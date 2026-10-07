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Bordeaux? V pardubickém hledáčku je pojistka osmifinále Ligy mistrů

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  10:02

Pardubický útočník David Tomášek před brankou Rögle. | foto: ČTK

Vypadá to skoro „doma“, ovšem postupovou definitivu ze základní skupiny Ligy mistrů ještě pardubičtí hokejisté nemají. Ve středu od 20.15 tak budou bojovat ve Francii - konkrétně na stadionu Bordeaux Boxers, úřadujících šampionů.

„Netradiční soupeři jsou zpestřením, můžete si proti nim vyzkoušet různé styly hokeje,“ konstatuje David Tomášek, forvard Dynama. „A když se dostanete dál, tak už to nabírá na obrátkách,“ nastínil priority pardubického mančaftu pro duel s Bordeaux.

Východočeši do bitvy se sokem, kterého vyzvou poprvé v historii, půjdou se sérií pěti extraligových výher za sebou. Nejdřív uspěli v Mladé Boleslavi a v Brně s Kometou, pak následovala domácí vítězství nad Českými Budějovicemi, Plzní a Spartou Praha. V nejvyšší soutěži jsou druzí za Třincem.

To Bordeaux se ani zdaleka tolik nedaří. Za stejné období, od 25. září, Boxeři dosáhli bilance 1-4 a v Ligue Magnus se nacházejí až na sedmé pozici. Velký rozdíl je i v tabulce samotné Ligy mistrů, v níž mají průběžně čtvrté Pardubice po čtyřech kolech na kontě devět bodů, kdežto 19. Francouzi jen čtyři (mj. doma schytali debakl 4:10 od Plzně). Zároveň se však Boxeři nacházejí pouze tři příčky pod čarou postupu do osmifinále, takže proti favoritům z Česka rozhodně nebudou postrádat motivaci.

Tomášek a spol. hodlají zápasu ve vinařské metropoli využít i k pilování herních prvků, které jim dosud až tolik nešly. „Liga mistrů nabízí víc prostoru natrénovat a zlepšovat souhru a podobně. Ale na druhou stranu vám to zhustí program a přijdete o volno z extraligy, takže je to náročnější,“ srovnával Tomášek obě strany mince.

Hokejisté Pardubic slaví gól do sítě GKS Tychy.

Zpřesnění přechodové fáze nebo prohloubení součinnosti v defenzivě určitě nebude na škodu, ovšem základní úkol zůstává jasný.

Dynamo je v Lize mistrů po roční pauze a minule nakonec do play off neproniklo, přestože mělo po úvodní dvojici střetnutí s maďarským Fehérvárem a finskou Tapparou Tampere šest bodů při skóre 12:1. Opakování podobného selhání by nyní miliardář Petr Dědek, náročný majitel klubu, sotva toleroval.

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5. kolo

Tappara Tampere vs. Storhamar Hockey Hamar //www.idnes.cz/sport
7.10. 17:30
  • 1.37
  • 5.32
  • 6.16
Adler Mannheim vs. GKS Tychy //www.idnes.cz/sport
7.10. 19:30
  • 1.15
  • 8.37
  • 12.60
Kölner Haie vs. Herning Blue Fox //www.idnes.cz/sport
7.10. 19:30
  • 1.23
  • 6.66
  • 8.68
Boxers de Bordeaux vs. HC Dynamo Pardubice //www.idnes.cz/sport
7.10. 20:15
  • 9.02
  • 7.09
  • 1.21
EC Red Bull Salzburg vs. Eisbären Berlín //www.idnes.cz/sport
7.10. 20:20
  • 3.11
  • 4.46
  • 1.89

6. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

5. kolo

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. HC Škoda PlzeňPlzeň 5 5 0 0 0 24:9 15
2. Skelleftea AIKSkelleftea 5 4 0 0 1 20:10 12
3. Kölner HaieKölner Haie 4 3 1 0 0 18:9 11
4. SaiPa LappeenrantaSaiPa 5 3 0 1 1 16:14 10
5. HC Dynamo PardubicePardubice 4 3 0 0 1 15:6 9
6. Fribourg-GottéronFribourg 5 3 0 0 2 18:12 9
7. Växjö LakersVäxjö 5 3 0 0 2 15:9 9
8. Rögle ÄngelholmRögle 5 3 0 0 2 12:7 9
9. Frölunda HCFrölunda 5 2 1 1 1 17:13 9
10. Adler MannheimMannheim 4 3 0 0 1 13:11 9
11. Geneve-Servette HCŽeneva 5 3 0 0 2 12:11 9
12. HC DavosDavos 5 2 1 0 2 19:15 8
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 5 1 2 0 2 14:14 7
14. Tappara TampereTappara 4 2 0 1 1 12:13 7
15. KooKoo KouvolaKooKoo 5 2 0 1 2 15:17 7
16. Eisbären BerlínBerlín 4 2 0 0 2 10:16 6
17. HK NitraNitra 5 1 1 0 3 10:18 5
18. Storhamar Hockey HamarStorhamar 4 1 0 1 2 9:12 4
19. Boxers de BordeauxBordeaux 4 1 0 1 2 13:19 4
20. EC Red Bull SalzburgSalzburg 4 1 0 0 3 8:16 3
21. KAC KlagenfurtKlagenfurt 5 0 1 0 4 8:14 2
22. Herning Blue FoxHerning Blue Fox 4 0 0 1 3 6:16 1
23. GKS TychyTychy 4 0 0 0 4 3:13 0
24. Graz 99ersMoser Medical Graz 99ers 5 0 0 0 5 8:21 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

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