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Vstup zdarma a dvě stě piv k tomu. Zubři reagují na bídnou formu, šéf pohrozil

Václav Havlíček
  10:23
Momentka ze zápasu 8. kola Maxa ligy, Přerov doma podlehl Vsetínu jednoznačně...

Momentka ze zápasu 8. kola Maxa ligy, Přerov doma podlehl Vsetínu jednoznačně 0:5. | foto: Jan Gebauer, HC Zubr Přerov

Jednatel hokejového Přerova Tomáš Pluháček.
Momentka ze zápasu Zlín - Přerov
Mladí fanoušci hokejového Přerova fandí svým oblíbencům.
Momentka ze zápasu Zlín - Přerov
17 fotografií
Občas to tak bývá. Když sportovní diváci odchází ze stadionu po prohře svého oblíbeného týmu, tu a tam utrousí: „Za tohle by měli vracet vstupné!“ Podobně to mohou vnímat i v hokejovém Přerově. Moravský celek po skvělém startu do první ligy strádá - prohrál už pět utkání v řadě. A klub se rozhodl reagovat. Na sobotní (17.00) domácí zápas se Slavií dal vstup zdarma.

„Plně si uvědomuji, že naši věrní fanoušci, jejichž podpora je pro nás zásadní, mají jiná očekávání. Proto jsme se rozhodli pro tento krok. Peníze za již zakoupené vstupenky budou vráceny. Pro majitele permanentních vstupenek bude připraveno 200 piv zdarma v bufetu U Pospy,“ okomentoval nevšední počin jednatel klubu Tomáš Pluháček.

Jeho svěřenci přitom do nového ročníku Maxa ligy vstoupili s pompou, když vyhráli čtyři z úvodních šesti duelů. Pak ale přišla krize a pád tabulkou.

„Velmi naštvaně sleduji současné výsledky a obraz hry našich Zubrů. Poslední zápasy jsme prohráli, navíc s vysokým počtem 28 inkasovaných gólů. Výsledky i hra samotná rozhodně neodpovídají cílům, které jsme si před začátkem sezony stanovili a kterými bychom se chtěli prezentovat,“ uvedl Pluháček.

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Šéf přerovských hokejistů zároveň nastínil, že pokud se hra nezlepší, dojde v klubu ke změnám. „Před sezonou jsme posílili, výkony některých hráčů jsou však výrazně za očekáváním. Současný stav aktivně řešíme v rámci realizačního týmu. Pokud nedojde ve velmi krátké době ke zlepšení situace, budeme nuceni provést zásadní změny,“ zdůraznil Pluháček s tím, že cílem je účast v play off.

I přes trudnou formu půjdou Přerované do zápasu jako výše postavený tým. V tabulce jim se ziskem 12 bodů náleží desátá příčka. Slavia, která v minulé sezoně drahnou dobu celou soutěž vedla, má bodů deset a je předposlední.

Oba celky mají společně s posledním Zlínem jasně nejhorší defenzivu, inkasovaly shodně 40 gólů v jedenácti zápasech.

Jednatel hokejového Přerova Tomáš Pluháček.
Momentka ze zápasu Zlín - Přerov
Mladí fanoušci hokejového Přerova fandí svým oblíbencům.
Momentka ze zápasu Zlín - Přerov
Fanoušci hokejového Přerova.
17 fotografií

„Máme období, kdy se nám nedaří. Snažíme se s tím něco udělat. Bohužel když se nedaří, tak holt se vším všudy. Dostáváme jednoduché góly kvůli slabě obsazenému hráči soupeře v předbrankovém prostoru nebo kvůli špatně zablokované střele,“ vypozoroval jeden z přerovských trenérů David Kudělka.

Podaří se Zubrům v sobotu prolomit bídnou sérii?

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