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Aréna v Davosu? Hokejový chrám, vzpomíná Rohlík před play off Ligy mistrů

Ervín Schulz
  16:54
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Hokejový stadion v Davosu, dějiště slavného Spenglerova poháru

Hokejový stadion v Davosu, dějiště slavného Spenglerova poháru | foto: AP

Plzeňský útočník Ondřej Rohlík si kryje kotouč v utkání proti GKS Tychy.
Radost hokejistů Plzně z první regulérní branky v zápase proti Skellefte&#229;.
Ondřej Rohlík z Plzně v šanci před karlovarskou brankou.
Plzeňský Ondřej Rohlík nabírá rychlost před karlovarskou bránou.
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Když do arény vejdete, zaryje se vám do vzpomínek na celý život. Zimní stadion ve švýcarském Davosu, v současnosti nesoucí název Zondacrypto Arena, je podle mnohých nejkrásnějším hokejovým stánkem na světě. Především kvůli unikátní celodřevěné architektuře s obrovskou klenbou a propracovaným trámováním, které připomíná majestátní katedrálu.

„Je to hokejový chrám. A když hlediště zaplní sedm tisíc lidí, vytvoří neskutečnou atmosféru. Zahrát si tam je sen každého hokejisty,“ líčí plzeňský útočník Ondřej Rohlík.

S Pardubicemi tam před třemi lety strávil týden na slavném Spenglerově poháru. V úterý večer (19.45) si to zopakuje s Plzní, kterou v Davosu čeká úvodní duel osmifinále Ligy mistrů.

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Jaké vám zůstaly vzpomínky ze Spengler Cupu před třemi lety?
Nádherné. I když jsem tam v žádném zápase nenastoupil a byl jsem jen na střídačce, na tu atmosféru nezapomenu. Ten turnaj je nádherně připravený. Zázemí, servis, hotel, atmosféra při zápasech... To bylo něco neskutečného.

Davos leží v nadmořské výšce 1 560 metrů. Hraje to pro hokejisty nějakou roli?
Pamatuji si, že když jsem tam s Pardubicemi poprvé trénoval, znát to bylo. Člověk cítil větší únavu, zadýchával se. Ale pak už to bylo celkem v pohodě. Je dobře, že v pondělí máme trénink. Mělo by to stačit, i když každý si zvyká jinak.

Rohlík si zalétal se šampionem Šonkou

Hokejista Ondřej Rohlík si nedávno vyzkoušel další dobrodružství. Absolvoval akrobatický let s šampionem Red Bull Air Race Martinem Šonkou a vyzkoušel si řízení letadla v rámci projektu partnerství Red Bullu s Tipsport extraligou.

„Byl jsem překvapený, co s tím letadlem lze dělat, a především s jakým klidem to Martin provádí. A hlavně, jaký je to skvělý člověk,“ líčil Rohlík.

Během letu si navíc sám vyzkoušel i pilotování. „Udělal jsem výkrut. Martin říkal, že jsem to udělal dobře, tak snad to bylo v pohodě. Tohle normální člověk zažije jednou za život. Ale nevím, zda bych do toho vlezl znovu,“ usmíval se.

Do osmifinále jdete jako vítěz základní části. Je to svazující?
Není. Ani si nemyslím, že do dvojzápasu jdeme jako favorité. Davos má výborný tým. Ale budeme chtít navázat na vítěznou šňůru v Lize mistrů i teď v extralize. Chceme vyhrát. Základní část nám sice dodala sebevědomí, ale to se teď maže.

Nejproduktivnějším hráčem Davosu je Filip Zadina, pardubický odchovanec. Jste v kontaktu?
V kontaktu nejsme. Známe se, ale já se s ním v Pardubicích moc nepotkával. V mládí nastupoval o kategorii výš, pak byl v áčku, a když jsem tam přišel já, Filip už byl v Americe. Ale určitě se rádi pozdravíme a popovídáme, až se potkáme.

V čem je Liga mistrů jiná oproti extralize?
Poznáte různé soupeře z různých zemí, odlišné herní styly. Třeba se švédským Skellefteå to bylo o tom, že oni hodně drželi puk, vůbec se ho nezbavovali. A jim zase nevyhovovala naše hra. Bruslení, dotěrnost, tlak na obránce. Oproti extralize to asi není ani tolik svázané, víc si na ledě dovolíme, není takový tlak. Samozřejmě chcete vyhrát, ale když se to nepovede, nic zásadního se zase neděje.

