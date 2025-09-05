ONLINE: Hradec v Lize mistrů čelí Bernu, stoprocentní Kometa bojuje v Itálii

Hradec v pátek večer napravuje. Po dvou domácích porážkách, jedné překvapivé s Odense (3:4 po nájezdech) a debaklu s Brynäs 0:5, by potřeboval bodovat. Čeká ho ale těžká šichta.
Švýcarský celek vyhlíží první soutěžní klání sezony na svém ledě. Bern je klubem s druhou nejvyšší průměrnou návštěvností v Evropě, když na něj pravidelně chodí takřka 16 tisíc diváků.
Sledujte zápasy 3. kola Ligy mistrů ONLINE
Do Ligy mistrů se kvalifikoval coby třetí celek své ligy. V play off silné soutěže ale opakovaně končí ve čtvrtfinále a na titul čeká od roku 2019. Přesto táhne. V tabulce si také počíná lépe než jeho český soupeř. Na úvod porazil Grenoble 2:0, následně padl s Lulea 2:4.
Stejně je na tom Bolzano, které minulý týden překvapivě zdolalo finské Lukko Rauma 4:3. Italští zástupci působí ve středoevropské soutěži ICEHL společně s rakouskými, maďarskými a jedním slovinským celkem. A také oni se do Ligy mistrů probojovali z třetí pozice.
|
Kometa vede Ligu mistrů. S lepším soupeřem naše hra roste, všímá si kouč
V alpském údolí stojí proti Kometě, která ročník odstartovala výborně. V Brně si poradila jak se silným Brynäs (4:1), tak s nováčkem z Odense (5:2). Udrží stoprocentní bilanci a posune se po pátku opět do čela mezinárodní soutěže?
02:19 Flek (H. Zohorna, Stránský)
Harvey (Vallini) – Barberio, Samuelsson, Gildon, Miglioranzi, Valentine, Di Perna, Larcher – Gersich, Bradley, Gazley – Digiancinto, Pollock, Schneider – Frank (C), Misley, Brunner – Frigo, Mantenuto, Marchetti.
Stezka (Krošelj) – Král, Zábranský, Gulaši, Bartejs, Ščotka, D. Svoboda, J. Zubíček – Cingel, Flek (C), Stránský – Kos, Ilomäki, Kollár – H. Zohorna, T. Zohorna, A. Zbořil – Chludil, Ekrt, Ferda – Boltvan.
Rozhodčí: Piragič, Smetana (AUT) – Riecken (AUT), Mantovani (ITA)Přejít na online reportáž
Reideborn (Zurkirchen) – Lindholm, Yakovenko, Fullemann, Untersander, Rhyn, Vermin, Kindschi – Lehmann, Aaltonen, Merela – Marchon, Baumgartner, Schild – Scherwey, Muller, Moser – Alge, Ritzmann, Moser – Zurcher
Škorvánek (Novotný) – Dlapa, Pláněk, Šenkeřík, Melancon, Vukojevic, Sýkora, Kovář – Batna, Bunnaman, Hašek – Nenonen, Klíma, Jergl – Kusý, Tamáši, Kohout – Pavlík, Miškář, Radil
Rozhodčí: Gerber, Borga – Stalder, HumairPřejít na online reportáž
00:56 Caggiula (Brannstrom, Czarnik)
06:15 Czarnik
18:48 Jager (Brannstrom, Zehnder)
25:34 Oksanen (Jager, Zehnder)
29:42 Czarnik (Riat, Zehnder)
33:37 Caggiula (Riat)
01:16 Grasso (Eriksson)
06:41 Goodwin (Hanson)
07:40 Eriksson (Grasso, Bast)
Hughes (Pasche) – Baragano, Brannstrom, Niku, Marti, Heldner, Fiedler, Vouardoux, Sansonnens – Riat, Czarnik, Caggiula, Fuchs, Kahun, Rochette, Zehnder, Jager, Oksanen, Hugli, Bougro, Douay
Gravel (Whistle) – Bast, Lee, McFadden, Hanson, Beattie, Boudrias – Piccinich, Conway, Goodwin, Grasso, Guay, Eriksson, Smith, Gaudet, Lake, Hamill, Long
Rozhodčí: Tscherrig, Ströbel – Urfer, Duc
00:21 Mallet (Boivin)
07:19 Binner
09:52 Bachelet (Dair)
Hungerecker (Gudlevskis, Strasen) – Eminger, Byström, Brugisser, Abt, Jensen, Rausch, Riedell – Verlič, Jeglič, Urbas – Görtz, Miele, Rossmy – Mauerman, Friesen, Krämmer – Herrmann, Wejse, Kinder – Büsing
Pintarič (Štěpánek) – Englund, Binner, Andersen, Rautanen, Crinon, Prissaint, Fertin – Boivin, Beauchemin, Mallet – Dair, Weigel, Treille – Leclerc, Bachelet, Raveaud – De Smitt, Gueurif, Grossetete – Riu
Rozhodčí: Janssen, Schadewaldt – Jürgens, Menz
04:34 Jandric (Westerholm)
12:32 Gélinas
Stettmer (Hildebrand) – Müller (C)(TS), Mik, Geibel, Reinke, Panocha, Smith – Tiffels (A), Pföderl, Ronning – Kirk, Byron, Veilleux (A) – Hördler, Vikingstad, Eder – Noebels, Wiederer, Bergmann.
Raanta (Salonen) – Almari (A), Stenqvist, Välilä, Gélinas (C), Peters, Ervasti, Olsson, Viitasalo – Haapanen, Morand, Beaucage (TS) – Hämäläinen, Intonen, Tuuva – Jandric, Krannila, Westerholm – Ikonen (A), Joki, Saarela.
Rozhodčí: M. Rohatsch, K. Hinterdobler – Y. Koziol, K. Englisch
3:25 Martschini (Herzog, Riva)
5:04 Wingerli (Diaz)
Genoni (Wolf) – Díaz, Sklenička, Geisser, Schlumpf, Riva, Stadler, Balestra – Kunzle, Senteler, Wingerli, Kubalík, Tatar, Martschini, Hofmann, Kovář, Voženílek, Eggenberger, Leuenberger, Herzog, Wey
Brochu (Williams) – Huttl, Breton, Preto, Jandric, Tropmann, Ruopp, Spornberger – Keating, Powell, Agostino, Barber, Abbandonato, Krauss, Girduckis, Pietta, Sheen, Schmolz, Smallwood, Krauss, Hauf
Rozhodčí: Kaukokari, Ruprecht – Bürgy, Cattaneo