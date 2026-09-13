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ONLINE: Liberec v Lize mistrů hostí Graz, neporažená Plzeň se představí ve Francii

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Sledujeme online   15:50

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Liberecký Jakub Rychlovský slaví gól v utkání Ligy mistrů proti Herningu. | foto: ČTK

Hokejová Liga mistrů má na programu poslední kolo před startem domácích soutěží. A platí to i pro dva české týmy. Plzeň si chce udržet neporazitelnost, čtvrtou výhru může přidat ve francouzském Bordeaux. Naopak Liberec by se rád prodral tabulkou vzhůru, pomoct mu k tomu má souboj s rakouským Grazem. Zápasy sledujeme v podrobných reportážích online.

Liberci se zatím v Lize mistrů příliš nedaří. Z úvodního tripu si nepřivezl ani bod, padl jak proti Tappaře (3:6), tak poté v Salcburku (0:3).

Až v pátek konečně uspěl, byť se proti slabšímu soupeři na vítězství pořádně natrápil. Dánský Herning totiž 19 sekund před koncem základní hrací doby vyrovnal na 1:1 a o výhře nakonec rozhodoval až v deváté sérii nájezdů Radan Lenc.

Hokejová Liga mistrů ONLINE

Graz je na tom však ještě hůř, jako jeden ze dvou týmů (ještě Tychy) nezískal ani bod, proti Liberci už nutně potřebuje nějaké získat. Bílým Tygrům zatím patří až 21. místo z 24 účastníků.

To Plzeň je na tom daleko líp. Společně se švédským Skellefteå zůstává stoprocentní a jen kvůli menšímu počtu odehraných zápasů je až čtvrtá.

Proti francouzskému mistrovi je favoritem, ovšem i ten se drží na postupových příčkách. Západočeši si už poradili s Rögle, Tychami a Fribourgem, zaváhat nechtějí ani tentokrát.

Hokejová Liga mistrů
4. kolo 13. 9. 2026 16:00
zápas probíhá
Bílí Tygři Liberec Bílí Tygři Liberec : Graz 99ers Graz 99ers 1:0 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
01:44 Lenc (Sandberg, Filippi)
Góly:
Sestavy:
Kváča (Hamalčík) – Kachlíř, Šimek (C), Ivan (A), Zile, Zeman, Ahac, Pilíšek – Faško-Rudáš, Najman, Rychlovský – Sandberg, Filippi, Lenc (A) – Pytlík, Musil, Petrovský – Procházka, Jansa, Vlach.
Sestavy:
Lagacé (Wieser) – F. Hora, Bjorgvik Holm, Maier, Stapelfeldt (A), Zündel, Hanus, Kirchebner, Gruber – Swaney, Vela (C), P. Huber – Lippitsch, Currie (A), Collins – Feldner, Schiechl, Ganahl – Dobnig, Moosbrugger, Gadžjev.

Rozhodčí: Kika, Šír – Axman, Hnát

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Hokejová Liga mistrů
4. kolo 13. 9. 2026 18:00
Boxers de Bordeaux Boxers de Bordeaux : HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Rozhodčí: G. Barcelo, W. Czech – Q. Cady, Q. Ugolini

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Hokejová Liga mistrů
4. kolo 13. 9. 2026 14:00
zápas probíhá
Fribourg-Gottéron Fribourg-Gottéron : Adler Mannheim Adler Mannheim 3:4 (2:1, 1:2, -:-)
Góly:
02:00 Dorthe (Sörensen, Zosso)
19:42 de la Rose (Sörensen, Johnson)
37:14 Rathgeb (Richard, Kapla)
Góly:
05:46 Mattinen (Renouf, Solow)
30:50 Gawanke (Schütz)
38:10 Mattinen (Macek, Shaw)
52:18 Brown (Greco)
Sestavy:
Waeber (Galley) – Johnson, Rathgeb, Streule, Seiler, Nemeth, Kapla, Jecker – Richard, Taibel, Hedlund – Schmid, de la Rose (A), Sörensen – Zosso, Dorthe, Boppart – Marchon, Walser, Nicolet
Sestavy:
Franzreb (Hildebrand) – Renouf, Mattinen, Poirier, Gilmour, Shaw, Gawanke, Fohrler – Bennett, Brown, Greco – Schütz, Michaelis, Macek – Kühnhackl, Reichel, Ehl – Plachta, Esposito, Solow.

