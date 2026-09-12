Padal do prázdna, pak Fribourg skolil. Daří se nám rovnat nejlepším, těší Filipa

Přitom ve dvou případech – polský šampion Tychy promine – vyzvali evropskou elitu. V Plzni si poradili 4:0 se švédským vicemistrem Rögle, teď pokořili i krále uplynulého ročníku švýcarské ligy.
„Chceme se s nejlepšími týmy srovnávat, což nám zatím vychází,“ podotýká Filip. „Určitě je to lepší, než hrát proti někomu, s kým se pak potkáváme během sezony několikrát.“
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Pětadvacetiletý centr elitní plzeňské formace si střetnutí užíval i z dalších důvodů. Nadchli ho třeba domácí fanoušci, kterých přišlo osm tisícovek. Buráceli i za nepříznivého stavu, neúnavně zpívali a dováděli. Byť se jim kotlík příznivců ze západu Čech snažil vzdorovat.
„Skvělé! Navíc v hale, kde bylo před pár měsíci mistrovství světa,“ připomíná Filip. „Fribourg má celkově zázemí na vysoké úrovni. O to cennější je, že jsme je obrali o body právě tady.“
Jednou mu ale zatrnulo, to když po hitu u plzeňské střídačky padal a padal... Jenže vrátka byla otevřená, takže si dal o hranu mantinelu pořádnou ránu. „Zapřel jsem se a pak už jsem se hlavně lekl, protože za mnou najednou nebylo nic. Naštěstí jsem byl v pořádku.“
Daleko klidnější byl u obou sporných situací, které utkání poznamenaly. V úvodní části sice domácí otevřeli skóre zásluhou Rathgeba, jenže Plzeňané využili trenérské výzvy. A úspěšně. „To byl jasnej ofsajd. Nebylo o čem,“ říká Filip přesvědčeně.
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Stejně tak věřil, že i druhý zkoumaný moment dopadne ve prospěch Škody. Což se ostatně i stalo. Lukáš Strnad silou vůle dotlačil při svém úniku puk do branky a domácí se dožadovali nedovoleného bránění na gólmana. „I tady mi to přišlo jasné. Neviděl jsem nic problematického,“ přikyvuje Filip, který byl během momentu na hrací ploše.
Ze střídačky naopak sledoval, jak Plzeň v poslední třetině dvakrát inkasuje, a málem si nechává duel proklouznout mezi prsty. „U prvního gólu jsme si naivně mysleli, že si můžeme s pukem hrát. Druhá trefa byla zase z přesilovky, obě dvě jsme jim darovali,“ krčí rameny.
Nicméně trápit jej to až zase tak nemusí. „Hlavní teď bude, ať v neděli proti Bordeaux předvedeme stejný výkon. Ne-li lepší,“ dodává.