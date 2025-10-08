Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Nejlepší tým v Evropě. Rostl tu i Matthews, superstar NHL. Jak Curych posouvá talenty

Premium

Fotogalerie 62

Americký útočník Auston Matthews ještě v dresu Curychu během utkání hokejové Ligy mistrů proti Spartě | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Dan Hübsch
  11:00
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Jsou pravými šampiony poslední sezony. Ovládli domácí soutěž i Ligu mistrů. V Curychu ale hokejově vynikají stabilně. Slovem organizace, které se užívá v zámoří, lze s klidem netradičně označit také evropský celek s rozvětvenou strukturou. Piplá si talenty, z nichž pravidelně dělá reprezentanty a hráče NHL. Zvlášť hrdí jsou tu ale na jeden mimořádný americký případ.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jmenuje se Auston Matthews. Jeden z nejlepších hráčů v NHL. Výtečný střelec, lídr a současně komplexní hráč, který chodí i na oslabení. Zcela po zásluze v Torontu pobírá přes 13 milionů dolarů ročně. Kdo byl prozíravý, mohl jedničku draftu z roku 2016 vidět také v Praze.

Konkrétně v září 2015. Sparta v 1. kole play off Ligy mistrů hostila v O2 areně právě Curych. A zrovna na centru druhé lajny kmital Matthews, jenž zapsal i asistenci. Hosté sice prohráli 2:3 a nakonec vypadli.

Český zástupce si přesto zpětně rozhodně má čeho považovat. Přemohl tým, jenž se opíral o silný ročník 1997. Kromě Matthewse hráli také Pius Suter, Jonas Siegenthaler či Denis Malgin. Všichni posléze prověření, nebo stále prověřovaní, nejslavnější soutěží světa.

O dekádu později v kádru setrval už jen ten poslední z jmenovaných. A byť si švýcarský celek pověst úterní porážkou 1:2 se Spartou lehce pošramotil, rozhodně platí, že v průběhu let ještě zesílil. Jak to dělá? A jaká byla zkušenost s Matthewsem? Nejen to pro iDNES.cz vysvětluje sportovní ředitel mládeže Edgar Salis.

Ze začátku byl Auston vážně plachý, přicestovala s ním i jeho maminka. Na ledě ale vystupoval jako profík. I veteráni si tu jen říkali: „Do prde..., ten je fakt dobrej!“

Edgar Salis, sportovní ředitel mládeže

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

5. kolo

HC Kometa Brno vs. Ilves Tampere //www.idnes.cz/sport
8.10. 18:00
  • 1.73
  • 4.40
  • 3.68
Odense Bulldogs vs. EC Red Bull Salzburg //www.idnes.cz/sport
8.10. 19:00
  • 4.55
  • 4.93
  • 1.53
SC Bern vs. Belfast Giants //www.idnes.cz/sport
8.10. 19:45
  • 1.15
  • 8.46
  • 11.60
HC Bolzano vs. ERC Ingolstadt //www.idnes.cz/sport
8.10. 19:45
  • 2.91
  • 4.30
  • 2.00
Grenoble Bruleurs de Loups vs. HC Lausanne //www.idnes.cz/sport
8.10. 20:15
  • 5.02
  • 5.36
  • 1.44
KAC Klagenfurt vs. GKS Tychy //www.idnes.cz/sport
8.10. 20:20
  • 1.46
  • 5.49
  • 4.73

6. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. KalPa KuopioKuopio 5 4 1 0 0 21:7 14
2. Frölunda HCFrölunda 5 4 0 0 1 17:8 12
3. Ilves TampereIlves 4 4 0 0 0 15:6 12
4. HC Sparta PrahaSparta 5 3 1 0 1 14:9 11
5. Lukko RaumaRauma 5 3 0 1 1 16:10 10
6. Brynäs IFBrynäs 5 3 0 0 2 13:8 9
7. EV ZugZug 5 2 1 0 2 17:14 8
8. Lulea HockeyLulea 5 2 0 2 1 10:11 8
9. Fischtown PinguinsBremerhaven 5 1 2 0 2 15:15 7
10. HC Kometa BrnoKometa Brno 4 2 0 1 1 17:14 7
11. ZSC Lions CurychCurych 5 2 0 1 2 11:9 7
12. SC BernBern 4 2 0 1 1 11:10 7
13. ERC IngolstadtIngolstadt 4 2 0 0 2 12:11 6
14. EC Red Bull SalzburgSalzburg 4 2 0 0 2 9:8 6
15. KAC KlagenfurtKlagenfurt 4 2 0 0 2 12:13 6
16. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 5 1 1 1 2 11:16 6
17. Storhamar Hockey HamarStorhamar 5 2 0 0 3 7:15 6
18. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 4 1 1 0 2 14:16 5
19. HC BolzanoBolzano 4 1 1 0 2 10:15 5
20. Eisbären BerlínBerlín 5 1 0 1 3 12:18 4
21. HC LausanneLausanne 4 1 0 0 3 11:15 3
22. Odense BulldogsOdense 4 0 1 0 3 11:18 2
23. Belfast GiantsBelfast Giants 4 0 0 1 3 12:23 1
24. GKS TychyTychy 4 0 0 0 4 4:13 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Třinec ve šlágru porazil Brno, Plzeň vyhrála na Spartě. Kladno i Litvínov se dál trápí

Úterní podvečer nabídl kompletní desáté kolo hokejové extraligy. A taky výměnu na první příčce. Nově jsou lídrem České Budějovice, které přehrály Vítkovice 2:1. Šlágr dopadl lépe pro Třinec, jenž...

