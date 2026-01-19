Premium

Kubalík se uchází o cenu pro nejužitečnějšího hokejistu Ligy mistrů

Autor:
  14:02
Dominik Kubalík ze švýcarského Zugu je mezi pěti kandidáty na cenu pro nejužitečnějšího hokejistu Ligy mistrů. Na oficiálním webu soutěže mu mohou dát fanoušci v příštích dvou týdnech hlas, rozhodnou ale jen z poloviny. Zbývajících 50 procent je vyhrazeno odborné porotě.

Dominik Kubalík v dresu švýcarského Zugu. | foto: ČTK

Třicetiletý útočník Kubalík, jenž obléká dres Zugu první sezonu po příchodu z Ambri-Piotty, je s týmem v semifinále. V něm se bude Zug v úterý na ledě švédské Luley snažit smazat jednobrankové manko po domácí porážce 2:3. Kubalík dosud odehrál v Lize mistrů 11 zápasů a připsal si 11 bodů za pět branek a šest asistencí.

V bodování evropské soutěže jsou před ním jen Riley Barber z německého Ingolstadtu a spoluhráč Grégory Hofmann. Oba shodně nasbírali 12 bodů. Jen Barber a Jan Urbas z Bremerhavenu vstřelili více branek než Kubalík - shodně po šesti.

„Předvádí v útoku velmi vyrovnanou hru a klid. Vedle gólů a asistencí byl před brankou extrémně produktivní a ve všech svých zápasech měl působivé statistiky xG (očekávaných gólů) a střel na branku,“ uvedl web soutěže na adresu Kubalíka, který si vysloužil i nominaci na únorový olympijský turnaj v Miláně.

Plzeňský rodák s bohatými zkušenostmi z NHL se v osmifinále podílel i na vyřazení Sparty. Nejprve pomohl k domácí výhře nad Pražany 6:0 brankou, v odvetě pak při porážce 2:3 zaznamenal gól a nahrávku.

Vedle Kubalíka byli nominováni Barber, další americký útočník Jack Kopacka (Brynäs), švédský forvard Max Friberg a jeho krajan a spoluhráč z obrany Frölundy Henrik Tömmernes. Vítěz bude oznámen při finále 3. března.

Na cenu kandidovalo v minulosti už několik českých hráčů, vyhrál ale jen brankář Šimon Hrubec při svém působení v Třinci v sezoně 2017/18.

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Ilves TampereIlves 6 6 0 0 0 24:7 18
2. KalPa KuopioKuopio 6 5 1 0 0 24:8 17
3. Frölunda HCFrölunda 6 5 0 0 1 21:11 15
4. HC Sparta PrahaSparta 6 4 1 0 1 18:9 14
5. Lukko RaumaRauma 6 4 0 1 1 21:14 13
6. ERC IngolstadtIngolstadt 6 4 0 0 2 23:15 12
7. SC BernBern 6 3 0 1 2 21:14 10
8. HC Kometa BrnoKometa Brno 6 3 0 1 2 21:22 10
9. Lulea HockeyLulea 6 2 1 2 1 13:13 10
10. Brynäs IFBrynäs 6 3 0 0 3 14:10 9
11. EC Red Bull SalzburgSalzburg 6 3 0 0 3 14:11 9
12. Storhamar Hockey HamarStorhamar 6 3 0 0 3 9:16 9
13. EV ZugZug 6 2 1 0 3 20:18 8
14. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 6 2 1 0 3 21:24 8
15. ZSC Lions CurychCurych 6 2 0 1 3 12:13 7
16. Fischtown PinguinsBremerhaven 6 1 2 0 3 16:17 7
17. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 6 1 1 2 2 13:19 7
18. KAC KlagenfurtKlagenfurt 6 2 0 0 4 14:20 6
19. HC BolzanoBolzano 6 1 1 1 3 14:21 6
20. HC LausanneLausanne 6 1 1 0 4 18:24 5
21. Odense BulldogsOdense 6 1 1 0 4 15:27 5
22. Eisbären BerlínBerlín 6 1 0 1 4 13:22 4
23. Belfast GiantsBelfast Giants 6 1 0 1 4 14:31 4
24. GKS TychyTychy 6 1 0 0 5 12:19 3

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Zobrazit více
Sbalit

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Být horší se v NHL vyplatí. Velká vada play off se zase blíží, kluby volají po změně

Nathan MacKinnon, Martin Nečas a Artturi Lehkonen (zlkeva) slaví trefu Colorado...

Ještě v úterý večer platilo: celou NHL vedlo Colorado následované hokejisty Dallasu a Minnesoty. Když byste si tabulku vyfiltrovali jen na Centrální divizi, na prvních třech místech by vám vyskočily...