Na startu sezony se Liga mistrů možná brala víc jako součást přípravy na extraligu. Teď už je to pro vás jiné?
Já ji bral vážně od začátku. Ligu mistrů mám rád. Je to měřítko s ostatními týmy v Evropě. Teď přichází play off, bylo by nádherné dostat se co nejdál, třeba až do finále. Půjdeme do toho naplno, chceme uspět a mít ze zápasu dobrý pocit.

Plzeňský útočník Ondřej Rohlík si kryje kotouč v utkání proti GKS Tychy.

Je to dvojzápas, může to podle vývoje utkání ovlivnit taktiku?
Vlastně nevím. Vždycky chcete vyhrát, s tím do toho půjdeme. A taktické věci nám řeknou trenéři.

Do Davosu jedete autobusem. Jaké filmy během cesty vítězí?
Většinou sportovní přenosy. Třeba když se vracíme v neděli ze zápasu a zrovna hraje Viktorka fotbal, pustíme si to. Nebo starší kluci vyberou nějaký film. Do toho já jako mladej nezasahuji. (usmívá se)

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Osmifinále

KooKoo Kouvola vs. Eisbären Berlín //www.idnes.cz/sport
10.11. 17:30
  • 2.65
  • 4.52
  • 2.09
Växjö Lakers vs. Frölunda HC //www.idnes.cz/sport
10.11. 19:00
  • 2.71
  • 4.42
  • 2.08
Rögle Ängelholm vs. Skellefte? AIK //www.idnes.cz/sport
10.11. 19:00
  • 2.71
  • 4.46
  • 2.07
Adler Mannheim vs. Tappara Tampere //www.idnes.cz/sport
10.11. 19:30
  • 2.32
  • 4.44
  • 2.37
HC Davos vs. HC Škoda Plzeň //www.idnes.cz/sport
10.11. 19:45
  • 1.86
  • 4.60
  • 3.11
SaiPa Lappeenranta vs. HC Dynamo Pardubice //www.idnes.cz/sport
11.11. 17:30
  • 2.96
  • 4.20
  • 2.00
Kölner Haie vs. Bílí Tygři Liberec //www.idnes.cz/sport
11.11. 19:30
  • 2.30
  • 4.11
  • 2.51
Gen?ve-Servette HC vs. Fribourg-Gottéron //www.idnes.cz/sport
11.11. 19:45
  • 2.25
  • 4.19
  • 2.54
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

6. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. HC Škoda PlzeňPlzeň 6 6 0 0 0 30:12 18
2. Skellefte? AIKSkelleftea 6 5 0 0 1 24:12 15
3. Kölner HaieKölner Haie 6 4 1 1 0 24:13 15
4. HC Dynamo PardubicePardubice 6 4 1 0 1 22:9 14
5. Frölunda HCFrölunda 6 3 1 1 1 28:14 12
6. Eisbären BerlínBerlín 6 4 0 0 2 16:20 12
7. Gen?ve-Servette HCŽeneva 6 3 1 0 2 16:14 11
8. Tappara TampereTappara 6 3 0 2 1 19:18 11
9. Adler MannheimMannheim 6 3 1 0 2 20:20 11
10. Fribourg-GottéronFribourg 6 3 0 1 2 21:16 10
11. Växjö LakersVäxjö 6 3 0 1 2 16:11 10
12. Bílí Tygři LiberecLiberec 6 2 2 0 2 16:14 10
13. KooKoo KouvolaKooKoo 6 3 0 1 2 20:19 10
14. SaiPa LappeenrantaSaiPa 6 3 0 1 2 19:20 10
15. Rögle ÄngelholmRögle 6 3 0 0 3 13:12 9
16. HC DavosDavos 6 2 1 0 3 19:17 8
17. HK NitraNitra 6 2 1 0 3 15:19 8
18. Storhamar Hockey HamarStorhamar 6 1 1 1 3 14:19 6
19. Boxers de BordeauxBordeaux 6 1 0 1 4 16:35 4
20. Graz 99ersMoser Medical Graz 99ers 6 1 0 0 5 14:24 3
21. EC Red Bull SalzburgSalzburg 6 1 0 0 5 13:24 3
22. Herning Blue FoxHerning Blue Fox 6 0 1 1 4 10:22 3
23. KAC KlagenfurtKlagenfurt 6 0 1 0 5 9:16 2
24. GKS TychyTychy 6 0 0 1 5 10:24 1

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

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