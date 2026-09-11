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ONLINE: Liberec hraje v Lize mistrů o první body s Herningem, Plzeň čeká Fribourg

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Sledujeme online   17:50

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Radost libereckých hokejistů po gólu v přípravném duelu s Hradcem Králové. | foto: Tane?ek DavidČTK

Hokejová Liga mistrů pokračuje třetími zápasy. V pátek hned s dvojnásobnou českou účastí. Liberec a Plzeň se ale nachází v úplně opačné situaci. Severočeši se od 18 hodin snaží v evropské soutěži získat první body doma proti Herningu. To Plzeň zůstává stoprocentní, teď ji ale čeká těžký soupeř ze Švýcarska, mistrovský Fribourg, na jehož ledě utkání začíná v 19.45. Oba duely můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Bílí Tygři z venkovního dvojboje dorazili s prázdnou. Minulý čtvrtek nejprve prohráli s Tampere 3:6, i když se ještě ze začátku třetí části drželi na dostřel po snižující brance Faška-Rudáše na 2:3. Porážka od silného finského celku se ale očekávala.

ONLINE: Bílí Tygři Liberec vs. Herning Blue Fox

Utkání hokejové Ligy mistrů sledujeme podrobně od 18 hodin.

To proti Salcburku o dva dny později už se šance Libereckých jevily lépe. Jenže ve druhém vystoupení byli v koncovce impotentní, marně stahovali ztrátu 0:1 nabranou v 7. minutě. Soupeř utkání po trefě Brookse zlomil v 57. minutě, pak přidal zásah do prázdné branky a slavil vítězství 3:0.

Jak si teď Severočeši povedou s patrně nejslabším soupeřem v jejich putování ligovou fází? Dánský protivník z Herningu zatím sehrál dva domácí duely proti klubům z Finska. Jak s Kookoo (2:5), tak se SaiPou (2:7) ale jasně prohrál a také vyhlíží první zisk. Kdo nyní čekání ukončí?

Hokejová Liga mistrů
3. kolo 11. 9. 2026 18:00
Bílí Tygři Liberec Bílí Tygři Liberec : Herning Blue Fox Herning Blue Fox 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Hamalčík (Kváča) – Šimek (C), Kachlíř, Zile, Ivan (A), Ahac, Zeman, Hanousek – Faško-Rudáš, Najman, Rychlovský – Lenc (A), Filippi, Sandberg – Petrovský, Musil, Pytlík – Vlach, Jansa, Procházka.
Sestavy:
Fecers (Sorensen) – K. Larsen, Amorosa, Söderbom, Kristensen (A), Glinski, Cibulskis (A) – Poulsen (C), O'Neil, Bau Hansen – Kiljunen, Toivola, Dmytriw – Kruse Thomsen, Linde, Schultz – Bang, Eskildsen, Baerentsen.

Rozhodčí: Květoň, Ondráček – Ondráček, Hynek.

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Plzeň naopak nyní čekají výjezdy ven, vedle Fribourgu vyzve ještě v neděli Bordeaux. Indiáni doma překvapili hned na úvod soutěže, když si nečekaně hravě, poměrem 4:0, poradili se švédským Rögle. Posléze se paradoxně nadřeli s polskými Tychy, tedy s jasným outsiderem.

ONLINE: HC Fribourg-Gottéron vs. HC Škoda Plzeň

Utkání hokejové Ligy mistrů sledujeme podrobně od 19.45 hodin.

Ten se v první třetině ujal vedení, o které přišel až po polovině klání. Definitivně jej pak ve prospěch favorita rozsekl vítězným zásahem z 52. minuty Rohlík. I díky jeho dosavadní bilanci 1+2 ještě Plzeň neklopýtla.

Fribourg ale také nezaváhal. A ještě v domácím prostředí představuje zvlášť těžkou výzvu. Švýcarští mistři, jejichž město spoluhostilo také poslední světový šampionát, do úvodní fáze Ligy mistrů vstoupilo venkovními výhrami nad celky z Rakouska. Graz porazili 4:2, Klagenfurt pak 3:1. Zůstane jeden z celků stoprocentní i po pátku?

