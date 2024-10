Mandát míří do Sheffieldu uctít kamaráda Trončinského. Bude to emotivní, tuší

Dynamo tam ve středu v 19 hodin nastoupí k utkání Ligy mistrů. A vsaďte se, že před zápasem při hymnách si na Trončinského vzpomene každý, kdo bude zrovna na stadionu.

„Pro mě to bude emotivní. Mára byl velký kamarád, jsem moc rád, že si zahraju na stejném stadionu jako on. Lidi v Sheffieldu ho zbožňovali, nechal tam velkou stopu,“ vzpomněl na parťáka pardubický útočník Jan Mandát.

Na dojímání ovšem bude čas jen chvíli, jakmile padne první buly, budou myšlenky pardubických hráčů soustředěny jen na vítězství, právě to totiž Dynamu zajistí postup do vyřazovací fáze Ligy mistrů.

„Chceme dojít co nejdál, takže to bude hodně důležitý zápas, doufám, že ho zvládneme,“ přál si Mandát. „Čeká nás urputná bitva, bude to tvrdé, protože za Sheffield hraje hodně zahraničních hráčů,“ dodal.

S týmem na Britské ostrovy odletěl už v úterý odpoledne, Dynamo nasedalo na letadlo vůbec poprvé v letošní sezoně Ligy mistrů, oproti loňsku, kdy schytalo nejvzdálenější možné soupeře, příjemná změna.

„To jsem si říkal taky, když jsem viděl ten program,“ smál se Mandát. (Dynamo hrálo ve skupině dvakrát v sousedním Německu).

„Ty přejezdy vlakem ale nebyly tak pohodlné, protože jsme řešili nějaké problémy se soupravou, která nás vezla. Letadlo je lepší, navíc do Anglie, kde si nikdo z nás jen tak nezahraje. Těšíme se, ale pořád jde o byznys, žádný výlet,“ vyprávěl na pardubickém letišti.