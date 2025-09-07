Premium

ONLINE: Alpské přesuny. Kometa čelí v Lize mistrů Bernu, Hradec narazí na Bolzano

Autor: ,
Sledujeme online   13:50
V pátek dohrály a přes víkend se vyměnily. Kometu a Hradec v hokejové Lize mistrů dál provází shodný program, tentokrát na stadionech soupeřů. Zatímco Brňané se po porážce v Bolzanu přemístili přes Alpy do Švýcarska, kde od 14 hodin čelí Bernu, Východočeši zamířili opačným směrem. Posíleni výhrou svádí bitvu s italským celkem od 15.30 hodin. Utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Útočník Šimon Stránský spěchá ke spoluhráčům po vstřeleném gólu. | foto: ČTK

V průběhu minulého týdne si oba extraligové celky prohodily soupeře doma. Konkrétně šlo o dánské Odense a švédské Brynäs. Teď v rámci dalšího dvojboje a úsporného programu Ligy mistrů zase potkávají totožné protivníky, akorát venku.

Sledujte duely 4. kola hokejové Ligy mistrů ONLINE

Na ledě Bolzana se střetávají týmy, které v pátek slavily vítězství. Oba nečekaně. Hradec se dočkal první soutěžní výhry v Bernu, kde uspěl 3:2 po prodloužení. Italské mužstvo, také v čase nad rámec základní hrací doby, přestřílelo Kometu 6:5 a má překvapivě už dvě výhry.

První prohra Komety a hned šestka od Bolzana. Rozhodly naše chyby, mrzí Krále

Mountfield by proto potřeboval triumfovat, aby si zachoval nadějné vyhlídky na postup do play off a další z hratelných soupeřů mu v tabulce evropské soutěže neutekl.

To extraligoví mistři z Brna jsou i přes poslední nezdar v komfortnější pozici. Mají sedm bodů, v pořadí Ligy mistrů jim patří třetí místo. A pakliže i během nedělního odpoledne zvítězí, měli by mít prakticky zajištěné vyřazovací boje pro nejlepších šestnáct ze čtyřiadvaceti účastníků.

Jedna ze sta? Spíš osm z deseti! říká Pour k Radilově trefě, která vysvobodila Hradec

Proti ale bude stát silný švýcarský zástupce, který už v pátek proti Hradci přišlo podpořit takřka devět tisíc fanoušků. Vedle domácí kulisy by Bern měla hnát i nutnost získat body pro větší klid. Zatím nakupil čtyři a zůstává za očekáváním.

Jak si s týmem pod tlakem poradí sebevědomá Kometa?

Hokejová Liga mistrů
4. kolo 7. 9. 2025 14:00
zápas probíhá
SC Bern SC Bern : HC Kometa Brno HC Kometa Brno 1:0 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
08:16 Lehmann (Kindschi, Scherwey)
Góly:
Sestavy:
Zurkinchen (Reiderborn) – Lidholm, Jakovenko, Füllemann, Untersander (C), Rhyn, Vermin, Kindschi, Zürcher – Marchon (A), Aaltonen, Meralä (A) – Scherwey, Baumgartner, Lehmann – Alge, Müller, Schild – S. Mozer, Ritzmann, L. Mozer.
Sestavy:
Krošelj (Kavan) – Zábranský, Král, Ščotka (C), Holland, Zubíček, Bartejs, D. Svoboda – Stránský (A), Cingel (A), Zbořil – Kos, Ilomäki, Kollár – Chludil, Süss, Ferda – Boltvan, Ekrt.

Rozhodčí: Tscherrig, Gerber – Bürgy, Humair (všichni SUI)

Přejít na online reportáž
Hokejová Liga mistrů
4. kolo 7. 9. 2025 15:30
HC Bolzano HC Bolzano : Mountfield Hradec Králové Mountfield Hradec Králové 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Přejít na online reportáž
Hokejová Liga mistrů
4. kolo 7. 9. 2025 14:00
zápas probíhá
EV Zug EV Zug : Belfast Giants Belfast Giants 2:1 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
01:08 Kubalík (Martschini, Tatar)
Góly:
01:25 Guay (Grasso)
Sestavy:
Wolf (Genoni) – Díaz, Sklenička, Schlumpf, Geisser, Stadler, Riva, Balestra – Herzog, Senteler, Wingerli – Martschini, Tatar, Kubalík – Voženílek, Kovář, Hofmann – Wey, Leuenberger, Eggenberger – Lindemann
Sestavy:
Whistle (Gravel) – Bast, Lee, Boudrias, Hanson, Beattie, McFadden – Grasso, Guay, Eriksson – Piccinich, Conway, Goodwin – Smith, Gaudet, Lake – Kawaguchi, Long, Hamill

