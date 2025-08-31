Pražané nečekaně padli v rámci Ligy mistrů s papírově slabým soupeřem z norského Hamaru 2:4 a složitější přelet z rakouského Klagenfurtu, kde evropskou soutěž načali vítězstvím, roli hrát mohl. I když to zní zvláštně.
„Není to nic, co bychom nezažili, jsme profíci a musíme tohle zvládat,“ shodli se znovu Horák a Sirota nedaleko největšího norského jezera Mjøsa.
Faktem nicméně je, že soupeř působil energičtěji a táhla ho několikatisícová podpora fanoušků v modro-žlutých barvách vyšitých jak od Švédů.
S kurzem přes pět ku jedné ale body získat domácí neměli. Sparťané je velkou měrou sami odevzdali a vše ilustrovala situace z posledních sekund druhé třetiny.
Překvapivé zaváhání v Norsku, Sparta si v Lize mistrů nevěděla rady se Storhamarem
Storhamarští se na ně na rozdíl od hostů nevykašlali. Využil toho Martin Ronnild a zvýšil na 4:2. „Nemůžeme patnáct vteřin před koncem třetiny poslat na led zkušené hráče a vidět, že prvním, kdo se vrací do obrany, je Michal Řepík. To neexistuje a zkušeným obráncům se to stávat nemůže. Nejde to,“ vykládal přesvědčeně kouč Pavel Gross.
Ne nijak naštvaně, pořád je srpen a ač jde o Ligu mistrů, jde o součást přípravy na start extraligové sezony. Jsou to zápasy, z kterých se tým dobře poučí.
„Odjíždíme domů s tím, že zápasy se hrajou šedesát minut a patří do nich chytrost a obrana. To nám třeba dnes chybělo. My jsme paradoxně ve druhé třetině, kterou jsme prohráli 0:3, měli taky velké šance. Jenže zároveň jsme dělali chyby. Nechytré chyby,“ říkal Gross.
Dál použil několik zajímavých slovíček. Laxnost v ofenzivě, absence přímočarosti, tu a tam zbytečné nahrávky a „fancy akce“, což si přeložte jako příležitosti, které se hráč snaží efektně vyšperkovat, aby lahodily oku, ale už tomu chybí efektivita.
„Pětkrát v přípravě vyhrajete a pak se stane takový šlendrián. Támhle uděláte méně, tady taky, tam a tam a výsledek je takový a zasloužený,“ hodnotil Gross.
„Byli opravdu chytřejší, přitom jsme měli lepší tým a rozhodně jsme měli na víc. Ale děsně jsme propadali,“ souhlasil obránce Sirota, nováček ve Spartě.
Jeho výrazně zkušenější kolega Horák dodal: „Ztráceli jsme často puky a navíc jsme dostali dva góly v oslabení.“
Sám na gól v přesilovce nahrával již zmíněnému Řepíkovi (na 1:0), pak se ještě prosadil v oslabení (na 2:1) a sparťané si díky tomu připomněly zvláštní pravidla Ligy mistrů.
Klubová soutěž experimentuje a neruší tresty vyloučeným hráčům, pokud soupeř skóruje. Každý jednoduše ví, že si odsedí celé dvě minuty, i kdyby jeho parťáci na ledě za tu dobu dostali gólů hned deset.
Ti stejní kolegové ho ale z trestné lavice můžou vysvobodit tím, že sami v oslabení skórují. Jako Horák, který takhle zachránil obránce Marka Pysyka.
Podívejte se na Horákův gól:
Nově také platí, že v prodloužení útočící tým nesmí vyjet s pukem z útočnému pásma zpět do středního.
Jestli to dává smysl?
„Já nevím,“ odpoví upřímně Horák. „Liga se snaží zavádět nové věci, asi má prostor to zkoušet, ale hokej už je vymyšlený. Jestli to někdy aplikují i do normálního hokeje... My jako hráči se stejně soustředíme na to, co nám před zápasem řeknou.“
V dalším týdnu Sparta Ligou mistrů pokračuje. Na „domácím“ ledě v Chomutově vyzve věhlasné švédské kluby Luleu a Frölundu.
„A proti nim už opravdu musíme fungovat. Zápasy nás postaví před dveře, které ukážou, kde doopravdy jsme. Hrozně se na ně těším,“ řekl Gross.