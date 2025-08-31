Premium

Chtěli to hrát na krásu a místo toho Spartu Norové zaskočili. To nejde, řekl Gross

Robert Rampa
  11:29
Na letišti cestou do Norska zaskočila hokejisty Sparty náhlá zpráva: Piloti si potřebují ještě odpočinout, poletíte až za pět hodin. A tak se ve vestibulu čekalo a čas se táhl. „Bylo to nepříjemný a náročný, ale...“ vykládal útočník Roman Horák později. „Šlo by jen o výmluvy,“ doplnil ho obránce Jakub Sirota.
Fotogalerie2

Momentka z utkání Sparty se Storhamarem v Norsku | foto: HC Sparta

Pražané nečekaně padli v rámci Ligy mistrů s papírově slabým soupeřem z norského Hamaru 2:4 a složitější přelet z rakouského Klagenfurtu, kde evropskou soutěž načali vítězstvím, roli hrát mohl. I když to zní zvláštně.

„Není to nic, co bychom nezažili, jsme profíci a musíme tohle zvládat,“ shodli se znovu Horák a Sirota nedaleko největšího norského jezera Mjøsa.

Faktem nicméně je, že soupeř působil energičtěji a táhla ho několikatisícová podpora fanoušků v modro-žlutých barvách vyšitých jak od Švédů.

S kurzem přes pět ku jedné ale body získat domácí neměli. Sparťané je velkou měrou sami odevzdali a vše ilustrovala situace z posledních sekund druhé třetiny.

Překvapivé zaváhání v Norsku, Sparta si v Lize mistrů nevěděla rady se Storhamarem

Storhamarští se na ně na rozdíl od hostů nevykašlali. Využil toho Martin Ronnild a zvýšil na 4:2. „Nemůžeme patnáct vteřin před koncem třetiny poslat na led zkušené hráče a vidět, že prvním, kdo se vrací do obrany, je Michal Řepík. To neexistuje a zkušeným obráncům se to stávat nemůže. Nejde to,“ vykládal přesvědčeně kouč Pavel Gross.

Ne nijak naštvaně, pořád je srpen a ač jde o Ligu mistrů, jde o součást přípravy na start extraligové sezony. Jsou to zápasy, z kterých se tým dobře poučí.

„Odjíždíme domů s tím, že zápasy se hrajou šedesát minut a patří do nich chytrost a obrana. To nám třeba dnes chybělo. My jsme paradoxně ve druhé třetině, kterou jsme prohráli 0:3, měli taky velké šance. Jenže zároveň jsme dělali chyby. Nechytré chyby,“ říkal Gross.

Kouč hokejové Sparty Pavel Gross nebyl s výkonem hokejistů v Norsku proti Storhamaru spokojený. Mluvil o laxnosti.

Dál použil několik zajímavých slovíček. Laxnost v ofenzivě, absence přímočarosti, tu a tam zbytečné nahrávky a „fancy akce“, což si přeložte jako příležitosti, které se hráč snaží efektně vyšperkovat, aby lahodily oku, ale už tomu chybí efektivita.

„Pětkrát v přípravě vyhrajete a pak se stane takový šlendrián. Támhle uděláte méně, tady taky, tam a tam a výsledek je takový a zasloužený,“ hodnotil Gross.

„Byli opravdu chytřejší, přitom jsme měli lepší tým a rozhodně jsme měli na víc. Ale děsně jsme propadali,“ souhlasil obránce Sirota, nováček ve Spartě.

Jeho výrazně zkušenější kolega Horák dodal: „Ztráceli jsme často puky a navíc jsme dostali dva góly v oslabení.“

Sám na gól v přesilovce nahrával již zmíněnému Řepíkovi (na 1:0), pak se ještě prosadil v oslabení (na 2:1) a sparťané si díky tomu připomněly zvláštní pravidla Ligy mistrů.

Klubová soutěž experimentuje a neruší tresty vyloučeným hráčům, pokud soupeř skóruje. Každý jednoduše ví, že si odsedí celé dvě minuty, i kdyby jeho parťáci na ledě za tu dobu dostali gólů hned deset.

Ti stejní kolegové ho ale z trestné lavice můžou vysvobodit tím, že sami v oslabení skórují. Jako Horák, který takhle zachránil obránce Marka Pysyka.

Podívejte se na Horákův gól:

Nově také platí, že v prodloužení útočící tým nesmí vyjet s pukem z útočnému pásma zpět do středního.

Jestli to dává smysl?

„Já nevím,“ odpoví upřímně Horák. „Liga se snaží zavádět nové věci, asi má prostor to zkoušet, ale hokej už je vymyšlený. Jestli to někdy aplikují i do normálního hokeje... My jako hráči se stejně soustředíme na to, co nám před zápasem řeknou.“

V dalším týdnu Sparta Ligou mistrů pokračuje. Na „domácím“ ledě v Chomutově vyzve věhlasné švédské kluby Luleu a Frölundu.

