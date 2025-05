„Je to pro nás nepříjemné překvapení. Doufali jsme, že extraliga podpoří změnu,“ řekl jednatel RI Okna Zlín Jan Pravda.

Podobně se vyjádřil také nový sportovní ředitel Robe Vsetín Pavel Hanák.

„Současný systém není férový. Spravedlivé by bylo, kdyby nejhorší spadl a nejlepší postoupil, ale víme, že do roku 2032 je to neprůchodné,“ vnímá nejen Hanák. Do té doby budou způsob baráže určovat extraligové celky.

Zlín prohrál v roce 2023 v baráži s Kladnem 0:4 stejně jako o rok později Vsetín a letos Jihlava v sérii s Olomoucí. Oba kluby doufaly v rozšířenou baráž dvou nejlepších celků z Maxa ligy bez finále a dvou posledních z extraligy.

„V průběhu sezony jsme měli indicie, že by to mohlo projít. Mysleli jsme si, že je to schůdný model,“ uvedl Pravda.

O to větší rozčarování ve Zlíně a ve Vsetíně zavládlo po středečním výsledku hlasování, zvláště když proti změně bylo dvanáct ze čtrnácti klubů.

„Zvítězil byznys nad sportem. Vnímáme to velmi negativně. Věřili jsme, že extraliga ukáže dobrou vůli. Český hokej se v tomto směru nikam neposunul. Čekáme na vysvětlení,“ kritizuje Pravda zamítavý verdikt APK.

Zlínský klubový jednatel Jan Pravda.

Zlín byl na rozšířenou baráž připravený, v rámci možností by mu přizpůsobil skladbu kádru. Hodlal do něj zainvestovat více než kdy jindy, zkvalitnit ho. Extraligové ambice má ale dál, také ve Vsetíně se v tomto ohledu nic nemění.

„Každý vidí, jak je v současné baráži těžké postoupit pro prvoligový tým, ale motivaci máme pořád obrovskou. Vsetín má ty nejvyšší ambice,“ potvrdil Hanák, který na Lapači po neúspěšné obhajobě prvoligového titulu rozšířil manažerský tým.

Záležitosti kolem A-mužstva konzultují se sportovním manažerem Radimem Tesaříkem. Pod sebou má také trenéry mládeže.

„Přináším do klubu trošku jiný pohled člověka, který není zatížený minulostí,“ připomněl Hanák, že v předchozích letech působil v konkurenčním Přerově.