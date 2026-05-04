Přerovská líheň nezastavuje. Do extraligy vyšle třetího gólmana za tři roky. Jak to?

Václav Havlíček
  16:27
Jako kdyby si otevřeli fabriku na brankáře. Hokejový Přerov opět vyšle z první ligy gólmana do extraligy. Ostatně tak, jak to bylo v posledních dvou sezonách pravidlem. Třiadvacetiletý Patrik Švančara posílí Vítkovice.
Brankář Patrik Švančara povýšil z první ligy do extraligových Vítkovic. | foto: Jan Gebauer, HC Zubři Přerov

„Do extraligy zamířili brankář Patrik Švančara a útočníci Jan Süss a Michal Tomeček. U těchto tří hráčů řešíme možnost další spolupráce. Odchody pak tvoří i brankář Josef Němeček, obránce Tomáš Hanák a útočníci Jiří Fronk, David Dobša, Adam Boltvan a Jakub Zembol,“ potvrdil trenér Petr Dočkal.

Ale zpět ke gólmanům.

Po sezoně 2023/24 vystřelil od Zubrů do extraligy Michal Postava. V Maxa lize byl statisticky nejlépe chytajícím, v následující sezoně jako jednička Komety přispěl k zisku extraligového titulu a poté se přesunul za oceán, kde se snaží prorazit do NHL.

Brankář Michal Postava, nejlepší gólman extraligového play off v sezoně 2024/25, slaví titul s brněnskou Kometou. (29. dubna 2025)

O sezonu později zopakoval podobný příběh Vojtěch Mokry. V Přerově odchytal sezonu a opět jako statisticky nejlepší brankář Maxa ligy odešel do extraligy, konkrétně do Mladé Boleslavi, kde však i vinou zranění nastoupil jen do 13 zápasů.

„Můžu jen doporučit všem gólmanům, aby šli do Přerova. Je to fakt bomba,“ prohlásil Mokry loni.

Teď může podobnou kapitolu napsat také Švančara. „Chci ukázat, že na to mám, dál se rozvíjet a posouvat. Myslím, že bude záležet hlavně na mně, jak budu pracovat. Půjdu den po dni, budu dělat maximum a každou šanci se pokusím využít,“ řekl mladý brankář webu Vítkovic.

„Za nabídku jsem rád, bydlím v blízkosti Ostravy, takže pro mě jen plus,“ dodal mladík, jenž do Přerova přišel před sezonou z Frýdku-Místku. Za sebou má rovněž jeden extraligový start v dresu Třince.

Maxa liga v Přerově pokračuje. Firmy daly dvojnásobek peněz, město plánuje přidat

Zubři se letos do play off první ligy nedostali, Švančara měl v základní části úspěšnost zákroků 91,64 procenta. Na rozdíl od svých předchůdců byl v této metrice napříč gólmany první ligy „až“ šestý.

Angažmá v nejvyšší tuzemské soutěži jej ale stejně neminulo.

„Nás to velice těší, neboť vychovávat hráče pro nejvyšší soutěž je jedním z našich cílů. Tím dalším je samozřejmě zapojování našich odchovanců. Těch máme aktuálně na začátku suché přípravy v týmu dvanáct, z toho osm je juniorského věku,“ podotkl trenér Dočkal.

„Člověk musí věřit tomu, co dělá, jinak to kluci poznají. Mladším brankářům říkávám, že Maxa liga je skvělý odrazový stupínek dál. Je to však také tím, že nám chytají mladší brankáři s potenciálem. Kdybychom měli 35letého gólmana, asi bych mu nemohl říkat, že ho posuneme do extraligy. Ale pro mladé je to velká motivace,“ zamýšlel se nad vznikem brankářské líhně před časem v rozhovoru pro iDNES.cz Jiří Sklenář, jenž v Přerově brankáře trénoval.

Top gólman musí pracovat extra. Jak elitní kouč vyrobil talenty Postavu či Dostála

Jeho práce si všimly mistrovské Pardubice, které jej před právě skončenou sezonou angažovaly. Švančara už je tak produktem trenéra Martina Holíka. Před Postavou, Mokrym a Švančarou zamířil z Přerova do extraligy ještě třeba Lukáš Klimeš.

„Patrik určitě není typ, který, jak vždycky říkával Dominik Hašek, nechce ani na tréninku pustit gól. Že by nenávistně vyhazoval puky z brány, aby za sebou při střelbě neměl ani jeden. Umí ale podržet a vytáhnout skvělé zákroky, i pracovně se nastavuje dobře,“ popsal Švančaru dnes již bývalý trenér a sportovní manažer Zubrů Michal Mikeska, jenž stál za jeho přesunem do Přerova.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

Play off hokejové extraligy 2026: rozpis zápasů a výsledky

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.

