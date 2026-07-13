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Zubři po záchraně staví nový kádr. Tři hráči odešli do extraligy, přichází výrazná jména

Lukáš Jakubíček
  12:52

Choreo přerovských fanoušků. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Ačkoli v předešlé sezoně hokejový Přerov nepostoupil do play off poprvé od svého návratu do druhé nejvyšší soutěže před 11 lety, ten nejdůležitější boj Zubři zvládli. Finančně i sportovně si zajistili možnost hrát Maxa ligu minimálně další rok. V létě nezahálí a tvoří kádr pro nový maxaligový ročník.

„Postup do play-off je vždy náš cíl, takže z tohoto pohledu s výsledkem minulé sezony určitě spokojený nejsem. Je však zásadní, že jsme se po sportovní stránce v Maxa lize udrželi,“ uvedl pro klubový web jednatel klubu Tomáš Pluháček.

Herní krizi v závěru sezony poměrně nečekaně odnesl kouč Michal Mikeska. Jeho nástupci Petr Dočkal a David Kudělka u týmu zůstávají. Důležité je i prodloužení smlouvy s kapitánem Jiřím Krislem. 44letý obránce přidá už osmý kompletní ročník v dresu Přerovanů.

Jednatel hokejového Přerova Tomáš Pluháček.

„Přerov o mě měl zájem a já jsem zase nechtěl jen tak odcházet, i když jsem dostal i jinou nabídku. Vůči Přerovu by to nebylo ani fér, působím tady už řadu let,“ prohlásil po podpisu Krisl.

Dalších devět hráčů v kádru skončilo. Brankář Patrik Švančara se vydal v podobných stopách jako jeho předchůdci, gólmani Postava a Mokry, kteří se z Přerova dostali až do extraligy. 24letý odchovanec Třince, který v minulé sezoně zapsal 91,6% úspěšnost zákroků, přestoupil do Vítkovic, kde doplní Dominika Hrachovinu.

Další významnou ztrátou jsou odchody dvou nejproduktivnějších hráčů minulé sezony – útočníků Michala Tomečka a Jiřího Fronka. V týmu skončili taky útočníci Süss, Boltvan, Dobša, Zembol, obránce Hanák a náhradní brankář Němeček.

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Tomeček a Süss budou stejně jako Švančara bojovat o minuty v extralize. 22letý Tomeček se vrátil do Olomouce, o pět let starší Süss do brněnské Komety.

Oba moravské celky však v létě své soupisky výrazně posílily, proto se Přerovu nabízí zadní vrátka a možnost zapojení odchozích hráčů. S Brnem, Olomoucí i Vítkovicemi v minulosti již spolupracovali. „U těchto tří hráčů řešíme možnost další spolupráce,“ nastínil před časem trenér Petr Dočkal pro web Zubrů.

Mladí vedle zkušených, velí klub

Po kompletní obměně brankoviště bylo potřeba tuto díru zacelit. Novou brankářskou dvojici vytvoří zkušený David Honzík a 22letý Michael Schnattinger. Mladší z dvojice byl součástí bronzového týmu Patrika Augusty na MS juniorů 2024, do hry však nezasáhl. Honzík v minulé sezoně strážil branku Vsetína. V kariéře nastoupil do 83 utkání v extralize a měl by Schnattingerovi pomoct k podobnému progresu, jaký zaznamenali jeho tři předchůdci.

O produktivitu by se měl mimo jiné starat Petr Mrázek – se 31 body čtvrtý nejproduktivnější hráč sestupující Poruby. Do Přerova se vrací po deseti letech. Další výraznou posilou do útoku je Lukáš Žálčík. Bývalý hráč Jihlavy, Prostějova nebo Šumperku je šestý nejlepší střelec v historii druhé nejvyšší soutěže.

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Přerov si od nich slibuje hlavně body. Snahu dodat mladému týmu zkušenosti potvrzuje i podpis velezkušeného Martina Nováka, který závěr minulé sezony strávil stejně jako Honzík na Vsetíně.

„Věřím, že stavíme tým, který bude úspěšný. Mrázek, Žálčík i Novák jsou velmi zkušení útočníci, kteří by nám měli pomoct se zlepšením produktivity. Víme, že tady nás hodně tlačila bota. Do brány jsme pak přivedli další zkušenost v podobě Davida Honzíka. Společně s trenéry se hodně bavím o progresu našich mladých hráčů, kteří by kolem zmíněných ostřílených borců opravdu měli dál hokejově růst a neustále se zlepšovat,“ vysvětlil Pluháček.

Z mladších hráčů doplní útok také synové slavných otců David Moravec a Roman Skuhrovec. Moravec se zatím nedokázal nastálo usadit v nabitém kádru Komety, Skuhrovec loni táhnul produktivitu Šumperku ve 2. lize. Klub potvrdil, že pokračovat bude i 24letý Joshua James Mácha z Olomouce.

Nová sezona Maxa ligy začíná 9. září, kdy Zubry čeká zápas proti Pardubicím B – jejich přímý konkurent v bojích o předkolo play off, ale i o udržení v nedávno skončené sezoně. Pikantní bude tento duel pro posilu Žálčíka, který v dresu východočech nastupoval poslední tři ročníky.

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