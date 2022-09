Zlín jako favorit, Vsetín hlavní vyzyvatel. Derby má být prvoligovým tahákem

„Chceme se pokusit o okamžitý návrat do extraligy. Je to nelehký, ale ambiciózní úkol, pro který uděláme maximum,“ naznačil generální manažer Jiří Marušák.

Vsetín naopak hodlá potvrdit výkonnostní vzestup. Loni vypadl v semifinále první ligy, letos ve finále. A za rok? „Chceme dojít co nejdál, ideálním scénářem by bylo finále play off se Zlínem,“ uvedl vsetínský jednatel Petr Neumann. „Zlín je jednoznačný favorit soutěže. Pro nás je to výzva. Budeme se snažit mu maximálně zkomplikovat cestu za postupem,“ doplnil.

PSG Berani Zlín mají za sebou horké léto. Tahanice kolem obsazení vedení klubu nakonec vyústily ve volbu Marušáka, citelně však ochladly vztahy mezi magistrátem, který drží 49 procent akcií klubu, a ostatními vlastníky. Zároveň Zlín udržel největší opory a poskládal silný tým, který vede staronový trenér Rostislav Vlach.

„Čeká nás těžká sezona, každý se na nás bude chtít vytáhnout,“ uvědomuje si Vlach. „Mužstvo připravujeme na to, že to nebude jen o hokeji, ale o vůli a disciplíně.“

„Bude důležité otočit trend sportovních výsledků, protože chceme být úspěšní a na úspěch chceme nalákat jak diváky, tak i potenciální nové partnery,“ sdělil Marušák. „Pokud má být sezona úspěšná, tak bude i velmi dlouhá. Chceme v základní části sbírat co nejvíce bodů, vrátit diváky do hlediště a získat kvalitní pozici do play off.“

I na druhé straně kopce Sirákova bylo živo. Skončil jednatel Daniel Tobola, jehož nahradil Neumann, a výrazně se obměnil i kádr. Klíčoví hráči však zůstali a přibyly zajímavé posily v čele s obráncem Němcem či brankářem Žukovem. Je poznat, že Vsetín zase myslí vysoko.

„Pracujeme s rozpočtem přesahujícím čtyřicet milionů korun. Jsme vděční za podporu našich partnerů a věříme, že se v sezoně obejdeme bez komplikací, kterým sportovní kluby čelily v posledních letech,“ přeje si Neumann.

Chance liga začíná Berani do prvoligové soutěže vstoupí středečním domácím duelem proti Kolínu (17.30 hodin), Vsetín ve stejném čase přivítá Šumperk. Vzájemné zápasy v základní části mají následující termíny: - sobota 24. září (ve Zlíně) - sobota 29. října (ve Vsetíně) - pondělí 19. prosince (ve Zlíně) - pondělí 30. ledna (ve Vsetíně)

„Na novou sezonu se moc těším. Celé léto jsme tvrdě dřeli a nyní se těším, že bude fungovat to, co jsme trénovali,“ řekl pro klubový web trenér Roman Stantien.

Rozpočet Zlína se oproti loňsku snížil o třetinu, nyní činí zhruba 45 milionů korun, což je na první ligu vysoce nadstandardní číslo.

„Ambiciózní tým rovná se finančně náročný tým,“ usmál se Marušák. „Rozpočet zatím zcela naplněný nemáme, ale usilovně na tom pracujeme.“

Klub zatím prodal dva tisíce permanentních vstupenek a vstupné v nové sezoně rozdělil podle atraktivity soupeřů. Nejdražší bude derby se Vsetínem, které je na programu už příští sobotu.

„Bude to velký tahák pro lidi i naše partnery. Dlouhá léta jsme se se Vsetínem v rámci soutěží míjeli. Teď se zase utkáme a na utkání se upne pozornost celého regionu. Věřím, že to bude reklama na hokej,“ poznamenal Marušák.

„Zlín dlouhodobě patří do extraligy, pro fanoušky bude ale obnovené derby určitě zajímavé. Těšíme se na tyto zápasy, půjde o přehlídku skvělého hokeje i skvělé atmosféry. Po této stránce je pro nás dobře, že jsme se Zlínem v jedné soutěži,“ pochvaluje si Neumann.