Debakl s juniory, devět hodin cesty a gól v Lize mistrů. Výborný pocit, říká Gašo

„Výborný pocit, strašně jsem si to užil. Nejdřív jsem tomu ani nevěřil, ale už mi to pomaličku dochází,“ vyprávěl hradecký junior po zápase, v němž Mountfield oživil naději na postup do vyřazovací části soutěže.
Jaký to podle vás byl zápas?
Od začátku vyrovnaný a tvrdý. Šance byly na obou stranách, gólmani ale byli výborní, na první gól se čekalo velmi dlouho. Naštěstí jsme ho dali my.
Vstřelili jste ho v přesilové hře a v té samé jste dali i druhý gól. Něco podobného se vašemu týmu povedlo i v závěru zápasu, kdy jste v jedné přesilovce vy jeden gól dal a na druhý přihrál. Skvěle využité nové pravidlo, které se v Lize mistrů zkouší. Podle něj se po gólu v oslabení vyloučený hráč nevrací na led. Co tomu říkáte?
Že to je něco jiného a že je to zajímavý formát, který by se mohl se přenést i k nám.
Gašova branka:
Možná překvapilo, že jste se ve své premiéře v Lize mistrů v přesilovce vůbec dostal na led...
Toho si velmi vážím a jsem rád, že mi trenér dává důvěru. Snažil jsem se z toho vytěžit maximum.
V pátek jste hrál za juniorku v Třinci, kde jste vysoko prohráli, v neděli už v Bolzanu. Jak náročný byl přesun?
V sobotu jsme za týmem jeli devět hodin, strašně jsem se těšil a jsem rád, že to bylo s vítězným koncem.
I díky vaší brance, kterou jste chvíli před koncem zápasu zvyšoval na 3:0. Jak byste svůj gól popsal?
Petr Hašek vystřelil, já jsem jen viděl odražený puk a nějak jsem se ho snažil hokejkou trefit. Brankářovi to prošlo mezi nohama.