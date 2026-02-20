Odvrácená ostuda. Zlín se zachránil, Hamrlík i tak hlásil: Nedalo se na to dívat

Petr Fojtík
  9:40
Už si můžou oddechnout. Hrozba potupného sestupu do druhé ligy pominula. Tři kola před koncem základní části jsou zlínští hokejisté zachráněni. Poté, co Chomutov nezvládl čtvrteční předehrávku ve Frýdku a pár hodin předtím mu byl zkontumován původně vítězný duel v Třebíči, už je poslední Piráti nemůžou předstihnout.
Zlínští hokejisté v historických dresech

Zlínští hokejisté v historických dresech | foto: Jan SalačMAFRA

„Těším se, až se klukům vyčistí hlavy a dokážou, že hokej hrát umí. Snad už tam nebude nervozita,“ povídal asistent zlínského trenéra Martin Hamrlík po vydřené středeční domácí výhře 3:1 nad nováčkem z Tábora, která vrátila tým do desítky.

Situace od sedmého místa dolů je nepřehledná, pořadí se po každém kole přeskupuje a tíha případného pádu do druhé ligy na zlínské hokejisty těžce doléhala. S Táborem prohrávali od dvacáté vteřiny, výsledek šťastně otočili až v závěrečné třetině.

Chomutov přišel o výhru v Třebíči, neoprávněně nasadil Maštalířského

„Předvedli jsme jeden z nejhorších výkonů v sezoně. Bylo vidět, že nervozita nám svazovala ruce, nohy, hlavu. Získali jsme tři body, to je jediném pozitivum. Kdo tady byl, musel přiznat, že se na to nedalo dívat. I kluci to tak cítili,“ shrnul Hamrlík středeční zlínské trápení, které kvůli kolizi se čtvrtfinálovým zápasem olympijského turnaje mezi Českem a Kanadou sledovala nejnižší návštěva sezony.

„Pro nás to jsou zlaté body. Dvě třetiny byly zase špatné. Měli jsme velké štěstí, že jsme to v poslední třetině překlopili na naši stranu,“ uznal autor vítězné branky Robert Říčka, který se trefil poprvé od 28. listopadu.

Stejně jako Hamrlík děkoval gólmanu Danielu Hufovi, který v posledních dvou duelech vytáhl úspěšnost zákroků na 95,8 procenta.

Potyčka v prvoligovém utkání Zlín - Vsetín

„I předtím v Chomutově jsme měli šílený nástup. Kdyby nás Hufíno nepodržel, zápas bychom neobrátili,“ chválil Hamrlík klíčového muže týmu, který se po lednovém zranění vrátil do brány ve velkém stylu.

Berani poskládali tři vítězství za sebou, herně to ale skřípe.

„Výkony nejsou zázračné, spíše slabé, ale daří se nám bodovat, to je nejdůležitější. Celou sezonu se v tom koupeme. Nedaří se nám navázat na dobrý zápas, v dalším máme vlažný start. Pořád se to opakuje,“ líčil Říčka.

Tabulku teď raději moc nestuduje. „Uvidíme po posledním kole, až se body sečtou, jestli to bude na desítku stačit.“

Hodně napoví příští dva duely s přímými konkurenty v bitvě o předkolo. V sobotu jede Zlín do Frýdku, ve středu do Třebíče. Základní část pak zakončí doma s Litoměřicemi, které na dálku prohrávají souboj o čtvrté místo se Vsetínem.

Ten ve středu vyhrál v Jihlavě a v sobotu si v domácím duelu se Sokolovem může definitivně zajistit výhodu domácího prostředí na startu čtvrtfinálové série s Litoměřicemi.

Výsledky