Rozhodčí: Hebeisen, Hungerbühler – Cattaneo, Francey

Hokejová Liga mistrů
4. kolo 7. 9. 2025 14:00
zápas probíhá
HC Lausanne HC Lausanne : ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Pasche (Hughes) – Baragano, Brannstrom, Niku, Marti, Heldner, Fiedler, Vouardoux, Sansonnens – Riat, Czarnik, Caggiula, Fuchs, Kahun, Rochette, Zehnder, Jager, Oksanen, Bougro, Prassl, Holdener.
Sestavy:
Williams (Brochu) – Huttl, Breton, Preto, Jandric, Tropmann, Ruopp, Spornberger – Keating, Powell, Agostino, Barber, Abbandonato, Krauss, Kharboutli, Girduckis, Sheen, Schmolz, Smallwood, Krauss, Schindler.

Rozhodčí: Kaukokari, Ströbel – Duc, Stalder

Hokejová Liga mistrů
4. kolo 7. 9. 2025 16:30
Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins : Lukko Rauma Lukko Rauma 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Hokejová Liga mistrů
4. kolo 7. 9. 2025 19:00
Eisbären Berlín Eisbären Berlín : Grenoble Bruleurs de Loups Grenoble Bruleurs de Loups 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Hildebrant (Stettmer) – Mik, Geibel, Reinke, Müller (C), Smith, Panocha – Bergmann, Byron, Hördler – Ronning, Pföderl (TS), Kirk – Veilleux (A), Vikingstad, Tiffels (A) – Wiederer, Eder, Noebels
Sestavy:
Pintarič (Štěpánek) – Englund, Binner, Andersen, Rautanen, Crinon (A), Prissaint, Fertin – Boivin (TS), Beauchemin, Mallet – Dair, Weigel (A), Treille (C) – Leclerc, Bachelet, Raveaud – De Smitt, Gueurif, Grossetete – Riu

Rozhodčí: Schadewaldt (GER), Debuche (FRA) – Brüggemann (GER), Jürgens (GER)

Vstoupit do diskuse
4. kolo

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Ilves TampereIlves 4 4 0 0 0 15:6 12
2. KalPa KuopioKuopio 4 3 1 0 0 16:6 11
3. Frölunda HCFrölunda 4 3 0 0 1 13:7 9
4. Brynäs IFBrynäs 4 3 0 0 1 12:6 9
5. HC Sparta PrahaSparta 4 2 1 0 1 12:8 8
6. Lulea HockeyLulea 4 2 0 2 0 10:9 8
7. HC Kometa BrnoKometa Brno 3 2 0 1 0 14:9 7
8. ZSC Lions CurychCurych 4 2 0 1 1 10:7 7
9. Lukko RaumaRauma 3 2 0 0 1 13:7 6
10. EC Red Bull SalzburgSalzburg 4 2 0 0 2 9:8 6
11. KAC KlagenfurtKlagenfurt 4 2 0 0 2 12:13 6
12. EV ZugZug 3 1 1 0 1 11:10 5
13. HC BolzanoBolzano 3 1 1 0 1 10:11 5
14. SC BernBern 3 1 0 1 1 6:7 4
15. ERC IngolstadtIngolstadt 3 1 0 0 2 9:10 3
16. HC LausanneLausanne 3 1 0 0 2 10:12 3
17. Eisbären BerlínBerlín 3 1 0 0 2 7:9 3
18. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 3 1 0 0 2 9:12 3
19. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 3 0 1 1 1 6:11 3
20. Storhamar Hockey HamarStorhamar 4 1 0 0 3 5:14 3
21. Fischtown PinguinsBremerhaven 3 0 1 0 2 10:13 2
22. Odense BulldogsOdense 4 0 1 0 3 11:18 2
23. Belfast GiantsBelfast Giants 3 0 0 1 2 9:17 1
24. GKS TychyTychy 4 0 0 0 4 4:13 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Zobrazit více
Sbalit

Další weby

