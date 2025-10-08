ONLINE: Těžká zkouška proti nejlepšímu. Kometa hostí v Lize mistrů finský Ilves

Brno hájí ze sedmého místa postupové pozice do vyřazovací fáze, z dosavadních čtyř zápasů dvakrát zvítězilo, pokaždé doma. Radovalo se proti švédskému Brynäs a dánskému Odense, padlo v Bolzanu a Bernu.
Teď čelí nejlepšímu celku evropské soutěže, jenž doposud ani jednou neklopýtl. I díky české stopě, v áčku totiž působí brankář Dominik Pavlát, obránce Radim Kučeřík a útočníci Lukáš Jašek s Ondřejem Kosem, který ale ještě nezasáhl ani do jednoho utkání v sezoně.
ONLINE: Kometa Brno – Ilves Tampere
Sledujte od 18 hodin zápas Ligy mistrů
Což se nezmění ani v Brně, k měření se starším bratrem Jakubem tedy nedojde. Ve Winning Group Aréně za hosty naskočí z Čechů jen Kučeřík a také junior Jakub Frolo.
Kometa se pokouší navázat na pražskou Spartu, která v úterý zvítězila v Curychu na ledě obhájce prvenství 2:1, v tabulce je čtvrtá a s předstihem si zajistila postup do play off.
Kavan (Ondráček) – Svoboda, Ďaloga, Holland, Zubíček, Jurný, Gulaši (A) – Veselský, Zbořil, Stránský – Boltvan, Kollár, Kos (C) – Ferda, Ekrt, Chludil – T. Zohorna, H. Zohorna (A).
Taponen (Kuivila) – Latvala (C), Kuřečík, Kuukasjärvi, Nyberg (A), Soini, Niskanen, Heitanen – Svejkovsky, Borg (A), Engberg – Heikkinen, Henman, Hermonen – Frolo, Laitinen, Liljeberg – Laurell, Mottard, Teuho-Markkola.
Rozhodčí: Cabák, Šír – Hnát, LhotskýPřejít na online reportáž
Lundström (Sogaard) – Klee, Karlsson, Jakobsen, Larsen, Lehmann Hansen, Baastrup Andersen (C), Rasmussen, Oxenvad – Oden, Brinkman Andersen, Jensen K. – Thelin (A), Popovic, Piroutek – Korsgaard (A), Fakt, Golovkovs – Boesen, Bjerrum, Jensen M. – Rasmussen
Tolvanen (Kickert, Haitzmann) – Corcoran, Robertson (A), Lewington, Nienhuis, Kirchebner, Stephens – Schneider (A), Nissner, Coe – Thaler, St. Denis, Raffl M. – Huber, Baltram, Raffl T. (C) – Kraus, Auer, Schreier – Gesson, Böhm
Rozhodčí: Jensen R., Ankersen – Ankerstjerne, Dalsgaard
Rozhodčí: Nikolic, Ofner – Mantovani, Zgonc
Rozhodčí: Barcelo, Goncalves – Constantineau, Yssembourg (vš. FRA)