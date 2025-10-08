Nejlepší tým v Evropě. Rostl tu i Matthews, superstar NHL. Jak Curych posouvá talenty

Jmenuje se Auston Matthews. Jeden z nejlepších hráčů v NHL. Výtečný střelec, lídr a současně komplexní hráč, který chodí i na oslabení. Zcela po zásluze v Torontu pobírá přes 13 milionů dolarů ročně. Kdo byl prozíravý, mohl jedničku draftu z roku 2016 vidět také v Praze.
Konkrétně v září 2015. Sparta v 1. kole play off Ligy mistrů hostila v O2 areně právě Curych. A zrovna na centru druhé lajny kmital Matthews, jenž zapsal i asistenci. Hosté sice prohráli 2:3 a nakonec vypadli.
Český zástupce si přesto zpětně rozhodně má čeho považovat. Přemohl tým, jenž se opíral o silný ročník 1997. Kromě Matthewse hráli také Pius Suter, Jonas Siegenthaler či Denis Malgin. Všichni posléze prověření, nebo stále prověřovaní, nejslavnější soutěží světa.
O dekádu později v kádru setrval už jen ten poslední z jmenovaných. A byť si švýcarský celek pověst úterní porážkou 1:2 se Spartou lehce pošramotil, rozhodně platí, že v průběhu let ještě zesílil. Jak to dělá? A jaká byla zkušenost s Matthewsem? Nejen to pro iDNES.cz vysvětluje sportovní ředitel mládeže Edgar Salis.
Ze začátku byl Auston vážně plachý, přicestovala s ním i jeho maminka. Na ledě ale vystupoval jako profík. I veteráni si tu jen říkali: „Do prde..., ten je fakt dobrej!“