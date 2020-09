Hokejistům Znojma se vrací kanadské eso. Luciani bude hrát i v druhé lize

„Od konce sezony jsme spolu byli v kontaktu. Majitel našeho klubu (Pavel Ohera) pak přišel s tím, ať Tonyho zkusím. Že jen tak, pro zajímavost. Byla to utopie, ale nezkusíš a nezjistíš. Z utopie se pak během pár dnů stala realita.

Jsme za to rádi, Tony taky, a uvidíme, co přinese budoucnost,“ řekl trenér a manažer znojemského mužstva Miroslav Fryčer.

Druhá liga začíná příští sobotu a v její skupině Východ bude Luciani další atrakcí na soupisce Orlů. Ti z minulé sezony udrželi opory jako Dominika Groha nebo Tomáše Svobodu, přivedli řadu svých bývalých hráčů, posílili o někdejší extraligové borce Vojtěcha Němce a Jana Rudovského, a navrch je tu kanadský ostrostřelec.

„Ahoj Znojmo fans, jsem zpět,“ usmíval se 30letý kanadský útočník do kamery včera večer už ve Znojmě. Ani v kvalitní mezinárodní EBEL nebylo moc obran, které by mu dokázaly odolat. A co teprve ve druhé lize?

„Ta soutěž je hodně nevyzpytatelná,“ připomíná ale Fryčer a argumentuje nedávným přípravným zápasem proti taktéž druholigovému Táboru, který jeho tým vyhrál až po tuhém boji 3:2. „Představa, že druhá liga je pivní liga, kterou si přijdou zahrát stokiloví chlapi s pupkem po práci na žízeň, je hodně lichá. Tady jsou kluci, kteří už mají něco za sebou a vrací se do svých mateřských oddílů, nebo mladí rafani v kondici. Bude to o urputnosti, každý se na nás bude chtít vytáhnout, bude chtít kousat, nedostaneme to jen tak. Naše kvalita by měla odpovídat tomu, jak si nastavíme hlavu. Nebude to ale tak jednoduché, jak si všichni myslí,“ varuje Fryčer.

Pro Znojmo jako takové se Lucianiho návratem nic nemění. Cíl má nastavený už od návratu do českých hokejových soutěží, a to je vyhrát 2. ligu a posunout se do vyšších pater. Že ale kanadská akvizice bude pro klub a jeho fanoušky velkým zpestřením, je zřejmé. Luciani odehrál za Orly minulé dvě sezony a patřil k největším oporám.

„Za to, že ho tady máme, vděčíme tak trochu i době, jaká je. Chovali jsme se k němu na úrovni, on tady odvedl kus práce. Doba je nejistá, Tony nějaké nabídky měl, ale líbila se mu vize, kterou máme, že chceme na naší úrovni odehrát tuto soutěže a chceme výš. Trénujeme tak, jako by se od loňska nic nezměnilo, nasazení máme pořád stejné, tak si chceme udržet svoji kvalitu. Tony věděl, do čeho jde, a nakonec se o naší nabídce rozhodoval zhruba čtyři hodiny,“ uvedl Fryčer.

Kanadského střelce Orli získali zpět za podmínek, které jejich kouč považuje za rozumné pro obě strany. S Lucianim napřed uvažovali o tom, že bude ve Znojmě jen trénovat, pak že se tam rozehraje a vybere si z jiných nabídek, nakonec zní dohoda na celou sezonu.

„Finančně byl rozumný. Viděl, jaké mužstvo tady máme, nemuseli jsme se přetahovat nebo dohadovat. Raději sezonu odehraje tam, kde je rád, než být kvůli penězům jinde, kde by ho to třeba netěšilo,“ pousmál se Fryčer.

Znojmo zrušilo další přípravný zápas

Do sezony půjde Luciani bez přípravného zápasu na kontě, a stejně tak začnou druhou ligu nerozehraní i Orli jako celý tým. Vedení klubu zrušilo další plánovaný přípravný zápas, který se měl hrát dnes v Jihlavě, a žádný další v plánu není.

Do Jihlavy nejedou Orli kvůli nálezu koronaviru ve svých řadách. Proto nehráli už minulý pátek v Táboře. Nakažena je menší skupina hráčů a jeden člen realizačního týmu.

„Tady je potřeba především opatrnost. Nemůžeme si dovolit riskovat zdraví nejen našich hráčů, ale ani těch jihlavských, proti nimž bychom nastoupili. Vždyť je to jen jeden zápas, nic tak klíčového, abychom se na odložení nedokázali domluvit,“ pravil Fryčer.