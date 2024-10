Hokejisté Pardubic dál řeší marodku. Už aby kluci byli fit, doufá Čerešňák

Do soutěže vlétli dvěma drtivými vítězstvími nad maďarským Fehérvárem (7:0) a finskou Tapparou (5:1). Úvodní výsledky dávaly naději, že Pardubice budou zase tou rozjetou mašinou z posledních let, kterou jen tak nic nezastaví.

Při pohledu na extraligovou tabulku to pořád tak vypadá, tým se nachází na děleném prvním místě s Litvínovem a nebodoval jen ve dvou zápasech z jedenácti, při bližším zkoumání ale na povrch vyplouvají nedorazy.

Jeden z nich i kvůli velké vlně zranění, která v podstatě od začátku sezony Pardubicím znemožňuje hrát v původně zamýšleném složení, z týmu zkrátka nevyzařuje taková síla, jaká by měla. A to vyústilo v první náraz. Ve středu Dynamo prohrálo v anglickém Sheffieldu 2:3 po nájezdech a ze soutěže, kterou plánovalo vyhrát, se pakuje už po základních skupinách.

Na slzy ale není čas. Už v pátek večer bude v dalším extraligovém klání proti Třinci (od 18 hodin v enteria areně) hrát nejen o extraligové body, ale hlavně o svoji pohodu. Aby tým kvůli prvnímu nesplněnému cíli na měsíce nezahučel do „depky“, která by pak Východočechy stála dobré umístění v daleko důležitějším boji o titul.

„Musíme se teď na Třinec stoprocentně soustředit a podat dobrý výkon. Liga mistrů končí a extraliga teď bude prioritou. O Vánocích nás taky čeká Spengler Cup, kam potřebujeme přijet dobře naladění,“ velí pardubický zadák Peter Čerešňák.

Bolí vypadnutí z Ligy mistrů hodně? Na seznamu cílů svítí první křížek.

Jasně, že to bolí hodně. Chtěli jsme jít dál. Do Sheffieldu jsme sice přiletěli s trochu okleštěnou sestavou (chyběli zranění Lukáš Sedlák, Jiří Smejkal a po domluvě nenastoupil ani Roman Červenka), ale o postup jsme se rvali. Nevyšlo to, příčina však není jen v Sheffieldu.

Kde ještě?

Nevyšly nám zářijové duely. Zhodnotil bych to tak, že ne všechny zápasy v Lize mistrů jsme sehráli ideálně.

Nejspíš narážíte na dvě prohry v Německu s Eisbärenem (2:3 po nájezdech) a Straubingem (2:3), které po dobrém začátku nikdo moc nepředpokládal.

Trip v Německu se vůbec nepovedl. Potom jsme prohráli i doma s Lahti (2:3), to byl vyrovnaný zápas, který jsme ale nezvládli. To samé proti Sheffieldu. Měli jsme tam šance na rozhodnutí, ale nakonec byl šťastnější soupeř.

Věděli jste před prodloužením a nájezdy, kolik bodů vám v Sheffieldu stačí na postup?

(zamyslí se). Prostě jsme tam chtěli vyhrát, získat co nejvíc bodů a postup si pohlídat. V zápase, v prodloužení i v nájezdech jsme k tomu měli dost příležitostí. Věřili jsme, že dva body budou stačit, jeden je málo.

Z utkání musel do nemocnice odjet Lukáš Radil, který zůstal v Sheffieldu na pozorování. Dynamo letos kosí jedno zranění za druhým, loni se taková situace týmu prakticky vyhýbala.

Není to příjemné, protože každý hráč v našem týmu je důležitý, a když nemůže být na ledě, tak nám chybí. Na druhou stranu ale nejsme jediní. Zranění jsou zkrátka plnohodnotnou součástí hokeje a potýkají se s ním i jiné extraligové mančafty. Musíme se s tím vyrovnat a věřit, že kluci budou co nejdřív fit. Už by to chtělo, abychom byli v plné sestavě.