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ONLINE: Pardubice hrají třetí zápas Ligy mistrů, po trenérské výzvě ztrácí jen o gól

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Sledujeme online   17:20aktualizováno  18:32

Momentka z utkání Ligy mistrů mezi Pardubicemi a Rögle. | foto: Josef Vost?rekČTK

Start do nového ročníku Ligy mistrů jim vyšel. Dvě domácí výhry, pokaždé s nulou v kolonce inkasovaných branek. Ke třetímu utkání míří pardubičtí hokejisté do Finska, kde od 17.30 hrají s týmem SaiPa. Jak si povedou? Zápas můžete sledovat prostřednictvím podrobné online reportáže.

Pardubice vykročily do Ligy mistrů suverénním vítězstvím 6:0, polské Tychy si nezvládly pohlídat především elitní útočné trio Červenka, Sedlák Stránský.

ONLINE: SaiPa – Pardubice

Utkání hokejové Ligy mistrů sledujte od 17.30

V sobotu už se svěřenci Filipa Pešána na výhru nadřeli o poznání více, souboj se švédským Rögle nabídl jediný gól, který v šestatřicáté minutě obstaral Tomáš Dvořák.

„Obrana vyhrává zápasy i play off. My ji máme dobrou, to je základ, od kterého se můžeme odpíchnout. Vpředu si něco vždycky vytvoříme, ale i když je výsledek třeba bránit, zvládáme to,“ chválil David Tomášek.

Proti Rögle jsem měl extra motivaci. Výhra mě moc těší, říká pardubický Tomášek

SaiPa, kde působí i čeští hokejisté Petr Fridrich a Ondřej Trejbal, zahájila základní fázi Ligy mistrů dvěma divokými výsledky. Frölundě podlehla 1:6, Herning rozstřílela 7:2.

Pardubice se ještě před začátkem nové extraligové sezony v sobotu střetnou s KooKoo, dalším finským protivníkem, v říjnu je čekají duely s Bordeaux a Växjö.

Hokejová Liga mistrů
3. kolo 10. 9. 2026 17:30
zápas probíhá
SaiPa Lappeenranta SaiPa Lappeenranta : HC Dynamo Pardubice HC Dynamo Pardubice 1:0 (1:0, -:-, -:-)
Góly:
17:18 Palmu (Kramer, Perttu)
Góly:
Sestavy:
Piiroinen (Grigals) – Airola (A), Niinisaari (C), Peski, Salminen (A), Kramer, Trejbal, Svensk, Aho – Emanuelsson, Hokkanen, Fridrich – Klintrup, Zabaneh, Palmu – Eloranta, Moilanen, Žeželj – Naukkarinen, Perttu, Tauslahti
Sestavy:
Subban (Will) – Košťálek, Tourigny, Čerešňák (A), Dvořák, Gazda, Mikliš, Jevtěchov, Vápeník – Stránský, Sedlák (C), Mandát – Tomášek, Nosek (A), Smejkal – Vondráček, Kondelík, Válek – Macek, Hrníčko, Fejes

Rozhodčí: Brander, Vikman – Niittylä, Pekkala (FIN)

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Hokejová Liga mistrů
3. kolo 10. 9. 2026 17:30
zápas probíhá
KooKoo Kouvola KooKoo Kouvola : HK Nitra HK Nitra 1:0 (0:0, -:-, -:-)
Góly:
24:51 Tossavainen (Sulku, Miettinen)
Góly:
Sestavy:
Patrikainen (Westerholm) – Pelli (C), Pakaslahti, Pärssinen, Rajala, Puhakka, Nykyri – Galló (A), Holmström, Miettinen – Tossavainen, Miettinen, Sulku – Bělohlav, Valkeejärvi, Butkovskiy – Mäkelä, Mäkinen, Jaakola.
Sestavy:
Gadziev (Marinov) – Osburn, Stacha, Kalman, Mezei (C), Vitaloš, Botka, Bača – Paulovič, Krištof (A), Holešinský – Jackson, Pollock, Timashov – Lacka, Hrnka (A), Molnár – Kováč, Bajtek, Lašš – Sisik.

Rozhodčí: Wuorenheimo (FIN), Salonen (FIN) – Jusi (FIN), Niiranen (FIN)

Hokejová Liga mistrů
3. kolo 10. 9. 2026 18:00
zápas probíhá
GKS Tychy GKS Tychy : HC Davos HC Davos 0:2 (0:2, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
07:24 Frick (Allard)
17:26 Steiner (Jäger, van der Kaaij)
Sestavy:
Fučík (Chabior) – Pociecha (C), Kovář (A), Kakkonen, Viinikainen, Bryk, Sertti, Sobecki, Kaskinen – Knuutinen, Paś, Łyszczarczyk – Jeziorski (A), Ainali, Kerkkänen – Janik, Kiełbicki, Viitanen – Drabik, Kucharski, Gościński.
Sestavy:
Hollenstein (Aeschlimann) – Egli, Jung (A), Andersson, Gross, Allard, Frick, van der Kaaij – Lemieux, Corvi (A), Asplund – Kessler, Waidacher, Schreiber – Steiner, Jäger (C), Zadina – Parrée, Nussbaumer, Tambellini.