„A proti nim už opravdu musíme fungovat. Zápasy nás postaví před dveře, které ukážou, kde doopravdy jsme. Hrozně se na ně těším,“ řekl Gross.

2. kolo

Frölunda HC vs. HC Lausanne //www.idnes.cz/sport
31.8. 15:00
  • 1.82
  • 4.42
  • 3.51
Lukko Rauma vs. HC Bolzano //www.idnes.cz/sport
31.8. 15:00
  • 1.35
  • 5.65
  • 6.78
ZSC Lions Curych vs. GKS Tychy //www.idnes.cz/sport
31.8. 15:45
  • 1.17
  • 8.22
  • 12.60
Mountfield Hradec Králové vs. Brynäs IF //www.idnes.cz/sport
31.8. 16:00
  • 2.98
  • 4.37
  • 2.01
HC Kometa Brno vs. Odense Bulldogs //www.idnes.cz/sport
31.8. 16:00
  • 1.17
  • 8.38
  • 12.60
EC Red Bull Salzburg vs. Fischtown Pinguins //www.idnes.cz/sport
31.8. 17:30
  • 2.94
  • 4.40
  • 2.03

3. kolo

Kompletní los
2. kolo

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Ilves TampereIlves 2 2 0 0 0 10:5 4
2. EV ZugZug 2 1 1 0 0 8:3 4
3. KalPa KuopioKuopio 2 1 1 0 0 7:3 4
4. HC Kometa BrnoKometa Brno 1 1 0 0 0 4:1 2
4. Lukko RaumaRauma 1 1 0 0 0 4:1 2
6. Frölunda HCFrölunda 1 1 0 0 0 3:0 2
7. Eisbären BerlínBerlín 2 1 0 0 1 5:3 2
8. EC Red Bull SalzburgSalzburg 1 1 0 0 0 3:1 2
9. HC Sparta PrahaSparta 2 1 0 0 1 6:5 2
10. Lulea HockeyLulea 2 1 0 1 0 6:5 2
11. Odense BulldogsOdense 1 0 1 0 0 4:3 2
12. Fischtown PinguinsBremerhaven 1 0 1 0 0 3:2 2
13. SC BernBern 2 1 0 0 1 4:4 2
14. Storhamar Hockey HamarStorhamar 2 1 0 0 1 4:5 2
15. KAC KlagenfurtKlagenfurt 2 1 0 0 1 4:6 2
16. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 1 0 0 1 0 3:4 0
17. ZSC Lions CurychCurych 1 0 0 1 0 2:3 0
18. GKS TychyTychy 1 0 0 0 1 1:3 0
19. Brynäs IFBrynäs 1 0 0 0 1 1:4 0
19. HC LausanneLausanne 1 0 0 0 1 1:4 0
21. HC BolzanoBolzano 1 0 0 0 1 0:3 0
22. Belfast GiantsBelfast Giants 2 0 0 1 1 6:10 0
23. ERC IngolstadtIngolstadt 2 0 0 0 2 2:7 0
24. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 2 0 0 0 2 1:7 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Nejčtenější

Děti, pomyslný titul a nekončící soud. Od tragédie hokejových bratrů uplynul rok

Nejen jednu rodinu, ale celý hokejový svět zasáhla strašlivá zpráva. Od té doby už uběhl celý rok. 29. srpna 2024. Tehdy náhle zemřeli bratři Johnny a Matthew Gaudreauovi, den před svatbou jejich...

Totální destrukce, výprask. Česká dvacítka zničila Slováky deseti góly, díval se i Rulík

Mělo jít o tvrdé federální derby plné ostrých soubojů, ideálně s dramatickou koncovkou. Té se ale fanoušci v Chomutově nedočkali, ovšem zklamaní rozhodně neodcházeli. Ještě aby jo, vždyť čeští...

Kolečko natočil dojemný klip Litvínove, nezhasni! Premiéru uvidí fanoušci

Potřebují ne kolečko, ale celý náklaďák peněz, aby spasili hokejovou baštu, proto mobilizace záchranářů a fanoušků pokračuje. Před sezonou se potkají v sobotu 6. září na akci Litvínove, nezhasni! v...

Pocta pro Jágra. V Pittsburghu ho s dalšími osobnostmi uvedou do klubové Síně slávy

Jaromír Jágr bude uveden do Síně slávy hokejových Pittsburgh Penguins, která se rozroste o nové členy po dvanáctileté pauze. V následujících třech letech do ní vstoupí deset osobností. Nejbližší...

Hradec na úvod Ligy mistrů selhal s nováčkem, Kometa zazářila proti Brynäs

Páteční večer nabídl další rundu zápasů hokejové Ligy mistrů. Do jejího jedenáctého ročníku vstoupily po Spartě také Hradec a mistrovská Kometa. Východočeši začali slušně, solidně rozehraný domácí...

