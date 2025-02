Nechutné derby, pěsti i po zápase. Chtěli nám zranit brankáře! bouřil Zlín

Poražení Berani po utkání nařkli vítěze z úmyslného zranění gólmana Daniela Hufa, který poslední valašské derby základní části nedochytal. Jeho spoluhráč Lukáš Adámek opustil kluziště na nosítkách za pískotu domácích fanoušků. Rozhodčí udělili 81 trestných minut a čtyři vyšší tresty.

„V derby je potřeba hrát tvrdě, agresivně, bojovat za svůj klub. Ale musí tam být respekt a teď jsem ho tam ze strany Vsetína neviděl,“ pronesl zlínský trenér Ján Pardavý, který odmítl jít na společnou pozápasovou tiskovou konferenci a utkání hodnotil před hostující šatnou.

„Tohle neexistuje, to by řešil náš disciplinární řád. Za tu dobu, co jsem na střídačce Vsetína, jsme se o tom nikdy nebavili,“ ohradil se o pár minut později jeho protějšek Jiří Weintritt. „Chtěli jsme hrát hokej, ale chtělo ho hrát jenom jedno mužstvo. Je hrozně důležité, že jsme na to byli připravení, neuhnuli jsme a na každou situaci jsme uměli reagovat.“

Hlavním arbitrům Tomáši Zubzandovi s Jakubem Valentou se každopádně duel rychle vymkl z rukou, nedokázali krotit emoce rozvášněných rivalů, naopak svými nekonzistentními výroky jen přilévali benzín do ohně.

„Budeme vetovat všechny čtyři rozhodčí. Zvládnout takový zápas je těžké, ale od toho jsou placení, aby ho zvládali,“ pronesl Pardavý.

Spouštěčem vzájemné agrese byly opakované vsetínské ataky na zlínského gólmana Hufa, který v předchozích třech utkáních přechytal vsetínské protějšky.

„Hrál jsem čtvrté derby a děje se to pokaždé. Vždy po prvním zákroku upozorňuji rozhodčí, že nám vědomě chodí do brankáře, často je to pro Hufína nebezpečné. Tým jsme na to připravovali, ale ostatní lidi na to připravení nebyli. Mrzí mě, že na to přistupují i hráči Vsetína, že chtějí zranit hráče,“ rozpálil se Pardavý.

Choreo vsetínských fanoušků v derby se Zlínem.

Před Hufem se to mlelo od začátku zápasu. Po nájezdu Zabusovse se pustil do křížku s obrovitým lotyšským útočníkem subtilní zlínský technik Holík. Sudí co chvilku od sebe odtrhávali rozvášněné kohouty.

„Líbily se mi reakce po každém náznaku takového zákroku. Byla tam týmovost, stáli jsme jeden za druhým. To si musíme přenést do závěru sezony, do play off,“ nabádá Pardavý.

Huf ale derby po střetu s Hořanským nedohrál. Vsetínský útočník ho v půlce duelu poslal na brankovou konstrukci a zlínský gólman po několikaminutovém ošetřování na ledě odjel do kabin s poraněnou paží. Podle prvních informací by ale nemělo jít o nic fatálního.

„Když se jako útočník rozhodnu jít do brankáře, tak do něj vlezu a nezabrání tomu žádný bek. To bychom museli stát čtyři před bránou, abychom je tam nepustili,“ povídal Pardavý.

Kromě Hufa skončil zápas také pro Hořanského, rozhodčí mezitím překvalifikovali jeho menší trest na vyšší pětiminutový plus do konce utkání.

Zlínský Daniel Huf zasahuje v duelu se Vsetínem. Radost vsetínských hráčů po gólu proti Zlínu.

„Bylo to sotva na dvě minuty,“ byl přesvědčený kouč Vsetína po zhlédnutí záznamu. „Chce to, aby to vyhodnotili lidi, kteří jsou za to zodpovědní.“

Což se možná stane. Bezprostředně po zápase byl Zlín odhodlaný poslat podnět disciplinárce na dodatečné potrestání Hořanského a také Stříteského.

Když už se zdálo, že se derby dohraje v klidu, sekl při power play hostů zkušený vsetínský obránce zezadu přes achilovku Adámka a emoce vyletěly na Lapači zase na maximum. Šmerhu, který měl v bolestech svíjejícímu se Adámkovi co říct a vzápětí krosčekoval Válka, stáhl zezadu v roli mstitele Talafa a v následné drsné boxerské vložce u mantinelu jej vysvlékl do trika.

To ale nebylo zdaleka všechno. Po skončení derby se strhla v rohu za zlínskou bránou hromadná potyčka, pět nejaktivnějších aktérů dostalo v čase 60:00 tresty za hrubost, což byla jen logická tečka za nechutnou podívanou středečního večera.

„To byla odměna pro lidi, kteří tenhle zápas vedli,“ dodal Pardavý.

Hráči po sobě u středového kruhu ještě minutu štěkali, než se rozešli do kabin, tradiční podání rukou rozhodčí nedovolili, potřásli si jimi jen vsetínský brankář Rydén a zlínský útočník Gago, když v nastalé vřavě přebírali ceny pro nejlepší hráče střetnutí.

Výsledek, díky němuž Vsetín odskočil druhému Zlínu na šest bodů, byl tentokrát druhořadý.