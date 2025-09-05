Premium

ONLINE: Hradec v Lize mistrů čelí Bernu, stoprocentní Kometa bojuje v Itálii

Autor:
Sledujeme online   19:40
Hokejová Liga mistrů si v pátek odbude už třetí kolo základní fáze. Do akce vyráží také dva extraligoví zástupci – Hradec a mistrovská Kometa. Oba hrají na ledech soupeřů. Východočeši o první body bojují proti favoritovi ze švýcarského Bernu, Brňané naopak v roli papírově silnějšího týmu vyjeli do italského Bolzana, kde se snaží udržet stoprocentní bilanci. Utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Hokejisté Komety se radují z gólu, který vstřelil útočník Šimon Stránský. | foto: ČTK

Hradec v pátek večer napravuje. Po dvou domácích porážkách, jedné překvapivé s Odense (3:4 po nájezdech) a debaklu s Brynäs 0:5, by potřeboval bodovat. Čeká ho ale těžká šichta.

Švýcarský celek vyhlíží první soutěžní klání sezony na svém ledě. Bern je klubem s druhou nejvyšší průměrnou návštěvností v Evropě, když na něj pravidelně chodí takřka 16 tisíc diváků.

Sledujte zápasy 3. kola Ligy mistrů ONLINE

Do Ligy mistrů se kvalifikoval coby třetí celek své ligy. V play off silné soutěže ale opakovaně končí ve čtvrtfinále a na titul čeká od roku 2019. Přesto táhne. V tabulce si také počíná lépe než jeho český soupeř. Na úvod porazil Grenoble 2:0, následně padl s Lulea 2:4.

Stejně je na tom Bolzano, které minulý týden překvapivě zdolalo finské Lukko Rauma 4:3. Italští zástupci působí ve středoevropské soutěži ICEHL společně s rakouskými, maďarskými a jedním slovinským celkem. A také oni se do Ligy mistrů probojovali z třetí pozice.

Kometa vede Ligu mistrů. S lepším soupeřem naše hra roste, všímá si kouč

V alpském údolí stojí proti Kometě, která ročník odstartovala výborně. V Brně si poradila jak se silným Brynäs (4:1), tak s nováčkem z Odense (5:2). Udrží stoprocentní bilanci a posune se po pátku opět do čela mezinárodní soutěže?

Hokejová Liga mistrů
3. kolo 5. 9. 2025 19:45
zápas probíhá
HC Bolzano HC Bolzano : HC Kometa Brno HC Kometa Brno 0:1 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
02:19 Flek (H. Zohorna, Stránský)
Sestavy:
Harvey (Vallini) – Barberio, Samuelsson, Gildon, Miglioranzi, Valentine, Di Perna, Larcher – Gersich, Bradley, Gazley – Digiancinto, Pollock, Schneider – Frank (C), Misley, Brunner – Frigo, Mantenuto, Marchetti.
Sestavy:
Stezka (Krošelj) – Král, Zábranský, Gulaši, Bartejs, Ščotka, D. Svoboda, J. Zubíček – Cingel, Flek (C), Stránský – Kos, Ilomäki, Kollár – H. Zohorna, T. Zohorna, A. Zbořil – Chludil, Ekrt, Ferda – Boltvan.

Rozhodčí: Piragič, Smetana (AUT) – Riecken (AUT), Mantovani (ITA)

Přejít na online reportáž
Hokejová Liga mistrů
3. kolo 5. 9. 2025 19:45
zápas probíhá
SC Bern SC Bern : Mountfield Hradec Králové Mountfield Hradec Králové 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Reideborn (Zurkirchen) – Lindholm, Yakovenko, Fullemann, Untersander, Rhyn, Vermin, Kindschi – Lehmann, Aaltonen, Merela – Marchon, Baumgartner, Schild – Scherwey, Muller, Moser – Alge, Ritzmann, Moser – Zurcher
Sestavy:
Škorvánek (Novotný) – Dlapa, Pláněk, Šenkeřík, Melancon, Vukojevic, Sýkora, Kovář – Batna, Bunnaman, Hašek – Nenonen, Klíma, Jergl – Kusý, Tamáši, Kohout – Pavlík, Miškář, Radil

Rozhodčí: Gerber, Borga – Stalder, Humair

Přejít na online reportáž
Hokejová Liga mistrů
3. kolo 5. 9. 2025 18:00
zápas probíhá
HC Lausanne HC Lausanne : Belfast Giants Belfast Giants 6:3 (3:3, 3:0, -:-)
Góly:
00:56 Caggiula (Brannstrom, Czarnik)
06:15 Czarnik
18:48 Jager (Brannstrom, Zehnder)
25:34 Oksanen (Jager, Zehnder)
29:42 Czarnik (Riat, Zehnder)
33:37 Caggiula (Riat)
Góly:
01:16 Grasso (Eriksson)
06:41 Goodwin (Hanson)
07:40 Eriksson (Grasso, Bast)
Sestavy:
Hughes (Pasche) – Baragano, Brannstrom, Niku, Marti, Heldner, Fiedler, Vouardoux, Sansonnens – Riat, Czarnik, Caggiula, Fuchs, Kahun, Rochette, Zehnder, Jager, Oksanen, Hugli, Bougro, Douay
Sestavy:
Gravel (Whistle) – Bast, Lee, McFadden, Hanson, Beattie, Boudrias – Piccinich, Conway, Goodwin, Grasso, Guay, Eriksson, Smith, Gaudet, Lake, Hamill, Long

