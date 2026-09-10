ONLINE: Pardubice hrají třetí zápas Ligy mistrů, po trenérské výzvě ztrácí jen o gól

Pardubice vykročily do Ligy mistrů suverénním vítězstvím 6:0, polské Tychy si nezvládly pohlídat především elitní útočné trio Červenka, Sedlák Stránský.
ONLINE: SaiPa – Pardubice
Utkání hokejové Ligy mistrů sledujte od 17.30
V sobotu už se svěřenci Filipa Pešána na výhru nadřeli o poznání více, souboj se švédským Rögle nabídl jediný gól, který v šestatřicáté minutě obstaral Tomáš Dvořák.
„Obrana vyhrává zápasy i play off. My ji máme dobrou, to je základ, od kterého se můžeme odpíchnout. Vpředu si něco vždycky vytvoříme, ale i když je výsledek třeba bránit, zvládáme to,“ chválil David Tomášek.
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Proti Rögle jsem měl extra motivaci. Výhra mě moc těší, říká pardubický Tomášek
SaiPa, kde působí i čeští hokejisté Petr Fridrich a Ondřej Trejbal, zahájila základní fázi Ligy mistrů dvěma divokými výsledky. Frölundě podlehla 1:6, Herning rozstřílela 7:2.
Pardubice se ještě před začátkem nové extraligové sezony v sobotu střetnou s KooKoo, dalším finským protivníkem, v říjnu je čekají duely s Bordeaux a Växjö.
17:18 Palmu (Kramer, Perttu)
Piiroinen (Grigals) – Airola (A), Niinisaari (C), Peski, Salminen (A), Kramer, Trejbal, Svensk, Aho – Emanuelsson, Hokkanen, Fridrich – Klintrup, Zabaneh, Palmu – Eloranta, Moilanen, Žeželj – Naukkarinen, Perttu, Tauslahti
Subban (Will) – Košťálek, Tourigny, Čerešňák (A), Dvořák, Gazda, Mikliš, Jevtěchov, Vápeník – Stránský, Sedlák (C), Mandát – Tomášek, Nosek (A), Smejkal – Vondráček, Kondelík, Válek – Macek, Hrníčko, Fejes
Rozhodčí: Brander, Vikman – Niittylä, Pekkala (FIN)Přejít na online reportáž
24:51 Tossavainen (Sulku, Miettinen)
Patrikainen (Westerholm) – Pelli (C), Pakaslahti, Pärssinen, Rajala, Puhakka, Nykyri – Galló (A), Holmström, Miettinen – Tossavainen, Miettinen, Sulku – Bělohlav, Valkeejärvi, Butkovskiy – Mäkelä, Mäkinen, Jaakola.
Gadziev (Marinov) – Osburn, Stacha, Kalman, Mezei (C), Vitaloš, Botka, Bača – Paulovič, Krištof (A), Holešinský – Jackson, Pollock, Timashov – Lacka, Hrnka (A), Molnár – Kováč, Bajtek, Lašš – Sisik.
Rozhodčí: Wuorenheimo (FIN), Salonen (FIN) – Jusi (FIN), Niiranen (FIN)
07:24 Frick (Allard)
17:26 Steiner (Jäger, van der Kaaij)
Fučík (Chabior) – Pociecha (C), Kovář (A), Kakkonen, Viinikainen, Bryk, Sertti, Sobecki, Kaskinen – Knuutinen, Paś, Łyszczarczyk – Jeziorski (A), Ainali, Kerkkänen – Janik, Kiełbicki, Viitanen – Drabik, Kucharski, Gościński.
Hollenstein (Aeschlimann) – Egli, Jung (A), Andersson, Gross, Allard, Frick, van der Kaaij – Lemieux, Corvi (A), Asplund – Kessler, Waidacher, Schreiber – Steiner, Jäger (C), Zadina – Parrée, Nussbaumer, Tambellini.
Rozhodčí: Kaczmarek (POL), Kasprzyk (POL) – Sosnierz (POL), Gerne (POL)
Lampinen (Mann) – Johansson, Lundberg, Pudas, M. Forsfjäll, Grahn, Bergqvist, Haara – Fasching, Lindholm, V. Lindberg – Aagaard Hansen, O. Lindberg, Hugg – A. Johnson, Stjernborg, Vuollet – Davidsson, Z. Forsfjäll, J. Johnson – Nordlund
Charlin (Mayer) – Rutta, Le Coultre, Saarijärvi, Henauer, Untersander, Karrer, Sutter – Puljujärvi, Manninen, Kneubuehler – Praplan, Müller, Vesey – Miranda, Verboon, Rod – Ignatavicius, Lemyre, Hischier
Rozhodčí: Öhlund, Folkstrand – Sörholm, Strömberg