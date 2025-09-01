Letět do Bolzana? Lepší než autobusem do Sokolova. Bek Kolína si zahrál Ligu mistrů

„Asi nejkvalitnější tým a nejkvalitnější hráči, proti kterým jsem kdy nastoupil,“ netajil čtyřiadvacetiletý borec, který v minulé sezoně nastupoval v prvoligovém Kolíně.
Poté, co před tím většinou oblékal dres druholigového Vrchlabí. V Mountfieldu se na začátku nové sezony ocitl i díky kalamitní situaci v hradecké obraně. Z ní postupně vypadli Kalina, Pavelka, McCormack a Mudrák.
O kvalitě Brynäs se vědělo dopředu, řada z jeho hráčů působila i v NHL. Velká nervozita?
Na jména jsem nekoukal. Ani na jejich historii. Bral jsem to jako každý jiný zápas.
Nezačal pro vás ale dobře, za necelých osm minut jste prohrávali 0:2. Neodrazil se se v tom nešťastný konec zápasu s Odense, ve kterém jste v závěru přišli o dvoubrankový náskok?
Nemyslím si to. Nastoupili jsme úplně jinak. Měli jsme po Odense poměrně dlouhé sezení. Vysvětlili jsme si, kde jsme dělali chyby, a proti Brynäs jsme se na to snažili zaměřit. Soupeř byl ale velmi silný a prostě nás porazil.
Říkal jste, že to byl nejtěžší soupeř ve vaší kariéře. V čem to bylo nejvíc znát?
Byli velmi šikovní na malém prostoru. A také neskutečně přesní, právě jejich přesné a rychlé nahrávky, kterými okamžitě zrychlovali hru, mě překvapily asi nejvíc. S tím jsme si nedokázali poradit.
Vy jste v Hradci dva týdny díky tomu, že mu chybějí obránci. Už víte, jak to s vámi bude dál?
V tuto chvíli jen vím, že na následující dva zápasy v Lize mistrů pojedu. A pak bych se měl vrátit zpátky, uvidíme.
V Bernu a Bolzanu to pro vás budou první zápasy, na které s Hradcem v Lize mistrů vyjedete. Co od toho čekáte?
Hlavně se těším, jsou to kvalitní týmy. Pro mě osobně to bude další velká zkušenost.
K náročnému programu vám ale přibude náročné cestování.
Nevadí, těším se na to možná ještě víc než na domácí zápasy. A cesta? Když to porovnám s první ligou, ve které jsme jezdili třeba do Sokolova nebo na Moravu autobusem, tak to podle mě je horší než letět letadlem do Bolzana nebo do Švýcarska.