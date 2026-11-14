Poprvé u mužů a hned trable. Ať je s kým hrát! přeje si Fadrný v náročném programu

„Pro každého je to stejné. Samozřejmě nemáš volno, nemůžeš si odpočinout, rozložit síly, ale nedá se nic dělat, to nikdy nemůže být výmluva,“ říká pro iDNES.cz 46letý kouč, který v Přerově zažívá svoje vůbec první angažmá v dospělém profi hokeji.
Dosud působil pouze u mládeže. V Pilsen Wolves a Technice Brno postoupil s dorostem do extraligy, v minulé sezoně vedl juniorku Vsetína, s níž ve druhé nejvyšší soutěži dokráčel až do finále.
Po vyhazovu trenérské dvojice Dočkal–Kudělka však šéf přerovského hokeje Tomáš Pluháček ukázal právě na „nováčka“ Fadrného.
„To víte, že mě nabídka překvapila. Je to výzva a jsem za to rád. Ani si to ale nestíhám nějak uvědomovat, zápasy jdou hodně rychle za sebou, není čas nad tím přemýšlet, navíc máme dost svých starostí,“ povídá trenér, který jako hráč zažil angažmá v Kanadě, Německu, ale třeba také v Rumunsku.
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Na kontě má jeden extraligový titul, jejž získal v roce 2003 se Slavií, o pět let dříve ho v šestém kole draftu získali Pittsburgh Penguins, ale po boku Jaromíra Jágra – ani jinde v NHL – si nakonec nezahrál.
Teď ho čeká zcela nová výzva.
Ztížená náročností programu, který je extrémně nahuštěný kvůli změně systému první ligy. Kluby si totiž odhlasovaly, že zkrátí základní část, aby měl vítěz Maxa ligy více času na odpočinek před baráží o postup do extraligy. Protože ale počet zápasů zůstává stejný, čeká už tento víkend Zubry dvojboj, podobně jako letos již několikrát.
Nejprve Přerovany v sobotu od 17 hodin čeká zápas na ledě Tábora, poté přesun přes půlku republiky a v neděli rovněž od 17.00 na domácím ledě vyzvou Frýdek-Místek.
„Pereme se s tím, že máme teď hodně zraněných, chybí nám klíčoví hráči. Kádr je úzký, jsme tým, který nemá velké možnosti a široký mančaft. Takže teď řešíme doplnění, ať vůbec máme s kým hrát, protože v uplynulém zápase se nám zase zranili dva borci z prvních dvou pětek. Nejsme tým, který má podepsaný x hráčů nebo je má rozeseté různě po druhé lize. Máme omezený rozpočet, takže je těžší sem k nám hráče dovést. Ale snažíme se a hledáme cesty. Je to těžké, uvidíme, jak se to vyvine,“ popisuje Fadrný.
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Poslední zápas pro něj představoval návrat do Vsetína, jenže Zubři ve středu prohráli vysoko 3:8. „Domácí zúročili protiútoky, byli efektivní v zakončení. Když si ve druhé třetině vytvořili náskok, bylo v podstatě po zápase,“ hodnotí kouč.
Své angažmá ovšem odstartoval na výbornou. Když tým 23. října přebíral po dvojici Dočkal–Kudělka, Zubři měli v zádech bilanci osmi proher z devíti zápasů. A Fadrný po svém příchodu ovládl s týmem hned tři utkání v řadě! „Když jsem viděl poslední zápasy, tak kluci byli psychicky dole, proto musíme zapracovat hlavně na jejich sebevědomí,“ hlásil Fadrný bezprostředně po příchodu do klubu.
Povedlo se, byť jen zčásti. „Chtěli jsme to nakopnout, nějaký efekt to mělo, teď jsme ale zase spadli dolů a třikrát po sobě prohráli. Hledáme oživení,“ připouští kouč nyní.
Přerov je momentálně desátý. Jak Tábor, tak Frýdek jsou v tabulce výš. Ve středu čeká Zubry zápas na ledě dvanácté Slavie, na niž mají náskok tři body. Jednatel klubu Pluháček před sezonu jako ambici stanovil postup do play off. „To se asi určitě nemění, ale my se musíme dívat i pod sebe a soustředit se, ať z toho není nějaký průšvih,“ říká realisticky Fadrný.
Na poslední místo znamenající sestup mají Zubři před polovinou základní části náskok sedmi bodů.
Žiju tím na sto procent
Co v nové pozici Fadrného překvapilo? „Asi komunikace s hráči, čekal jsem, že to bude náročnější,“ zamýšlí se. Mimo to musí zastávat i nové pracovní agendy, které v mládeži tolik řešit nemusel.
Tak například se podílí na výběru potenciálních posil, což může být tuze zdlouhavý proces. „Děláme to ve skupině tří čtyř lidí, u juniorů nebo dorostů tohle neřešíte. Takže trávím mraky času na zimáku. Musíte hráče nakoukat, snažíme se o nich získat nějaké informace. Díky dnešní době si snadno pustíte jejich zápasy, jenže pak ani nevíte jak, a najednou zjistíte, že jste na stadionu v kanceláři celý den!“
Také proto si příliš velký tlak ze zcela nové role nepřipouští.
Zkrátka na něj není čas. „Beru to jako další práci. Není čas řešit cokoliv jiného. Já už teď přemýšlím, jak se dostat z porážek a zase to přetočit na vítěznou sérii,“ říká Fadrný.
Povedená štace v Přerově ovšem může být zajímavou jízdenkou do rychlíku, jehož konečnou je extraliga. „Ano, vnímám, že se tady můžu předvést, ale já chci svoji práci dělat, co nejlépe umím, to je pro mě základ. Je jedno, jestli to jsou chlapi, junioři, dorost... Mě to baví, žiju tím, chci do toho dát sto procent!“
„Přístup k práci je ale stejný, samozřejmě komunikujete trochu jinak, máme mix hráčů, někteří jsou starší, nejednáte s nimi jak s dorostenci. A logicky je i vyšší tempo a kvalita, když jste v profesionálním, dospělém hokeji. Ale náplň tréninků je podobná jako u mládeže,“ porovnává nový kouč Přerova.
Dojede nakonec se zubřím expresem až do zastávky play off?