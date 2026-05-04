„Do extraligy zamířili brankář Patrik Švančara a útočníci Jan Süss a Michal Tomeček. U těchto tří hráčů řešíme možnost další spolupráce. Odchody pak tvoří i brankář Josef Němeček, obránce Tomáš Hanák a útočníci Jiří Fronk, David Dobša, Adam Boltvan a Jakub Zembol,“ potvrdil trenér Petr Dočkal.
Ale zpět ke gólmanům.
Po sezoně 2023/24 vystřelil od Zubrů do extraligy Michal Postava. V Maxa lize byl statisticky nejlépe chytajícím, v následující sezoně jako jednička Komety přispěl k zisku extraligového titulu a poté se přesunul za oceán, kde se snaží prorazit do NHL.
O sezonu později zopakoval podobný příběh Vojtěch Mokry. V Přerově odchytal sezonu a opět jako statisticky nejlepší brankář Maxa ligy odešel do extraligy, konkrétně do Mladé Boleslavi, kde však i vinou zranění nastoupil jen do 13 zápasů.
„Můžu jen doporučit všem gólmanům, aby šli do Přerova. Je to fakt bomba,“ prohlásil Mokry loni.
Teď může podobnou kapitolu napsat také Švančara. „Chci ukázat, že na to mám, dál se rozvíjet a posouvat. Myslím, že bude záležet hlavně na mně, jak budu pracovat. Půjdu den po dni, budu dělat maximum a každou šanci se pokusím využít,“ řekl mladý brankář webu Vítkovic.
„Za nabídku jsem rád, bydlím v blízkosti Ostravy, takže pro mě jen plus,“ dodal mladík, jenž do Přerova přišel před sezonou z Frýdku-Místku. Za sebou má rovněž jeden extraligový start v dresu Třince.
Maxa liga v Přerově pokračuje. Firmy daly dvojnásobek peněz, město plánuje přidat
Zubři se letos do play off první ligy nedostali, Švančara měl v základní části úspěšnost zákroků 91,64 procenta. Na rozdíl od svých předchůdců byl v této metrice napříč gólmany první ligy „až“ šestý.
Angažmá v nejvyšší tuzemské soutěži jej ale stejně neminulo.
„Nás to velice těší, neboť vychovávat hráče pro nejvyšší soutěž je jedním z našich cílů. Tím dalším je samozřejmě zapojování našich odchovanců. Těch máme aktuálně na začátku suché přípravy v týmu dvanáct, z toho osm je juniorského věku,“ podotkl trenér Dočkal.
„Člověk musí věřit tomu, co dělá, jinak to kluci poznají. Mladším brankářům říkávám, že Maxa liga je skvělý odrazový stupínek dál. Je to však také tím, že nám chytají mladší brankáři s potenciálem. Kdybychom měli 35letého gólmana, asi bych mu nemohl říkat, že ho posuneme do extraligy. Ale pro mladé je to velká motivace,“ zamýšlel se nad vznikem brankářské líhně před časem v rozhovoru pro iDNES.cz Jiří Sklenář, jenž v Přerově brankáře trénoval.
Top gólman musí pracovat extra. Jak elitní kouč vyrobil talenty Postavu či Dostála
Jeho práce si všimly mistrovské Pardubice, které jej před právě skončenou sezonou angažovaly. Švančara už je tak produktem trenéra Martina Holíka. Před Postavou, Mokrym a Švančarou zamířil z Přerova do extraligy ještě třeba Lukáš Klimeš.
„Patrik určitě není typ, který, jak vždycky říkával Dominik Hašek, nechce ani na tréninku pustit gól. Že by nenávistně vyhazoval puky z brány, aby za sebou při střelbě neměl ani jeden. Umí ale podržet a vytáhnout skvělé zákroky, i pracovně se nastavuje dobře,“ popsal Švančaru dnes již bývalý trenér a sportovní manažer Zubrů Michal Mikeska, jenž stál za jeho přesunem do Přerova.