemělo nic společného s hokejem. Naštěstí jsou kluci v pohodě, využili jsme přesilovky a máme povinné tři body,“ hledal pozitiva jeden z dvougólových střelců včera, pardubický útočník Martin Kaut.

Právě za zmíněné dva ostré zákroky totiž hráči Fehérváru Timothy Campbell a Anže Kuralt dostali vyšší tresty pět minut a do konce utkání, které Dynamo s přehledem zužitkovalo. V šesté minutě vedlo po bombě Petera Čerešňáka a důrazu Lukáše Sedláka o dva góly a maďarský celek nakonec rozmetalo 7:0.

„Přesilovky nám pomohly a hráli jsme díky tomu hned od začátku v klidu. Ofenziva byla dobrá,“ pochvaloval si Sedlák.

Stejně jako Kaut dal i on ve čtvrtek večer nakonec dva góly a stejně tak ho štvaly ostré zákroky soupeře. „Některé byly naprosto zbytečné, je škoda, že Fehérvár šel po našich nejlepších hráčích a Smejky kvůli tomu nedohrál.“

Oba ranění by ale naštěstí měli být v pořádku. Červenka je zašitý a Smejkal jakbysmet. Sice vynechá příští zápas, nicméně do týdne by se měl připojit zpět k týmu. Pardubice se tak mohly soustředit čistě jen na sebe. Hokej fanoušky bavil, ale bylo vidět, že Dynamo teprve začíná sezonu.

„Nechci se Fehérváru nijak dotknout, ale bylo jasné, že máme lepší tým a potvrdili jsme to. Ještě si ale musí dost věcí sednout, protože jsme pořád v takovém letním hokejovém módu. Hra je benevolentnější, občas uděláte nějaký oblouček navíc, který byste si v závěru sezony normálně nedovolili,“ uvědomoval si Sedlák.

Plná kasa a soupeř z Finska

S podobnými mouchami se ale v každém případě počítalo, čistou radost má naopak týmový pokladník Patrik Poulíček. Tomu všechno vyšlo na jedničku. Hned po zápase si jistě přišel pro nějakou korunu od mladého útočníka Daniela Herčíka, jenž slavil první gól za A-tým, ale především zkasíroval brankáře Tomáše Vomáčku. Ten zapsal nulu hned při své premiéře v pardubickém dresu.

„Je to hrozně super, pomůže to do další práce, ale ve výsledku to nic neznamená. Užiju si to, ale zítra jedeme nanovo,“ líčil Vomáčka.

Dynamo totiž už v sobotu odpoledne čeká další šichta. V 16.30 vyzve opět doma ve druhém utkání Ligy mistrů finskou Tapparu Tampere, soupeře z úplně jiného ranku. Vomáčku by měl tentokrát v brance vystřídat Roman Will.

„Bude to úplně jiný hokej. Finové budou dobře bruslit, napadat a víc dodržovat taktiku. Zdaleka nedostaneme tolik šancí,“ tušil Sedlák.