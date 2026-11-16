Zlínský hokejový víkend: první výhra za tři body a pak porážka

„Strašně jsem se natrápili na gól,“ posteskl si trenér RI Okna Berani Zlín Antonín Stavjaňa.
Berani tak nedokázali využít psychickou výhodu z toho, že pod novým trenérským triumvirátem Stavjaňa, Vosátko, Vojtek poprvé naplno bodovali. V předchozích dvou duelech s Pardubicemi B a Třebíči totiž uspěli až v prodloužení.
„Je to úleva,“ přiznal po výhře nad Havířovem asistent trenéra Martin Vojtek. „Už v Třebíči jsme byli blízko, povedlo se to až proti Havířovu. Mužstvo bojovalo.“
Zlín před vlastními fanoušky naplno uspěl přesně po měsíci a opět to bylo s čistým kontem. Všem je ale jasné, že bez delší bodové šňůry se nahoru tabulkou posune jen stěží. Momentálně mu patří desátá příčka, od sedmého Kolína ho dělí propastných třináct bodů.
„Věřím, že už půjdeme jenom nahoru,“ poznamenal obránce Jan Štibingr, který výhru nad Havířovem podpořil přesilovkovým gólem po forhendovém blafáku.
„Mužstvo pracuje a jde si za svým cílem,“ nepochybuje o zlepšení ani Vojtek, přestože v Kolíně to nevyšlo.
Stavjaňa jako bývalý vynikající obránce pochopitelně dbá na dobrou defenzivu. Ale to není vše.
„Chceme se prezentovat celoplošnou aktivní hrou,“ připomněl Vojtek, že jenom obranná fáze nestačí.
„Je ale jasné, že trenér se snaží hlavně zlepšit obranu, protože jsme dostávali hodně gólů,“ připomněl Štibingr. „Změna trenérů představovala nějaký impulz ze strany vedení, ale na ledě jsme my. Je to hlavně na nás.“
Proti Kolínu dostal poprvé po trenérské rošádě šanci brankář Pavel Kantor. Předchozí utkání odchytal Daniel Huf. Vzhledem k víkendovému dvojzápasu šlo o očekávanou změnu. Znamenají ale Hufovy předchozí čtyři starty v řadě, že je jedničkou?
„Nemáme jedničku a dvojku. Máme dva velice kvalitní brankáře,“ poznamenal bývalý extraligový gólman Vojtek. „Máme nějaký plán s jejich nasazováním, kterého se chceme držet.“
Zatímco Zlín se zoufale snaží vyškrábat se aspoň do poloviny tabulky, regionální rival ze Vsetína jí nadále suverénně vládne. O víkendu zvítězil ve Frýdku-Místku 4:2 a pak doma podlehl loňskému prvoligového šampionovi z Jihlavy 3:4 po nájezdech. V tabulce má devítibodový náskok na rezervu Pardubic.