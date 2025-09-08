Premium

Debakl s juniory, devět hodin cesty a gól v Lize mistrů. Výborný pocit, říká Gašo

Radomír Machek
  10:00
V pátek, kdy Mountfield hrál ve švýcarském Bernu, musel útočník Alex Gašo přijmout porážku 2:7 v Třinci v zápase juniorské ligy. Už v neděli odpoledne se ale výrazně podepsal pod výhru hradeckého prvního mužstva v Lize mistrů. K vítězství v zápase na ledě italského Bolzana slovenský junior přispěl gólem a asistencí.

Radost hradeckých hokejistů po postupu do semifinále extraligy. | foto: ČTK

„Výborný pocit, strašně jsem si to užil. Nejdřív jsem tomu ani nevěřil, ale už mi to pomaličku dochází,“ vyprávěl hradecký junior po zápase, v němž Mountfield oživil naději na postup do vyřazovací části soutěže.

Jaký to podle vás byl zápas?
Od začátku vyrovnaný a tvrdý. Šance byly na obou stranách, gólmani ale byli výborní, na první gól se čekalo velmi dlouho. Naštěstí jsme ho dali my.

Vstřelili jste ho v přesilové hře a v té samé jste dali i druhý gól. Něco podobného se vašemu týmu povedlo i v závěru zápasu, kdy jste v jedné přesilovce vy jeden gól dal a na druhý přihrál. Skvěle využité nové pravidlo, které se v Lize mistrů zkouší. Podle něj se po gólu v oslabení vyloučený hráč nevrací na led. Co tomu říkáte?
Že to je něco jiného a že je to zajímavý formát, který by se mohl se přenést i k nám.

Gašova branka:

Možná překvapilo, že jste se ve své premiéře v Lize mistrů v přesilovce vůbec dostal na led...
Toho si velmi vážím a jsem rád, že mi trenér dává důvěru. Snažil jsem se z toho vytěžit maximum.

V pátek jste hrál za juniorku v Třinci, kde jste vysoko prohráli, v neděli už v Bolzanu. Jak náročný byl přesun?
V sobotu jsme za týmem jeli devět hodin, strašně jsem se těšil a jsem rád, že to bylo s vítězným koncem.

I díky vaší brance, kterou jste chvíli před koncem zápasu zvyšoval na 3:0. Jak byste svůj gól popsal?
Petr Hašek vystřelil, já jsem jen viděl odražený puk a nějak jsem se ho snažil hokejkou trefit. Brankářovi to prošlo mezi nohama.

Vstoupit do diskuse

