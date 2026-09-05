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ONLINE: Plzeň hostí v Lize mistrů Tychy, Pardubice čelí Rögle. Večer hraje Liberec

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Sledujeme online   16:20

Hokejisté Plzně slaví zásah proti Rögle BK. | foto: ČTK

Nový ročník hokejové Ligy mistrů pokračuje třetím hracím dnem, do akce vyráží všichni čeští zástupci. Plzeň v 16.30 hostí Tychy, Pardubice v 17 hodin nastupují proti Rögle. Liberec se jako jediný představuje na venkovním stadionu, v 19.15 vyzve Salcburk. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Úvodní vystoupení českých mužstev přinesla dvě vítězství a jednu porážku. Pardubice rozstřílely Tychy 6:0, Plzeň přetlačila Rögle 4:0. Tentokrát si oba soupeře prohodí.

Hokejová Liga mistrů

2. zápasy základní fáze

V dresu obhájců extraligového titulu se ve čtvrtek dařilo především první formaci. Lukáš Sedlák zapsal dva body (1+1), Matěj Stránský tři (2+1) a Roman Červenka dokonce čtyři (0+4).

Plzeň prolomila bezbrankový stav ve čtyřiatřicáté minutě zásluhou Aleše Čecha, švédský protivník se celý zápas marně snažil překonat stoprocentního Nicka Malíka.

Pardubice na úvod Ligy mistrů rozmetaly Tychy, slaví i Plzeň. Liberec dostal šestku

Liberec zahájil nový ročník Ligy mistrů prohrou 3:6 na ledě Tappary Tampere. Od začátku musel dotahovat, trefy Lence, Faška-Rudáše a Najmana výsledek jen korigovaly.

Tentokrát má výběr Jiřího Kudrny proti sobě Red Bull Salcburk, který chce v domácím prostředí napravit porážku 2:5 s Kolínem nad Rýnem.

Hokejová Liga mistrů
2. kolo 5. 9. 2026 16:30
zápas probíhá
HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň : GKS Tychy GKS Tychy 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Růžička (Malík) – MacPherson, Robertson, Merežko, Malák, Chromiak, Jeřábek (C), Čech – Sedláček, Filip (A), Simon – Rohlík, Lalancette (A), Katic – M. Petman, V. Petman, Teplý – Lev, Žemlička, Titlbach
Sestavy:
Fučík (Chabior) – Pociecha (A), Kovář (A), Kakkonen, Viinikainen, Bryk, Sertti, Sobecki, Tańczyk – Knuutinen, Paś, Lyszczarczyk – Jeziorski, Komorski (C), Kerkkänen – Jämsen, Ainali, Kielbicki – Drabik, Kucharski, Viitanen

Rozhodčí: Jeřábek, Kika – Rampír, Šimánek

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Hokejová Liga mistrů
2. kolo 5. 9. 2026 17:00
HC Dynamo Pardubice HC Dynamo Pardubice : Rögle BK Rögle BK 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Will (Subban) – Košťálek, Tourigny, Čerešňák (A), Dvořák, Gazda, Ludvig, Mikliš – Stránský, Sedlák (C), Červenka (A) – Tomášek, Nosek, Smejkal – Mandát, Kondelík, Válek – Vondráček, Poulíček, Fejes – Macek
Sestavy:
Clang (Holm) – de Haan, Johansson, Sjalin, LaDue, Clurman, Friedman, Kumlin – Horký, Olofsson (C), Solberg – Bristedt (A), Sundsvik, Bartholdsson – Kuhlman, Kellman, Sandin – Everberg (A), Zether, Zaar – Jellvik

Rozhodčí: Cabák, Šír – Svoboda, Thuma

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Hokejová Liga mistrů
2. kolo 5. 9. 2026 19:15
EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg : Bílí Tygři Liberec Bílí Tygři Liberec 0:0 (-:-, -:-, -:-)
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Hokejová Liga mistrů
2. kolo 5. 9. 2026 16:00
zápas probíhá
Tappara Tampere Tappara Tampere : Kölner Haie Kölner Haie 0:2 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
05:26 Russell (Noebels, M. Müller)
18:33 Russell (M. Müller, Noebels)
Sestavy:
Heljanko (Metsola) – Jesper Mattila, Jokipakka, Kulonummi, Almari, Piiparinen, Tuulola (A), Strandell, I. Räsänen – Blichfeld, A. Räsänen (A), Haapala – Simontaival, Suvanto, Rautiainen – Nykänen, Sallinen, Vanhatalo – Wiå, Rauhala (C), Pavel.
Sestavy:
Juvonen (Brückmann) – Kemiläinen, Vittasmäki, Press, Austin (A), M. Müller (C), Sennhenn, L. Münzenberger – Russell, MacLeod, Noebels – Niedenz, Ljungh, Storm – Fleischer, Aubry, MacInnis – M. Münzenberger.