To nebyl hokej. Střídačky se vylidnily, další řežba přinesla 322 trestných minut

Asi nikdo nebude mít větší radost z konce přípravy NHL než rozhodčí, kteří pískali duely rivalů na Floridě. Dva dny po čtvrtečním blázinci na ledě Tampy se druhý – a ještě šílenější – zápas odehrál v...

Horor Slovanu, 0 bodů, skóre 0:21. Ale třetí restart už vyjde, věří kapitán

Jako hasič zachraňuje lidi a majetek, jako hokejista ústecký Slovan. Jeho kapitán Štěpán Kuchynka s ním zůstává v dobrém i zlém. Navzdory hororovém vstupu do druhé ligy – tři porážky a skóre 0:21 –...

Útočník Tomášek je zpět na soupisce Edmontonu, může debutovat v NHL

Útočník David Tomášek se zařadil zpět do kádru hokejistů Edmontonu a může v noci na čtvrtek středoevropského času v domácím utkání proti Calgary debutovat v NHL. Devětadvacetiletý mistr světa z...

8. října 2025  11:09

Nejlepší tým v Evropě. Rostl tu i Matthews, superstar NHL. Jak Curych posouvá talenty

Premium

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Jsou pravými šampiony poslední sezony. Ovládli domácí soutěž i Ligu mistrů. V Curychu ale hokejově vynikají stabilně. Slovem organizace, které se užívá v zámoří, lze s klidem netradičně označit také...

8. října 2025

Mrzí mě, jak jsme hráli, smutnil Hrubec. Po letech šel proti Čechům, přiznal i nervozitu

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Když naposledy čelil českému týmu, psal se duben 2019. Gólman Šimon Hrubec chytal v šestém extraligovém finále proti Liberci a oslavoval titul. Čekání na další souboj s krajany se od té doby protáhlo...

8. října 2025  10:10

Nečas vlétl do nové sezony NHL, výhru řídil dvěma góly. Na úvod slaví i obhájci

Novou sezonu hokejové NHL otevřely tři úterní zápasy. Obhájci Stanley Cupu z Floridy porazili 3:2 Chicago. Rangers na domácím ledě nečekaně podlehli 0:3 Pittsburghu a své fanoušky nepotěšilo rovněž...

8. října 2025  7:16,  aktualizováno  7:53

Další evropská loupež. Sparťané si i v krizi zajistili postup a tuší: Tohle může pomoct!

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Jak hokejisté Sparty kráčeli do kabiny, éterem se nesly radostné skřeky a hulákání. „Neskutečný, jak my v té Evropě loupíme!“ ozvalo se z davu. Po švédských soupeřích z Luleå a göteborské...

8. října 2025  7:24

Sparta vyloupila led vítězů Ligy mistrů, Hradec dostal pětku od finského favorita

Hokejisté Sparty a Hradce Králové nastoupili k pátému zápasu v letošním ročníku Ligy mistrů. Mountfield doma podlehl finskému mistrovi KalPa Kuopio 1:5 a odsunul se na 18. místo tabulky. Naplno, byť...

7. října 2025  17:50,  aktualizováno  22:36

Další severská lekce pro Hradec. Finové nás vyučili v produktivitě, uznal Koukal

Nic příjemného pro fanoušky Hradce. Pokud hokejisté Mountfieldu v posledním kole základní části na ledě švýcarského Lausanne na poslední chvíli neproklouznou do vyřazovací části, projdou účastí v...

7. října 2025  21:58

České strádání pokračuje. Hokejistů v NHL ubývá, juniorům se nedaří. A může být hůř

Nadšení fanoušci mají zase na co koukat. V noci startuje zámořská NHL, s ní jde do akce také skupina českých hokejistů. Lépe řečeno skupinka. Přece jen jejich počet v posledních letech klesá a...

7. října 2025  18:25

POHLED: Neobyčejný projev nesobeckosti. Proč se McDavid prodal pod cenou?

Klidně mohl od Edmonton Oilers za prodloužení smlouvy od příští sezony žádat skoro 153 milionů dolarů, čili 3,2 miliardy korun. Místo toho se jim Connor McDavid upsal za „pouhých“ 25 milionů dolarů,...

7. října 2025  15:48

Nečasův boj o peníze, Pastrňákovo sólo a boje o sestavu. Co čeká Čechy v NHL?

Čekání je u konce, třemi zápasy začíná v noci z úterý na středu nový ročník NHL. Redakce iDNES.cz vám ke startu zámořské hokejové sezony přináší sedm vybraných příběhů s českou stopou, které se...

7. října 2025  15:01

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

První Češi v NHL: Utekl jsem a máma brečela, líčil Ďuriš. Za mořem jásal i trpěl

Premium

V cizích krajích postrádal náležitě vychlazené plzeňské pivo. Mámě musel důvody své emigrace do Kanady vysvětlovat v dopisech. V noci ho děsily sny, v nichž úpěl v komunistickém vězení. S jakou...

7. října 2025

Zase nic. Blümela nikdo nezachránil, jde na farmu. Byl málo nebezpečný, vysvětlil kouč

Doufal, že k tomu tentokrát nedojde. Že si po neúspěšné snaze v Dallasu konečně vybojuje místo v NHL, pro další misi si vybral Boston. Jenže ten dal nakonec prostor jiným. Hokejový útočník Matěj...

7. října 2025  10:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.