Chtěli to hrát na krásu a místo toho Spartu Norové zaskočili. To nejde, řekl Gross

Na letišti cestou do Norska zaskočila hokejisty Sparty náhlá zpráva: Piloti si potřebují ještě odpočinout, poletíte až za pět hodin. A tak se ve vestibulu čekalo a čas se táhl. „Bylo to nepříjemný a...

31. srpna 2025  11:29

Myšák překousl frustraci a ťuká na NHL: Mívám sen, jak v ní dávám první gól

Když usne, mívá živý sen, jak střílí svůj první gól v NHL. Anebo jak naskakuje na první střídání. Třiadvacetiletý útočník Jan Myšák má plnou hlavu nejlepšího hokejového jeviště světa. A teď je možná...

31. srpna 2025  7:30

Překvapivé zaváhání v Norsku, Sparta si v Lize mistrů nevěděla rady se Storhamarem

První kolo zvládli, druhé už nikoliv. Hokejisté Sparty zakončili zahraniční výjezd v rámci základní fáze Ligy mistrů porážkou 2:4 se Storhamarem. Nad norským protivníkem dvakrát vedli zásluhou tref...

30. srpna 2025  20:27,  aktualizováno  20:48

Bitka v plánu nebyla, hlásil Tomáš Zohorna. Rozjezd v Kometě má parádní

Dva týdny a během nich tři zápasy stačily, aby se v Brně „v plné palbě“ předvedl útočník Tomáš Zohorna. Náramně mu sedl hlavně páteční zápas Ligy mistrů proti švédskému Brynäsu, v němž si připsal dvě...

30. srpna 2025  13:52

Nespěchám, mám jasné priority. McDavid naznačil plány, podepíše už před sezonou?

Nejspíš čekal úplně jiný úvodní dotaz. „To nemá s olympiádou moc společného, viďte? Ale ne, nic se neděje,“ usmál se uvolněný Connor McDavid na novináře. Na letním srazu kanadské reprezentace se...

30. srpna 2025  8:56

Nejstarší, ale pořád stejně hladový. Lenc chce s Libercem zpět na vrchol

Radan Lenc by měl patřit k hlavním lídrům Bílých Tygrů, kteří se po několika letech útlumu chtějí znovu vyškrábat na vrchol. Ve svých 34 letech je v liberecké kabině nejstarším hráčem. „Je to poprvé...

30. srpna 2025  8:44

Kulich nebude sedět v koutě. V Buffalu prorazil, ale: Chci víc bodů a přitvrdit

Přelomová sezona v NHL? Ne že by se hokejový útočník Jiří Kulich mračil, ale ani nelítá v oblacích. Je na sebe náročný. Že se v Buffalu usídlil v základní sestavě? A dokonce na místě elitního centra?...

30. srpna 2025  7:30

Hradec na úvod Ligy mistrů selhal s nováčkem, Kometa zazářila proti Brynäs

Páteční večer nabídl další rundu zápasů hokejové Ligy mistrů. Do jejího jedenáctého ročníku vstoupily po Spartě také Hradec a mistrovská Kometa. Východočeši začali slušně, solidně rozehraný domácí...

29. srpna 2025  17:15,  aktualizováno  22:03

Děti, pomyslný titul a nekončící soud. Od tragédie hokejových bratrů uplynul rok

Nejen jednu rodinu, ale celý hokejový svět zasáhla strašlivá zpráva. Od té doby už uběhl celý rok. 29. srpna 2024. Tehdy náhle zemřeli bratři Johnny a Matthew Gaudreauovi, den před svatbou jejich...

29. srpna 2025  16:38

Za Spartu nedal ani gól, přesto měl na dresu nápis „Nejlepší střelec“. Tak se činil

Od našeho zpravodaje v Rakousku Hokejová Liga mistrů vyžívající se ve zkoušení netradičních pravidel drží i jedno marketingové dílo. Z každého týmu nosí jeden hráč vizuálně vyčnívající dres s nápisem „Top scorer“. Nejlepší střelec....

29. srpna 2025  11:21

Největší zážitek kariéry. Jergl vyhlíží Ligu mistrů, o zraněních říká: Trestá nás někdo?

Krátce před polovinou zápasu Aleš Jergl nahodil puk na brankáře švýcarského Zugu. K překvapení většiny přítomných skončil puk v brance. Žádná velká branková hitparáda. „Moc si to nepamatuji, vlastně...

29. srpna 2025  10:19

Kouč Komety před Ligou mistrů: Bude to hlavně o nás. Zkusí nové útočné varianty

Když hokejová Kometa naposledy hrála Ligu mistrů, vedl ji z trenérské lavičky majitel Libor Zábranský a kapitánské céčko na prsou nosil Leoš Čermák. Dnešní návrat do soutěže po sedmi letech proti...

29. srpna 2025  8:59

