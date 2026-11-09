Aréna v Davosu? Hokejový chrám, vzpomíná Rohlík před play off Ligy mistrů

„Je to hokejový chrám. A když hlediště zaplní sedm tisíc lidí, vytvoří neskutečnou atmosféru. Zahrát si tam je sen každého hokejisty,“ líčí plzeňský útočník Ondřej Rohlík.
S Pardubicemi tam před třemi lety strávil týden na slavném Spenglerově poháru. V úterý večer (19.45) si to zopakuje s Plzní, kterou v Davosu čeká úvodní duel osmifinále Ligy mistrů.
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Jaké vám zůstaly vzpomínky ze Spengler Cupu před třemi lety?
Nádherné. I když jsem tam v žádném zápase nenastoupil a byl jsem jen na střídačce, na tu atmosféru nezapomenu. Ten turnaj je nádherně připravený. Zázemí, servis, hotel, atmosféra při zápasech... To bylo něco neskutečného.
Davos leží v nadmořské výšce 1 560 metrů. Hraje to pro hokejisty nějakou roli?
Pamatuji si, že když jsem tam s Pardubicemi poprvé trénoval, znát to bylo. Člověk cítil větší únavu, zadýchával se. Ale pak už to bylo celkem v pohodě. Je dobře, že v pondělí máme trénink. Mělo by to stačit, i když každý si zvyká jinak.
Rohlík si zalétal se šampionem Šonkou
Hokejista Ondřej Rohlík si nedávno vyzkoušel další dobrodružství. Absolvoval akrobatický let s šampionem Red Bull Air Race Martinem Šonkou a vyzkoušel si řízení letadla v rámci projektu partnerství Red Bullu s Tipsport extraligou.
„Byl jsem překvapený, co s tím letadlem lze dělat, a především s jakým klidem to Martin provádí. A hlavně, jaký je to skvělý člověk,“ líčil Rohlík.
Během letu si navíc sám vyzkoušel i pilotování. „Udělal jsem výkrut. Martin říkal, že jsem to udělal dobře, tak snad to bylo v pohodě. Tohle normální člověk zažije jednou za život. Ale nevím, zda bych do toho vlezl znovu,“ usmíval se.
Do osmifinále jdete jako vítěz základní části. Je to svazující?
Není. Ani si nemyslím, že do dvojzápasu jdeme jako favorité. Davos má výborný tým. Ale budeme chtít navázat na vítěznou šňůru v Lize mistrů i teď v extralize. Chceme vyhrát. Základní část nám sice dodala sebevědomí, ale to se teď maže.
Nejproduktivnějším hráčem Davosu je Filip Zadina, pardubický odchovanec. Jste v kontaktu?
V kontaktu nejsme. Známe se, ale já se s ním v Pardubicích moc nepotkával. V mládí nastupoval o kategorii výš, pak byl v áčku, a když jsem tam přišel já, Filip už byl v Americe. Ale určitě se rádi pozdravíme a popovídáme, až se potkáme.
V čem je Liga mistrů jiná oproti extralize?
Poznáte různé soupeře z různých zemí, odlišné herní styly. Třeba se švédským Skellefteå to bylo o tom, že oni hodně drželi puk, vůbec se ho nezbavovali. A jim zase nevyhovovala naše hra. Bruslení, dotěrnost, tlak na obránce. Oproti extralize to asi není ani tolik svázané, víc si na ledě dovolíme, není takový tlak. Samozřejmě chcete vyhrát, ale když se to nepovede, nic zásadního se zase neděje.
Na startu sezony se Liga mistrů možná brala víc jako součást přípravy na extraligu. Teď už je to pro vás jiné?
Já ji bral vážně od začátku. Ligu mistrů mám rád. Je to měřítko s ostatními týmy v Evropě. Teď přichází play off, bylo by nádherné dostat se co nejdál, třeba až do finále. Půjdeme do toho naplno, chceme uspět a mít ze zápasu dobrý pocit.
Je to dvojzápas, může to podle vývoje utkání ovlivnit taktiku?
Vlastně nevím. Vždycky chcete vyhrát, s tím do toho půjdeme. A taktické věci nám řeknou trenéři.
Do Davosu jedete autobusem. Jaké filmy během cesty vítězí?
Většinou sportovní přenosy. Třeba když se vracíme v neděli ze zápasu a zrovna hraje Viktorka fotbal, pustíme si to. Nebo starší kluci vyberou nějaký film. Do toho já jako mladej nezasahuji. (usmívá se)