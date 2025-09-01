Premium

Letět do Bolzana? Lepší než autobusem do Sokolova. Bek Kolína si zahrál Ligu mistrů

  14:11
Ve svém prvním vystoupení v hokejové Lize mistrů si obránce David Sýkora na začátku třetí třetiny do statistik zapsal bod za asistenci. Přestože v tu chvíli Mountfield vedl 3:1, Sýkora si zároveň první výhru kariéry v evropské soutěži nezapsal. Dánské Odense totiž vyrovnalo a v nájezdech bylo úspěšnější. A jeho druhý start? Ještě horší, švédský vicemistr Brynäs v Hradci ukázal svoji sílu a odvezl si vysokou výhru 5:0.
Střídačka hokejového Hradce v utkání Ligy mistrů proti Odense. Pokyny předávají asistenti Petr Koukal (vlevo) a Martin Vágner.

„Asi nejkvalitnější tým a nejkvalitnější hráči, proti kterým jsem kdy nastoupil,“ netajil čtyřiadvacetiletý borec, který v minulé sezoně nastupoval v prvoligovém Kolíně.

Poté, co před tím většinou oblékal dres druholigového Vrchlabí. V Mountfieldu se na začátku nové sezony ocitl i díky kalamitní situaci v hradecké obraně. Z ní postupně vypadli Kalina, Pavelka, McCormack a Mudrák.

O kvalitě Brynäs se vědělo dopředu, řada z jeho hráčů působila i v NHL. Velká nervozita?
Na jména jsem nekoukal. Ani na jejich historii. Bral jsem to jako každý jiný zápas.

Zpackaný závěr, školení od Švédů. Poučíme se, doufá Hradec po prohrách v Lize mistrů

Nezačal pro vás ale dobře, za necelých osm minut jste prohrávali 0:2. Neodrazil se se v tom nešťastný konec zápasu s Odense, ve kterém jste v závěru přišli o dvoubrankový náskok?
Nemyslím si to. Nastoupili jsme úplně jinak. Měli jsme po Odense poměrně dlouhé sezení. Vysvětlili jsme si, kde jsme dělali chyby, a proti Brynäs jsme se na to snažili zaměřit. Soupeř byl ale velmi silný a prostě nás porazil.

Říkal jste, že to byl nejtěžší soupeř ve vaší kariéře. V čem to bylo nejvíc znát?
Byli velmi šikovní na malém prostoru. A také neskutečně přesní, právě jejich přesné a rychlé nahrávky, kterými okamžitě zrychlovali hru, mě překvapily asi nejvíc. S tím jsme si nedokázali poradit.

Lucas Pettersson překonává hradeckého brankáře Filipa Novotného.

Vy jste v Hradci dva týdny díky tomu, že mu chybějí obránci. Už víte, jak to s vámi bude dál?
V tuto chvíli jen vím, že na následující dva zápasy v Lize mistrů pojedu. A pak bych se měl vrátit zpátky, uvidíme.

V Bernu a Bolzanu to pro vás budou první zápasy, na které s Hradcem v Lize mistrů vyjedete. Co od toho čekáte?
Hlavně se těším, jsou to kvalitní týmy. Pro mě osobně to bude další velká zkušenost.

K náročnému programu vám ale přibude náročné cestování.
Nevadí, těším se na to možná ještě víc než na domácí zápasy. A cesta? Když to porovnám s první ligou, ve které jsme jezdili třeba do Sokolova nebo na Moravu autobusem, tak to podle mě je horší než letět letadlem do Bolzana nebo do Švýcarska.

Vstoupit do diskuse