Rozhodčí: Tscherrig, Ströbel – Urfer, Duc

Hokejová Liga mistrů
3. kolo 5. 9. 2025 19:30
zápas probíhá
Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins : Grenoble Bruleurs de Loups Grenoble Bruleurs de Loups 0:3 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
00:21 Mallet (Boivin)
07:19 Binner
09:52 Bachelet (Dair)
Sestavy:
Hungerecker (Gudlevskis, Strasen) – Eminger, Byström, Brugisser, Abt, Jensen, Rausch, Riedell – Verlič, Jeglič, Urbas – Görtz, Miele, Rossmy – Mauerman, Friesen, Krämmer – Herrmann, Wejse, Kinder – Büsing
Sestavy:
Pintarič (Štěpánek) – Englund, Binner, Andersen, Rautanen, Crinon, Prissaint, Fertin – Boivin, Beauchemin, Mallet – Dair, Weigel, Treille – Leclerc, Bachelet, Raveaud – De Smitt, Gueurif, Grossetete – Riu

Rozhodčí: Janssen, Schadewaldt – Jürgens, Menz

Hokejová Liga mistrů
3. kolo 5. 9. 2025 19:30
zápas probíhá
Eisbären Berlín Eisbären Berlín : Lukko Rauma Lukko Rauma 0:2 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
04:34 Jandric (Westerholm)
12:32 Gélinas
Sestavy:
Stettmer (Hildebrand) – Müller (C)(TS), Mik, Geibel, Reinke, Panocha, Smith – Tiffels (A), Pföderl, Ronning – Kirk, Byron, Veilleux (A) – Hördler, Vikingstad, Eder – Noebels, Wiederer, Bergmann.
Sestavy:
Raanta (Salonen) – Almari (A), Stenqvist, Välilä, Gélinas (C), Peters, Ervasti, Olsson, Viitasalo – Haapanen, Morand, Beaucage (TS) – Hämäläinen, Intonen, Tuuva – Jandric, Krannila, Westerholm – Ikonen (A), Joki, Saarela.

Rozhodčí: M. Rohatsch, K. Hinterdobler – Y. Koziol, K. Englisch

Hokejová Liga mistrů
3. kolo 5. 9. 2025 19:45
zápas probíhá
EV Zug EV Zug : ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt 2:0 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
3:25 Martschini (Herzog, Riva)
5:04 Wingerli (Diaz)
Góly:
Sestavy:
Genoni (Wolf) – Díaz, Sklenička, Geisser, Schlumpf, Riva, Stadler, Balestra – Kunzle, Senteler, Wingerli, Kubalík, Tatar, Martschini, Hofmann, Kovář, Voženílek, Eggenberger, Leuenberger, Herzog, Wey
Sestavy:
Brochu (Williams) – Huttl, Breton, Preto, Jandric, Tropmann, Ruopp, Spornberger – Keating, Powell, Agostino, Barber, Abbandonato, Krauss, Girduckis, Pietta, Sheen, Schmolz, Smallwood, Krauss, Hauf

Rozhodčí: Kaukokari, Ruprecht – Bürgy, Cattaneo

Vstoupit do diskuse
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Frölunda HCFrölunda 3 3 0 0 0 11:3 9
2. Ilves TampereIlves 3 3 0 0 0 12:6 9
3. KalPa KuopioKuopio 3 2 1 0 0 13:4 8
4. ZSC Lions CurychCurych 3 2 0 1 0 10:5 7
5. HC Kometa BrnoKometa Brno 2 2 0 0 0 9:3 6
6. Brynäs IFBrynäs 3 2 0 0 1 10:6 6
7. EC Red Bull SalzburgSalzburg 3 2 0 0 1 7:5 6
8. EV ZugZug 2 1 1 0 0 8:3 5
9. HC Sparta PrahaSparta 3 1 1 0 1 8:6 5
10. Lulea HockeyLulea 3 1 0 2 0 7:7 5
11. Lukko RaumaRauma 2 1 0 0 1 7:5 3
12. Eisbären BerlínBerlín 2 1 0 0 1 5:3 3
13. SC BernBern 2 1 0 0 1 4:4 3
14. HC BolzanoBolzano 2 1 0 0 1 4:6 3
15. KAC KlagenfurtKlagenfurt 3 1 0 0 2 6:10 3
16. Storhamar Hockey HamarStorhamar 3 1 0 0 2 5:11 3
17. Fischtown PinguinsBremerhaven 2 0 1 0 1 5:5 2
18. Odense BulldogsOdense 3 0 1 0 2 8:12 2
19. Belfast GiantsBelfast Giants 2 0 0 1 1 6:10 1
20. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 2 0 0 1 1 3:9 1
21. ERC IngolstadtIngolstadt 2 0 0 0 2 2:7 0
22. HC LausanneLausanne 2 0 0 0 2 3:9 0
23. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 2 0 0 0 2 1:7 0
24. GKS TychyTychy 3 0 0 0 3 2:10 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Zobrazit více
Sbalit

Třinecké vítězství řídil O. Kovařčík, derby pro Vary. Pardubice porazily své béčko

Třinečtí hokejisté porazili v generálce na nový ročník extraligy doma Slovan Bratislava 4:2. Hattrickem a jednou asistencí se na výhře podílel útočník Ondřej Kovařčík. V západočeském derby vyhrály...

4. září 2025  20:50

Broš: Každý den je pro mě rajcovní! Extraligu Litvínov možná zahájí bez Kašeho

Možná to bude litvínovský last dance, možná jen jeden tanec před mnoha dalšími. Hokejová Verva to chce navzdory mlhavé budoucnosti v extralize zase roztočit. „Každý rok chceme být lepší než ten...

4. září 2025  18:01

