ONLINE: Těžká zkouška proti nejlepšímu. Kometa hostí v Lize mistrů finský Ilves

Sledujeme online   17:50
Kometa se po měsíční pauze vrací do koloběhu hokejové Ligy mistrů. Před domácími fanoušky hostí jediný stoprocentní tým Ilves Tampere, duel s finským soupeřem začíná v 18 hodin. Sledovat ho můžete v podrobné reportáži online.

Hokejisté Komety se radují z gólu, který vstřelil útočník Šimon Stránský. | foto: ČTK

Brno hájí ze sedmého místa postupové pozice do vyřazovací fáze, z dosavadních čtyř zápasů dvakrát zvítězilo, pokaždé doma. Radovalo se proti švédskému Brynäs a dánskému Odense, padlo v Bolzanu a Bernu.

Teď čelí nejlepšímu celku evropské soutěže, jenž doposud ani jednou neklopýtl. I díky české stopě, v áčku totiž působí brankář Dominik Pavlát, obránce Radim Kučeřík a útočníci Lukáš Jašek s Ondřejem Kosem, který ale ještě nezasáhl ani do jednoho utkání v sezoně.

ONLINE: Kometa Brno – Ilves Tampere

Sledujte od 18 hodin zápas Ligy mistrů

Což se nezmění ani v Brně, k měření se starším bratrem Jakubem tedy nedojde. Ve Winning Group Aréně za hosty naskočí z Čechů jen Kučeřík a také junior Jakub Frolo.

Kometa se pokouší navázat na pražskou Spartu, která v úterý zvítězila v Curychu na ledě obhájce prvenství 2:1, v tabulce je čtvrtá a s předstihem si zajistila postup do play off.

Hokejová Liga mistrů
5. kolo 8. 10. 2025 18:00
HC Kometa Brno HC Kometa Brno : Ilves Tampere Ilves Tampere 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Kavan (Ondráček) – Svoboda, Ďaloga, Holland, Zubíček, Jurný, Gulaši (A) – Veselský, Zbořil, Stránský – Boltvan, Kollár, Kos (C) – Ferda, Ekrt, Chludil – T. Zohorna, H. Zohorna (A).
Sestavy:
Taponen (Kuivila) – Latvala (C), Kuřečík, Kuukasjärvi, Nyberg (A), Soini, Niskanen, Heitanen – Svejkovsky, Borg (A), Engberg – Heikkinen, Henman, Hermonen – Frolo, Laitinen, Liljeberg – Laurell, Mottard, Teuho-Markkola.

Rozhodčí: Cabák, Šír – Hnát, Lhotský

Přejít na online reportáž
Hokejová Liga mistrů
5. kolo 8. 10. 2025 19:00
Odense Bulldogs Odense Bulldogs : EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Lundström (Sogaard) – Klee, Karlsson, Jakobsen, Larsen, Lehmann Hansen, Baastrup Andersen (C), Rasmussen, Oxenvad – Oden, Brinkman Andersen, Jensen K. – Thelin (A), Popovic, Piroutek – Korsgaard (A), Fakt, Golovkovs – Boesen, Bjerrum, Jensen M. – Rasmussen
Sestavy:
Tolvanen (Kickert, Haitzmann) – Corcoran, Robertson (A), Lewington, Nienhuis, Kirchebner, Stephens – Schneider (A), Nissner, Coe – Thaler, St. Denis, Raffl M. – Huber, Baltram, Raffl T. (C) – Kraus, Auer, Schreier – Gesson, Böhm

Rozhodčí: Jensen R., Ankersen – Ankerstjerne, Dalsgaard

Hokejová Liga mistrů
5. kolo 8. 10. 2025 19:45
SC Bern SC Bern : Belfast Giants Belfast Giants 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Hokejová Liga mistrů
5. kolo 8. 10. 2025 19:45
HC Bolzano HC Bolzano : ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Rozhodčí: Nikolic, Ofner – Mantovani, Zgonc

Hokejová Liga mistrů
5. kolo 8. 10. 2025 20:15
Grenoble Bruleurs de Loups Grenoble Bruleurs de Loups : HC Lausanne HC Lausanne 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Rozhodčí: Barcelo, Goncalves – Constantineau, Yssembourg (vš. FRA)

Hokejová Liga mistrů
5. kolo 8. 10. 2025 20:20
KAC Klagenfurt KAC Klagenfurt : GKS Tychy GKS Tychy 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Vstoupit do diskuse
5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. KalPa KuopioKuopio 5 4 1 0 0 21:7 14
2. Frölunda HCFrölunda 5 4 0 0 1 17:8 12
3. Ilves TampereIlves 4 4 0 0 0 15:6 12
4. HC Sparta PrahaSparta 5 3 1 0 1 14:9 11
5. Lukko RaumaRauma 5 3 0 1 1 16:10 10
6. Brynäs IFBrynäs 5 3 0 0 2 13:8 9
7. EV ZugZug 5 2 1 0 2 17:14 8
8. Lulea HockeyLulea 5 2 0 2 1 10:11 8
9. Fischtown PinguinsBremerhaven 5 1 2 0 2 15:15 7
10. HC Kometa BrnoKometa Brno 4 2 0 1 1 17:14 7
11. ZSC Lions CurychCurych 5 2 0 1 2 11:9 7
12. SC BernBern 4 2 0 1 1 11:10 7
13. ERC IngolstadtIngolstadt 4 2 0 0 2 12:11 6
14. EC Red Bull SalzburgSalzburg 4 2 0 0 2 9:8 6
15. KAC KlagenfurtKlagenfurt 4 2 0 0 2 12:13 6
16. Mountfield Hradec KrálovéMountfield HK 5 1 1 1 2 11:16 6
17. Storhamar Hockey HamarStorhamar 5 2 0 0 3 7:15 6
18. Grenoble Bruleurs de LoupsGrenoble 4 1 1 0 2 14:16 5
19. HC BolzanoBolzano 4 1 1 0 2 10:15 5
20. Eisbären BerlínBerlín 5 1 0 1 3 12:18 4
21. HC LausanneLausanne 4 1 0 0 3 11:15 3
22. Odense BulldogsOdense 4 0 1 0 3 11:18 2
23. Belfast GiantsBelfast Giants 4 0 0 1 3 12:23 1
24. GKS TychyTychy 4 0 0 0 4 4:13 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

Zobrazit více
Sbalit

