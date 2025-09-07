ONLINE: Alpské přesuny. Kometa čelí v Lize mistrů Bernu, Hradec narazí na Bolzano

V průběhu minulého týdne si oba extraligové celky prohodily soupeře doma. Konkrétně šlo o dánské Odense a švédské Brynäs. Teď v rámci dalšího dvojboje a úsporného programu Ligy mistrů zase potkávají totožné protivníky, akorát venku.
Sledujte duely 4. kola hokejové Ligy mistrů ONLINE
Na ledě Bolzana se střetávají týmy, které v pátek slavily vítězství. Oba nečekaně. Hradec se dočkal první soutěžní výhry v Bernu, kde uspěl 3:2 po prodloužení. Italské mužstvo, také v čase nad rámec základní hrací doby, přestřílelo Kometu 6:5 a má překvapivě už dvě výhry.
|
První prohra Komety a hned šestka od Bolzana. Rozhodly naše chyby, mrzí Krále
Mountfield by proto potřeboval triumfovat, aby si zachoval nadějné vyhlídky na postup do play off a další z hratelných soupeřů mu v tabulce evropské soutěže neutekl.
To extraligoví mistři z Brna jsou i přes poslední nezdar v komfortnější pozici. Mají sedm bodů, v pořadí Ligy mistrů jim patří třetí místo. A pakliže i během nedělního odpoledne zvítězí, měli by mít prakticky zajištěné vyřazovací boje pro nejlepších šestnáct ze čtyřiadvaceti účastníků.
|
Jedna ze sta? Spíš osm z deseti! říká Pour k Radilově trefě, která vysvobodila Hradec
Proti ale bude stát silný švýcarský zástupce, který už v pátek proti Hradci přišlo podpořit takřka devět tisíc fanoušků. Vedle domácí kulisy by Bern měla hnát i nutnost získat body pro větší klid. Zatím nakupil čtyři a zůstává za očekáváním.
Jak si s týmem pod tlakem poradí sebevědomá Kometa?
08:16 Lehmann (Kindschi, Scherwey)
Zurkinchen (Reiderborn) – Lidholm, Jakovenko, Füllemann, Untersander (C), Rhyn, Vermin, Kindschi, Zürcher – Marchon (A), Aaltonen, Meralä (A) – Scherwey, Baumgartner, Lehmann – Alge, Müller, Schild – S. Mozer, Ritzmann, L. Mozer.
Krošelj (Kavan) – Zábranský, Král, Ščotka (C), Holland, Zubíček, Bartejs, D. Svoboda – Stránský (A), Cingel (A), Zbořil – Kos, Ilomäki, Kollár – Chludil, Süss, Ferda – Boltvan, Ekrt.
Rozhodčí: Tscherrig, Gerber – Bürgy, Humair (všichni SUI)Přejít na online reportáž
01:08 Kubalík (Martschini, Tatar)
01:25 Guay (Grasso)
Wolf (Genoni) – Díaz, Sklenička, Schlumpf, Geisser, Stadler, Riva, Balestra – Herzog, Senteler, Wingerli – Martschini, Tatar, Kubalík – Voženílek, Kovář, Hofmann – Wey, Leuenberger, Eggenberger – Lindemann
Whistle (Gravel) – Bast, Lee, Boudrias, Hanson, Beattie, McFadden – Grasso, Guay, Eriksson – Piccinich, Conway, Goodwin – Smith, Gaudet, Lake – Kawaguchi, Long, Hamill
Rozhodčí: Hebeisen, Hungerbühler – Cattaneo, Francey
Pasche (Hughes) – Baragano, Brannstrom, Niku, Marti, Heldner, Fiedler, Vouardoux, Sansonnens – Riat, Czarnik, Caggiula, Fuchs, Kahun, Rochette, Zehnder, Jager, Oksanen, Bougro, Prassl, Holdener.
Williams (Brochu) – Huttl, Breton, Preto, Jandric, Tropmann, Ruopp, Spornberger – Keating, Powell, Agostino, Barber, Abbandonato, Krauss, Kharboutli, Girduckis, Sheen, Schmolz, Smallwood, Krauss, Schindler.
Rozhodčí: Kaukokari, Ströbel – Duc, Stalder
Hildebrant (Stettmer) – Mik, Geibel, Reinke, Müller (C), Smith, Panocha – Bergmann, Byron, Hördler – Ronning, Pföderl (TS), Kirk – Veilleux (A), Vikingstad, Tiffels (A) – Wiederer, Eder, Noebels
Pintarič (Štěpánek) – Englund, Binner, Andersen, Rautanen, Crinon (A), Prissaint, Fertin – Boivin (TS), Beauchemin, Mallet – Dair, Weigel (A), Treille (C) – Leclerc, Bachelet, Raveaud – De Smitt, Gueurif, Grossetete – Riu
Rozhodčí: Schadewaldt (GER), Debuche (FRA) – Brüggemann (GER), Jürgens (GER)