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Hokejoví Zubři žijí dál: Ekonomicky jsme se odrazili ode dna. Stále ale hledají partnera

Václav Havlíček
  9:21
Trenér Přerova Petr Dočkal.

Trenér Přerova Petr Dočkal. | foto: HC Zubr Přerov

Brankář Patrik Švančara povýšil z první ligy do extraligových Vítkovic.
Mladí fanoušci hokejového Přerova fandí svým oblíbencům.
Fanoušci hokejového Přerova.
Choreo přerovských fanoušků.
15 fotografií
Ještě na začátku roku nebylo jasné, zda na to vůbec dojde. Ale je tu září a s ním i další ročník hokejové první ligy, na jehož startu nebudou chybět přerovští Zubři. „Je to naše dvanáctá sezona v první lize. Předsezonním cílem je postup do play off,“ shrnul na pondělní předsezonní tiskové konferenci jednatel klubu Tomáš Pluháček.

Loni touhle dobou měl podstatně větší starosti. Generální partner Pivovar Zubr po vlastnické změně opustil pozici hlavního sponzora a na Pluháčkovi bylo, aby zajistil v rozpočtu až čtvrtinovou díru, jež odstoupením pivovaru vznikla.

Povedlo se, třebaže oficiální potvrzení ohledně zachování profesionálního hokeje v Přerově vydal klub až po Novém roce. To byly nervy! „S partnery jednáme a budeme dále jednat. Toho generálního stále nemáme. Snažíme se, nabízíme tuto možnost, ale po konci pivovaru jsme žádného nenašli,“ připustil v pondělí Pluháček.

Jednatel hokejového Přerova Tomáš Pluháček.

Přesto má jednatel klubu mnohem optimističtější výhledy. „Se současnými partnery jsme vyjednali významné navýšení jejich podpory. Nic není do nekonečna, ale věřím, že se nám povede rozpočet zajistit i pro sezonu 2027/28. Už máme lehčí situaci než loni touto dobou. Neberte mě za slovo, ale ekonomicky jsme se odrazili ze dna. Je otázka, jak nám umožní rozpočet být konkurenceschopný v Maxa lize, ale těší mě, že už se tady nemusí vést žádná diskuse o tom, jestli jsme nebo nejsme nuceni prodat licenci,“ pravil Pluháček.

Ostatně i nově příchozí hráči podepisují u Zubrů smlouvu na více let, takže se zkrátka s prvoligovým hokejem ve městě dál počítá. To dokládají i investice, které chystá přerovský magistrát.

Zastupitelé města v pondělí schválili plánovanou rekonstrukci Meo Arény. „Půjde o investici v hodnotě asi 70 milionů korun,“ vyčíslil primátor města Petr Vrána (ANO).

Brankář Patrik Švančara povýšil z první ligy do extraligových Vítkovic.
Trenér Přerova Petr Dočkal.
Mladí fanoušci hokejového Přerova fandí svým oblíbencům.
Fanoušci hokejového Přerova.
15 fotografií

„Součástí projektu bude kompletní výměna stávající chladicí technologie. Původní zařízení nahradí moderní systém s novými kompresory a rozvody chladiva. Rekonstrukce zahrne také novou zásobníkovou nerezovou nádrž na vodu, čerpadla, armatury, výměnu elektroinstalace a měření a regulace,“ vyjmenoval primátor. Další novinkou je i vytvoření multifunkční plochy, která umožní využívání stadionu i pro letní sporty.

Chystané opravy by měly začít příští rok a jsou naplánované tak, aby nenarušily harmonogram hokejové sezony.

Posily? Šlo se na krev

Do té nové vstoupí Zubři už ve středu venkovním zápasem (18.00) na stadionu v Chrudimi, kde vyzvou B tým extraligových Pardubic. První domácí mač čeká Přerovany v sobotu, kdy od 17.00 přivítají nováčka soutěže Havířov.

Ačkoliv to vypadalo s Přerovem všelijak, na přestupovém trhu byli Zubři aktivní a dokázali přivést zvučná jména. Dorazil například zkušený útočník Lukáš Žalčík, který má odehráno přes 120 zápasů v extralize. Po deseti letech se vrací do Přerova vítěz první ligy Petr Mrázek, ofenzivu posílí i Martin Novák, jenž v první lize odehrál už takřka osm set duelů. „Nebylo to vůbec snadné. Mnohokrát jsme tu seděli a diskutovali výši financí, někdy jsme šli až na krev,“ řekl Pluháček.

20. 03. 2024. HC Stadion Litoměřice - Berani Zlín, Chance liga, druhý zápas semifinále play off. Martin Novák, útočník Zlína.

„Ale jsem rád, že tu kluci jsou. Jsou to doopravdy posily, mají zkušenosti, jsou produktivní, to potřebujeme. Myslím si, že sem takoví hráči chodí za servisem. Není to úplně otázka financí. Ale poskytujeme dobré zázemí – lékaře, fyzio, maséra, kondičáka, stravování. Jsou to maličkosti, které k tomu patří, ale my to držíme. Chceme, aby kluci měli servis a myslím, že oni na to slyší, stejně tak na dobrou partu,“ zamýšlel se Pluháček.

Jednatel Zubrů ale upozornil, že klub chce stavět na odchovancích. Ostatně jak podotkl primátor Vrána, proto také město podporuje místní hokej – aby se domácí hoši mohli zlepšovat. Na začátku sezony tak má Přerov na soupisce deset odchovanců.

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