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Kvíz: Legendy ze střídačky. Poznáte hokejové trenéry podle fotky?

17. srpna 2026

Na ledě je nespatříte, ale pro výsledky jsou rovněž důležití. Hráče cepují ze střídačky, udělují taktické pokyny, studují soupeře, reagují na vývoj zápasů. Jak dobře znáte hokejové trenéry? A poznáte je podle fotky?

Otázka 1/50

Začněme velmi zlehka. Tady je správná odpověď povinností.

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