Hokejová Liga mistrů
3. kolo 11. 9. 2026 19:45
Fribourg-Gottéron Fribourg-Gottéron : HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Rozhodčí: Gerber (SUI), Unterweger (AUT) – Stalder (SUI), Żak (POL)

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Hokejová Liga mistrů
3. kolo 11. 9. 2026 19:00
Rögle BK Rögle BK : EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Hokejová Liga mistrů
3. kolo 11. 9. 2026 19:00
Växjö Lakers Växjö Lakers : Tappara Tampere Tappara Tampere 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Hokejová Liga mistrů
3. kolo 11. 9. 2026 19:30
Eisbären Berlín Eisbären Berlín : Graz 99ers Graz 99ers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Hokejová Liga mistrů
3. kolo 11. 9. 2026 20:15
Boxers de Bordeaux Boxers de Bordeaux : Adler Mannheim Adler Mannheim 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Rozhodčí: Debuche (FRA), Czech (POL) – Yssembourg (FRA), Mercier-Landry (FRA)

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3. kolo

Bílí Tygři Liberec vs. Herning Blue Fox //www.idnes.cz/sport
11.9. 18:00
  • 1.23
  • 6.80
  • 8.72
Växjö Lakers vs. Tappara Tampere //www.idnes.cz/sport
11.9. 19:00
  • 1.93
  • 4.19
  • 3.13
Rögle BK vs. EC Red Bull Salzburg //www.idnes.cz/sport
11.9. 19:00
  • 1.33
  • 5.51
  • 6.79
Eisbären Berlín vs. Graz 99ers //www.idnes.cz/sport
11.9. 19:30
  • 1.38
  • 5.36
  • 5.87
Fribourg-Gottéron vs. HC Škoda Plzeň //www.idnes.cz/sport
11.9. 19:45
  • 1.73
  • 4.33
  • 3.75
Boxers de Bordeaux vs. Adler Mannheim //www.idnes.cz/sport
11.9. 20:15
  • 4.63
  • 4.86
  • 1.52

4. kolo

Skelleftea AIK vs. HC Davos //www.idnes.cz/sport
12.9. 14:30
  • 1.72
  • 4.42
  • 3.74
SaiPa Lappeenranta vs. HK Nitra //www.idnes.cz/sport
12.9. 16:00
  • 1.34
  • 5.63
  • 6.38
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. Skelleftea AIKSkelleftea 3 3 0 0 0 12:4 9
2. HC DavosDavos 3 2 1 0 0 15:6 8
3. Kölner HaieKölner Haie 3 2 1 0 0 15:8 8
4. Geneve-Servette HCŽeneva 3 2 0 0 1 11:7 6
5. SaiPa LappeenrantaSaiPa 3 2 0 0 1 11:10 6
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 2 2 0 0 0 6:1 6
7. Fribourg-GottéronFribourg 2 2 0 0 0 7:3 6
8. HC Dynamo PardubicePardubice 3 2 0 0 1 9:3 6
9. Frölunda HCFrölunda 3 1 1 0 1 10:7 5
10. Boxers de BordeauxBordeaux 2 1 0 1 0 5:4 4
11. KooKoo KouvolaKooKoo 3 1 0 1 1 7:8 4
12. Tappara TampereTappara 2 1 0 1 0 10:8 4
13. Storhamar Hockey HamarStorhamar 3 1 0 1 1 6:7 4
14. Adler MannheimMannheim 2 1 0 0 1 4:4 3
15. Växjö LakersVäxjö 2 1 0 0 1 4:4 3
16. EC Red Bull SalzburgSalzburg 2 1 0 0 1 5:5 3
17. HK NitraNitra 3 1 0 0 2 6:10 3
18. KAC KlagenfurtKlagenfurt 3 0 1 0 2 4:6 2
19. Rögle BKRögle BK 2 0 0 0 2 0:5 0
20. GKS TychyTychy 3 0 0 0 3 3:12 0
21. Graz 99ersMoser Medical Graz 99ers 2 0 0 0 2 4:8 0
22. Bílí Tygři LiberecLiberec 2 0 0 0 2 3:9 0
23. Herning Blue FoxHerning Blue Fox 2 0 0 0 2 4:12 0
24. Eisbären BerlínBerlín 2 0 0 0 2 4:14 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

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