Bordeaux? V pardubickém hledáčku je pojistka osmifinále Ligy mistrů

„Netradiční soupeři jsou zpestřením, můžete si proti nim vyzkoušet různé styly hokeje,“ konstatuje David Tomášek, forvard Dynama. „A když se dostanete dál, tak už to nabírá na obrátkách,“ nastínil priority pardubického mančaftu pro duel s Bordeaux.
Východočeši do bitvy se sokem, kterého vyzvou poprvé v historii, půjdou se sérií pěti extraligových výher za sebou. Nejdřív uspěli v Mladé Boleslavi a v Brně s Kometou, pak následovala domácí vítězství nad Českými Budějovicemi, Plzní a Spartou Praha. V nejvyšší soutěži jsou druzí za Třincem.
To Bordeaux se ani zdaleka tolik nedaří. Za stejné období, od 25. září, Boxeři dosáhli bilance 1-4 a v Ligue Magnus se nacházejí až na sedmé pozici. Velký rozdíl je i v tabulce samotné Ligy mistrů, v níž mají průběžně čtvrté Pardubice po čtyřech kolech na kontě devět bodů, kdežto 19. Francouzi jen čtyři (mj. doma schytali debakl 4:10 od Plzně). Zároveň se však Boxeři nacházejí pouze tři příčky pod čarou postupu do osmifinále, takže proti favoritům z Česka rozhodně nebudou postrádat motivaci.
Tomášek a spol. hodlají zápasu ve vinařské metropoli využít i k pilování herních prvků, které jim dosud až tolik nešly. „Liga mistrů nabízí víc prostoru natrénovat a zlepšovat souhru a podobně. Ale na druhou stranu vám to zhustí program a přijdete o volno z extraligy, takže je to náročnější,“ srovnával Tomášek obě strany mince.
Zpřesnění přechodové fáze nebo prohloubení součinnosti v defenzivě určitě nebude na škodu, ovšem základní úkol zůstává jasný.
Dynamo je v Lize mistrů po roční pauze a minule nakonec do play off neproniklo, přestože mělo po úvodní dvojici střetnutí s maďarským Fehérvárem a finskou Tapparou Tampere šest bodů při skóre 12:1. Opakování podobného selhání by nyní miliardář Petr Dědek, náročný majitel klubu, sotva toleroval.