Rozhodčí: Hyvärinen (FIN), Wuorenheimo (FIN) – Pekkala (FIN), Saarimäki (FIN)

Hokejová Liga mistrů
2. kolo 5. 9. 2026 18:30
Moser Medical Graz 99ers Moser Medical Graz 99ers : Boxers de Bordeaux Boxers de Bordeaux 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Rozhodčí: A. Huber, D. Unterweger – O. Durmis, D. Konc

Hokejová Liga mistrů
2. kolo 5. 9. 2026 19:15
KAC Klagenfurt KAC Klagenfurt : Fribourg-Gottéron Fribourg-Gottéron 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Dahm (Vorauer, Sicher) – Unterweger, Nickl, Jensen Aabo, Preiml, Mackinnon, Simovic, Böhs – Petersen, Muršak, Drozg – Fraser, St. Denis, Obersteiner – Schwinger, Hundertpfund, Herburger – Sablattnig, van Ee, Öfner.
Sestavy:
Neuenschwander (Waeber) – Kapla, Nemeth, Rathgeb, Johnson, Streule, Seiler, Jecker – Hedlund, de la Rose, Sörensen – Richard, Taibel, Grangier – Etter, Dorthe, Čečekovas – Boppart, Walser, Nicolet.

Rozhodčí: Piragić, Zrnić – Zgonc, Riecken

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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2. kolo

Tappara Tampere vs. Kölner Haie //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 1.55
  • 4.92
  • 4.71
HC Škoda Plzeň vs. GKS Tychy //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:30
  • 1.11
  • 9.91
  • 18.90
HC Dynamo Pardubice vs. Rögle BK //www.idnes.cz/sport
5.9. 17:00
  • 1.85
  • 4.31
  • 3.47
Moser Medical Graz 99ers vs. Boxers de Bordeaux //www.idnes.cz/sport
5.9. 18:30
  • 2.07
  • 4.29
  • 2.90
KAC Klagenfurt vs. Fribourg-Gottéron //www.idnes.cz/sport
5.9. 19:15
  • 6.60
  • 5.72
  • 1.36
EC Red Bull Salzburg vs. Bílí Tygři Liberec //www.idnes.cz/sport
5.9. 19:15
  • 2.93
  • 4.30
  • 2.05
Geneve-Servette HC vs. Storhamar Hockey Hamar //www.idnes.cz/sport
6.9. 14:00
  • 1.31
  • 5.80
  • 6.85
Frölunda HC vs. KooKoo Kouvola //www.idnes.cz/sport
6.9. 15:00
  • 1.37
  • 5.36
  • 6.16
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. HC Dynamo PardubicePardubice 1 1 0 0 0 6:0 3
2. Frölunda HCFrölunda 1 1 0 0 0 6:1 3
3. Skelleftea AIKSkelleftea 1 1 0 0 0 6:1 3
4. Geneve-Servette HCŽeneva 1 1 0 0 0 6:2 3
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 1 1 0 0 0 4:0 3
6. Tappara TampereTappara 1 1 0 0 0 6:3 3
7. Kölner HaieKölner Haie 1 1 0 0 0 5:2 3
8. KooKoo KouvolaKooKoo 1 1 0 0 0 5:2 3
9. Fribourg-GottéronFribourg 1 1 0 0 0 4:2 3
10. Adler MannheimMannheim 1 1 0 0 0 3:1 3
11. HC DavosDavos 1 0 1 0 0 3:2 2
12. KAC KlagenfurtKlagenfurt 1 0 1 0 0 2:1 2
13. Storhamar Hockey HamarStorhamar 1 0 0 1 0 2:3 1
14. Boxers de BordeauxBordeaux 1 0 0 1 0 1:2 1
15. GKS TychyTychy 1 0 0 0 1 0:6 0
16. Moser Medical Graz 99ersMoser Medical Graz 99ers 1 0 0 0 1 2:4 0
17. Växjö LakersVäxjö 1 0 0 0 1 1:3 0
18. Bílí Tygři LiberecLiberec 1 0 0 0 1 3:6 0
19. Herning Blue FoxHerning Blue Fox 1 0 0 0 1 2:5 0
20. EC Red Bull SalzburgSalzburg 1 0 0 0 1 2:5 0
21. Eisbären BerlínBerlín 1 0 0 0 1 2:6 0
22. Rögle BKRögle BK 1 0 0 0 1 0:4 0
23. HK NitraNitra 1 0 0 0 1 1:6 0
24. SaiPa LappeenrantaSaiPa 1 0 0 0 1 1:6 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

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ONLINE: Plzeň hostí v Lize mistrů Tychy, Pardubice čelí Rögle. Večer hraje Liberec

Sledujeme online
Hokejisté Plzně slaví zásah proti Rögle BK.

Nový ročník hokejové Ligy mistrů pokračuje třetím hracím dnem, do akce vyráží všichni čeští zástupci. Plzeň v 16.30 hostí Tychy, Pardubice v 17 hodin nastupují proti Rögle. Liberec se jako jediný...

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