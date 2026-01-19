Třicetiletý útočník Kubalík, jenž obléká dres Zugu první sezonu po příchodu z Ambri-Piotty, je s týmem v semifinále. V něm se bude Zug v úterý na ledě švédské Luley snažit smazat jednobrankové manko po domácí porážce 2:3. Kubalík dosud odehrál v Lize mistrů 11 zápasů a připsal si 11 bodů za pět branek a šest asistencí.
V bodování evropské soutěže jsou před ním jen Riley Barber z německého Ingolstadtu a spoluhráč Grégory Hofmann. Oba shodně nasbírali 12 bodů. Jen Barber a Jan Urbas z Bremerhavenu vstřelili více branek než Kubalík - shodně po šesti.
„Předvádí v útoku velmi vyrovnanou hru a klid. Vedle gólů a asistencí byl před brankou extrémně produktivní a ve všech svých zápasech měl působivé statistiky xG (očekávaných gólů) a střel na branku,“ uvedl web soutěže na adresu Kubalíka, který si vysloužil i nominaci na únorový olympijský turnaj v Miláně.
Plzeňský rodák s bohatými zkušenostmi z NHL se v osmifinále podílel i na vyřazení Sparty. Nejprve pomohl k domácí výhře nad Pražany 6:0 brankou, v odvetě pak při porážce 2:3 zaznamenal gól a nahrávku.
Vedle Kubalíka byli nominováni Barber, další americký útočník Jack Kopacka (Brynäs), švédský forvard Max Friberg a jeho krajan a spoluhráč z obrany Frölundy Henrik Tömmernes. Vítěz bude oznámen při finále 3. března.
Na cenu kandidovalo v minulosti už několik českých hráčů, vyhrál ale jen brankář Šimon Hrubec při svém působení v Třinci v sezoně 2017/18.