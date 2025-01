Já a nejlepší v Evropě? To nechám jiným. Tomášek o životě ve Švédsku i formě

Rozehrál se do skvělé formy. Vždyť za poslední čtyři zápasy zaznamenal jedenáct bodů a vyhoupl se do čela produktivity českých hráčů v NHL. Naposledy pomohl David Pastrňák gólem a asistencí skolit...

Vlastně se teprve učím jména hráčů. Hořava se v Pardubicích rozkoukává

Pokud přijde do klubu nový trenér, prakticky okamžitě si jej do kolečka vyžádají novináři. Ideálně hned po prvním tréninku už vyzvídají co nejvíc informací o chystaných změnách a pocitech na startu...