Rulík staví tým pro MS. Šance pro mladíky a nová jména, omluvenek z NHL přibývá

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Příprava na světový šampionát už je v plném proudu. Čeští hokejisté na něm naposledy nastoupí pod vedením Radima Rulíka, jenž postupně mění a tvoří nominaci. Na jaké hráče ukázal? A co všechno čeká...

4. května 2026  14:58

Barkov se vrací po zářijové operaci na led, Finové ho berou už na Švédské hry

Finský centr Aleksander Barkov.

V nominaci hokejistů Finska na Švédské hry v Ängelholmu je i kapitán Floridy Aleksander Barkov, který dovedl Panthers v minulých dvou letech k zisku Stanley Cupu. Kouč Antti Pennanen bude mít v útoku...

4. května 2026  14:46

Zraněný Chmelař vypadává z reprezentace, Rulíka ale přesvědčil. Šanci dostal Reichel

Jaroslav Chmelař v utkání proti Švédsku.

Hokejová reprezentace jen den po oznámení nominace na Švédské hry musí učinit jednu vynucenou změnu. Z kádru kvůli zranění vypadává útočník Jaroslav Chmelař, na trenéra Radima Rulíka však udělal...

4. května 2026  14:01

Dobeš zařídil Montrealu postup, přechytal i Vasilevského. Hokejový bůh, zní z kabiny

Jakub Dobeš (75) z Montréal Canadiens jde po puku v zápase s Tampa Bay...

Osmadvacet pochytaných střel a holicí pěna v obličeji. S takovým výsledkem skončil po nedělním zápase český brankář Jakub Dobeš. Čtyřiadvacetiletý gólman zazářil v sedmém utkání série proti Tampě...

4. května 2026  13:05

Velká posila pro Třinec. Do obrany získal reprezentačního obránce Pyrochtu

Nadšený Filip Pyrochta slaví premiérovou trefu na světovém šampionátu.

Hokejisty extraligového Třince posílí reprezentační obránce Filip Pyrochta. Devětadvacetiletý bek, jenž startoval v minulém roce na mistrovství světa v Dánsku a v kádru národního týmu je i nyní před...

4. května 2026  12:59

Hokej mění za navádění letadel. Výdělek v profesní kariéře je lepší, říká Koblížek

Premium
Hokejový útočník Tomáš Koblížek z Chomutova se po posledním zápase první ligy s...

Až za pár let poletíte na dovolenou, je docela možné, že optimální výškovou hladinu vašeho letadla nebo správné rozestupy mezi stroji bude hlídat hokejista. Zní vám to bláznivě? Tomáš Koblížek, nyní...

4. května 2026

Výjimečná přestřelka, patnáct gólů! S tím jsme do zápasu ale nešli, zní z Colorada

Hokejisté Colorada slaví gól do sítě Minnesoty.

Moc často se nestává, že by se v zápase play off tak často měnilo skóre. Hokejisté Colorada a Minnesoty se ale postarali o pořádně vzrušující mač. Patnáct gólů, férově rozprostřených do celého...

4. května 2026  11:17

Švédské hokejové hry 2026: Program, soupisky, výsledky, Češi

Český obránce Tomáš Cibulka se snaží získat puk v souboji s Ivarem Stenbergem...

Posledním turnajem Euro Hockey Tour a zároveň generálkou na mistrovství světa 2026 jsou Švédské hokejové hry, které se uskuteční v Ängelholmu od 7. do 10. května. V našem přehledu najdete program...

4. května 2026  10:55

Hrál s Jágrem i Plekancem, byl nejlepším střelcem týmu. Do Kladna se vrací Kubík

Adam Kubík z Českých Budějovic uniká Viliamu Čachu z Třince.

Hokejové Kladno posiluje ofenzivu, do kádru extraligových Rytířů se po téměř třech sezonách v Českých Budějovicích vrací útočník Adam Kubík. „Mám očekávání od sebe, ale i od týmu. Skládá se slibně,...

4. května 2026  10:28

Pojedou na MS mladíci? Záleží také na NHL. Rulík čeká, jaké bude mít možnosti

Český obránce Tomáš Galvas si u mantinelu kryje puk před Kenem Jägerem ze...

Vyčkává, doufá. Musí, nic jiného ani Radimu Rulíkovi nezbývá. Při zlatém tažení v Praze měl na soupisce devět jmen z NHL. Na loňském šampionátu nakonec sedm. A teď? Týden před oznámením nominace na...

4. května 2026  9:35

