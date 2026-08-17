17. srpna 2026
Kvíz: Legendy ze střídačky. Poznáte hokejové trenéry podle fotky?
Na ledě je nespatříte, ale pro výsledky jsou rovněž důležití. Hráče cepují ze střídačky, udělují taktické pokyny, studují soupeře, reagují na vývoj zápasů. Jak dobře znáte hokejové trenéry? A poznáte je podle fotky?
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