Rozhodčí: MacFarlane, Unterweger – Schlegel, Żak

Počet diváků: 8867

Hokejová Liga mistrů
4. kolo 13. 9. 2026 15:00
zápas probíhá
Rögle BK Rögle BK : Tappara Tampere Tappara Tampere 4:0 (2:0, -:-, -:-)
Góly:
05:45 Johansson (Zaar, Haan)
18:53 Kellman (Clurman)
23:06 Horký (Solberg)
23:25 Jellvik (Claesson, Zaar)
Góly:
Sestavy:
Clang (26. Holm) – Johansson, de Haan, LaDue, Själin, Clurman, Friedman, Claesson – Jellvik, Sundsvik, Zaar – Solberg, Olofsson, Horký – Everberg, Bengtsson, Zether – Sandin, Kellman, Kuhlman – Bartholdsson
Sestavy:
Metsola (Heljanko) – Jokipakka, Mattila, Strandell, Tuulola, Almari, Kolonummi, I. Räsänen – Haapala, A. Räsänen, Blichfeld – Vanhatalo, Sallinen, Simontaival – Fabre, Suvanto, Nykänen – Pavel, Rauhala, Wia – Järvelä

Rozhodčí: Björk, Sewell – Lundgren, Fischerová

Hokejová Liga mistrů
4. kolo 13. 9. 2026 15:00
zápas probíhá
Växjö Lakers Växjö Lakers : EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg 5:1 (3:0, -:-, -:-)
Góly:
07:07 E. (Henrikson, J.)
12:19 Suomi (Rasmussen)
18:33 Gustaffson (Strandberg, Levin)
23:02 Rasmussen (Rafferty, Elvenes)
26:46 E. (Elvenes, Cooper)
Góly:
30:07 Robetson (Hochkofler, Hörl)
Sestavy:
L. Persson (Ahman) – Cooper, J. Persson, Aho, Rafferty, Suomi, Lindgren, Palme – Gustaffson, Strandberg, Levin – Suomi, Mäntykivi, Henriksson – Nadeau, Rasmussen, Elvenes – Karlsson, Kratz, Anderberg – Nilsson
Sestavy:
Tolvanen (Kickert) – Robertson, Hörl, Rebernig, Nienhuis, Galipeau, Lee, Norlin
Hokejová Liga mistrů
4. kolo 13. 9. 2026 18:00
Eisbären Berlín Eisbären Berlín : Herning Blue Fox Herning Blue Fox 0:0 (-:-, -:-, -:-)
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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4. kolo

Bílí Tygři Liberec vs. Graz 99ers //www.idnes.cz/sport
13.9. 16:00
  • 1.39
  • 5.20
  • 5.96
Boxers de Bordeaux vs. HC Škoda Plzeň //www.idnes.cz/sport
13.9. 18:00
  • 4.63
  • 4.75
  • 1.54
Eisbären Berlín vs. Herning Blue Fox //www.idnes.cz/sport
13.9. 18:00
  • 1.29
  • 6.06
  • 7.12

5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Skelleftea AIKSkelleftea 4 4 0 0 0 18:6 12
2. Kölner HaieKölner Haie 4 3 1 0 0 18:9 11
3. HC Dynamo PardubicePardubice 4 3 0 0 1 15:6 9
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 3 3 0 0 0 10:3 9
5. Geneve-Servette HCŽeneva 4 3 0 0 1 12:7 9
6. HC DavosDavos 4 2 1 0 1 17:12 8
7. Frölunda HCFrölunda 4 2 1 0 1 15:10 8
8. Tappara TampereTappara 3 2 0 1 0 12:9 7
9. SaiPa LappeenrantaSaiPa 4 2 0 1 1 13:13 7
10. Fribourg-GottéronFribourg 3 2 0 0 1 9:7 6
11. Adler MannheimMannheim 3 2 0 0 1 9:8 6
12. HK NitraNitra 4 1 1 0 2 9:12 5
13. Boxers de BordeauxBordeaux 3 1 0 1 1 9:9 4
14. Storhamar Hockey HamarStorhamar 4 1 0 1 2 9:12 4
15. KooKoo KouvolaKooKoo 4 1 0 1 2 10:14 4
16. Rögle BKRögle BK 3 1 0 0 2 5:5 3
17. Växjö LakersVäxjö 3 1 0 0 2 5:6 3
18. Eisbären BerlínBerlín 3 1 0 0 2 8:15 3
19. EC Red Bull SalzburgSalzburg 3 1 0 0 2 5:10 3
20. KAC KlagenfurtKlagenfurt 4 0 1 0 3 5:9 2
21. Bílí Tygři LiberecLiberec 3 0 1 0 2 5:10 2
22. Herning Blue FoxHerning Blue Fox 3 0 0 1 2 5:14 1
23. Graz 99ersMoser Medical Graz 99ers 3 0 0 0 3 5:12 0
24. GKS TychyTychy 4 0 0 0 4 3:13 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

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ONLINE: Liberec v Lize mistrů hostí Graz, neporažená Plzeň se představí ve Francii

Sledujeme online
Liberecký Jakub Rychlovský slaví gól v utkání Ligy mistrů proti Herningu.

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