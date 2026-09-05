ONLINE: Plzeň hostí v Lize mistrů Tychy, Pardubice čelí Rögle. Večer hraje Liberec

Úvodní vystoupení českých mužstev přinesla dvě vítězství a jednu porážku. Pardubice rozstřílely Tychy 6:0, Plzeň přetlačila Rögle 4:0. Tentokrát si oba soupeře prohodí.
Hokejová Liga mistrů
2. zápasy základní fáze
V dresu obhájců extraligového titulu se ve čtvrtek dařilo především první formaci. Lukáš Sedlák zapsal dva body (1+1), Matěj Stránský tři (2+1) a Roman Červenka dokonce čtyři (0+4).
Plzeň prolomila bezbrankový stav ve čtyřiatřicáté minutě zásluhou Aleše Čecha, švédský protivník se celý zápas marně snažil překonat stoprocentního Nicka Malíka.
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Pardubice na úvod Ligy mistrů rozmetaly Tychy, slaví i Plzeň. Liberec dostal šestku
Liberec zahájil nový ročník Ligy mistrů prohrou 3:6 na ledě Tappary Tampere. Od začátku musel dotahovat, trefy Lence, Faška-Rudáše a Najmana výsledek jen korigovaly.
Tentokrát má výběr Jiřího Kudrny proti sobě Red Bull Salcburk, který chce v domácím prostředí napravit porážku 2:5 s Kolínem nad Rýnem.
Růžička (Malík) – MacPherson, Robertson, Merežko, Malák, Chromiak, Jeřábek (C), Čech – Sedláček, Filip (A), Simon – Rohlík, Lalancette (A), Katic – M. Petman, V. Petman, Teplý – Lev, Žemlička, Titlbach
Fučík (Chabior) – Pociecha (A), Kovář (A), Kakkonen, Viinikainen, Bryk, Sertti, Sobecki, Tańczyk – Knuutinen, Paś, Lyszczarczyk – Jeziorski, Komorski (C), Kerkkänen – Jämsen, Ainali, Kielbicki – Drabik, Kucharski, Viitanen
Rozhodčí: Jeřábek, Kika – Rampír, ŠimánekPřejít na online reportáž
Will (Subban) – Košťálek, Tourigny, Čerešňák (A), Dvořák, Gazda, Ludvig, Mikliš – Stránský, Sedlák (C), Červenka (A) – Tomášek, Nosek, Smejkal – Mandát, Kondelík, Válek – Vondráček, Poulíček, Fejes – Macek
Clang (Holm) – de Haan, Johansson, Sjalin, LaDue, Clurman, Friedman, Kumlin – Horký, Olofsson (C), Solberg – Bristedt (A), Sundsvik, Bartholdsson – Kuhlman, Kellman, Sandin – Everberg (A), Zether, Zaar – Jellvik
Rozhodčí: Cabák, Šír – Svoboda, ThumaPřejít na online reportáž
05:26 Russell (Noebels, M. Müller)
18:33 Russell (M. Müller, Noebels)
Heljanko (Metsola) – Jesper Mattila, Jokipakka, Kulonummi, Almari, Piiparinen, Tuulola (A), Strandell, I. Räsänen – Blichfeld, A. Räsänen (A), Haapala – Simontaival, Suvanto, Rautiainen – Nykänen, Sallinen, Vanhatalo – Wiå, Rauhala (C), Pavel.
Juvonen (Brückmann) – Kemiläinen, Vittasmäki, Press, Austin (A), M. Müller (C), Sennhenn, L. Münzenberger – Russell, MacLeod, Noebels – Niedenz, Ljungh, Storm – Fleischer, Aubry, MacInnis – M. Münzenberger.
Rozhodčí: Hyvärinen (FIN), Wuorenheimo (FIN) – Pekkala (FIN), Saarimäki (FIN)
Rozhodčí: A. Huber, D. Unterweger – O. Durmis, D. Konc
Dahm (Vorauer, Sicher) – Unterweger, Nickl, Jensen Aabo, Preiml, Mackinnon, Simovic, Böhs – Petersen, Muršak, Drozg – Fraser, St. Denis, Obersteiner – Schwinger, Hundertpfund, Herburger – Sablattnig, van Ee, Öfner.
Neuenschwander (Waeber) – Kapla, Nemeth, Rathgeb, Johnson, Streule, Seiler, Jecker – Hedlund, de la Rose, Sörensen – Richard, Taibel, Grangier – Etter, Dorthe, Čečekovas – Boppart, Walser, Nicolet.
Rozhodčí: Piragić, Zrnić – Zgonc, Riecken