Rozhodčí: Kaczmarek (POL), Kasprzyk (POL) – Sosnierz (POL), Gerne (POL)

Hokejová Liga mistrů
3. kolo 10. 9. 2026 19:00
Storhamar Hockey Hamar Storhamar Hockey Hamar : KAC Klagenfurt KAC Klagenfurt 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Hokejová Liga mistrů
3. kolo 10. 9. 2026 19:00
Skelleftea AIK Skelleftea AIK : Geneve-Servette HC Geneve-Servette HC 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Lampinen (Mann) – Johansson, Lundberg, Pudas, M. Forsfjäll, Grahn, Bergqvist, Haara – Fasching, Lindholm, V. Lindberg – Aagaard Hansen, O. Lindberg, Hugg – A. Johnson, Stjernborg, Vuollet – Davidsson, Z. Forsfjäll, J. Johnson – Nordlund
Sestavy:
Charlin (Mayer) – Rutta, Le Coultre, Saarijärvi, Henauer, Untersander, Karrer, Sutter – Puljujärvi, Manninen, Kneubuehler – Praplan, Müller, Vesey – Miranda, Verboon, Rod – Ignatavicius, Lemyre, Hischier

Rozhodčí: Öhlund, Folkstrand – Sörholm, Strömberg

Hokejová Liga mistrů
3. kolo 10. 9. 2026 19:30
Kölner Haie Kölner Haie : Frölunda HC Frölunda HC 0:0 (-:-, -:-, -:-)
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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3. kolo

GKS Tychy vs. HC Davos //www.idnes.cz/sport
10.9. 18:00
  • 9.66
  • 7.19
  • 1.22
Storhamar Hockey Hamar vs. KAC Klagenfurt //www.idnes.cz/sport
10.9. 19:00
  • 1.86
  • 4.50
  • 3.32
Skelleftea AIK vs. Geneve-Servette HC //www.idnes.cz/sport
10.9. 19:00
  • 1.67
  • 4.62
  • 4.05
Kölner Haie vs. Frölunda HC //www.idnes.cz/sport
10.9. 19:30
  • 3.06
  • 4.34
  • 1.98
Bílí Tygři Liberec vs. Herning Blue Fox //www.idnes.cz/sport
11.9. 18:00
  • 1.22
  • 7.00
  • 9.01
Växjö Lakers vs. Tappara Tampere //www.idnes.cz/sport
11.9. 19:00
  • 2.01
  • 4.32
  • 2.89
Rögle BK vs. EC Red Bull Salzburg //www.idnes.cz/sport
11.9. 19:00
  • 1.36
  • 5.31
  • 6.29
Eisbären Berlín vs. Moser Medical Graz 99ers //www.idnes.cz/sport
11.9. 19:30
  • 1.49
  • 5.06
  • 4.76
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. HC Dynamo PardubicePardubice 2 2 0 0 0 7:0 6
2. Skelleftea AIKSkelleftea 2 2 0 0 0 9:2 6
3. Geneve-Servette HCŽeneva 2 2 0 0 0 9:4 6
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 2 2 0 0 0 6:1 6
5. Fribourg-GottéronFribourg 2 2 0 0 0 7:3 6
6. HC DavosDavos 2 1 1 0 0 11:4 5
7. Frölunda HCFrölunda 2 1 1 0 0 8:2 5
8. Kölner HaieKölner Haie 2 1 1 0 0 10:6 5
9. Tappara TampereTappara 2 1 0 1 0 10:8 4
10. KooKoo KouvolaKooKoo 2 1 0 1 0 6:4 4
11. Boxers de BordeauxBordeaux 2 1 0 1 0 5:4 4
12. SaiPa LappeenrantaSaiPa 2 1 0 0 1 8:8 3
13. Adler MannheimMannheim 2 1 0 0 1 4:4 3
14. EC Red Bull SalzburgSalzburg 2 1 0 0 1 5:5 3
15. Växjö LakersVäxjö 2 1 0 0 1 4:4 3
16. KAC KlagenfurtKlagenfurt 2 0 1 0 1 3:4 2
17. Storhamar Hockey HamarStorhamar 2 0 0 1 1 4:6 1
18. GKS TychyTychy 2 0 0 0 2 1:8 0
19. Moser Medical Graz 99ersMoser Medical Graz 99ers 2 0 0 0 2 4:8 0
20. Rögle BKRögle BK 2 0 0 0 2 0:5 0
21. Bílí Tygři LiberecLiberec 2 0 0 0 2 3:9 0
22. HK NitraNitra 2 0 0 0 2 2:9 0
23. Herning Blue FoxHerning Blue Fox 2 0 0 0 2 4:12 0
24. Eisbären BerlínBerlín 2 0 0 0 2 4:14 0

1. - 16. : Play Off: Osmifinále

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ONLINE: Pardubice hrají třetí zápas Ligy mistrů, SaiPa vede už o dvě branky

Sledujeme online
Momentka z utkání Ligy mistrů mezi Pardubicemi a Rögle.

Start do nového ročníku Ligy mistrů jim vyšel. Dvě domácí výhry, pokaždé s nulou v kolonce inkasovaných branek. Ke třetímu utkání míří pardubičtí hokejisté do Finska, kde od 17.30 hrají se SaiPou....

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