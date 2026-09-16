Zlínští a vsetínští hokejisté se těší na první derby. Bude to jízda

„Těším se na super hokej. Lidé si přijdou na své. Škoda, že se hraje ve středu, sobota by byla lepší,“ mrzí vsetínského trenéra Luboše Jenáčka termín uprostřed pracovního týdne.
„Bude to jízda. Vzájemné zápasy jsou vždycky speciální. Loni jsem je zažil poprvé na vlastní kůži a všechny byly skvělé, ať už na ledě, nebo v hledišti,“ přitakává vsetínský útočník Petr Straka.
Jeho celek vyhrál minulý týden obě střetnutí, v Praze vynuloval 4:0 loňského vítěze základní části Slavii, doma pak přemohl 3:2 v prodloužení ambiciózní a posílenou Třebíč.
„Pět bodů bychom před sezonou brali. Hlavně venkovní utkání se nám povedlo,“ podotkl Jenáček, jehož tým odehrál o odložený zápas v Havířově méně než jeho krajský rival.
Ve vzájemných zápasech má mírně navrch Vsetín
Od sestupu Beranů z nejvyšší soutěže se regionální souputníci střetli v 27 prvoligových zápasech a Vsetín jich vyhrál o jeden více. Bilanci na svoji stranu překlopil třemi vítězstvími v řadě. Zlín uspěl na Lapači šestkrát, pokaždé nejtěsnějším rozdílem gólu, dvakrát v samostatných nájezdech, jednou v prodloužení. Vsetín vyhrál doma osmkrát, pouze jednou potřeboval prodloužení.
Zlín je se sedmi body druhý a zažívá zdaleka nejlepší start sezony za dlouhou dobu. První utkání přitom vyhrál po osmi letech. Doma zdolal Chomutov 6:3 a Přerov 4:2, v prodloužení prohrál 2:3 ve Frýdku-Místku.
„S body jsme spokojení. Ale v zápasech máme pasáže, ve kterých jsme lehkovážní, dokážeme si ho zkomplikovat a zbytečně se nervujeme. Musíme se naučit hrát 60 minut stejně a zodpovědně,“ nabádá zlínský asistent trenéra Richard Kapuš.
Byť Berani na jaře postoupili do finále, celou základní část se soužili a prakticky až do jejího konce hráli o udržení soutěže.
„Ležela na nás deka, do letošní sezony jsme ale šli s čistým štítem. Trenér Oremus změnil maličkosti, měli jsme daleko více času v létě na všem zapracovat,“ pochvaluje si Richard Jarůšek, se čtyřmi góly nejlepší střelec soutěže.
„Doma nás ženou fanoušci, jsou šestý hráč, musíme jim za to poděkovat, parádní atmosféra, to je důvod, proč se nám tam tak daří,“ vysekl jim poklonu Jarůšek po nedělní výhře nad Přerovem.
Ve středu budou mít větší podporu hokejisté Vsetína. „Věřím, že domácí prostředí bude rozhodující,“ pronesl Jenáček, který trénoval oba týmy.
Rodný Zlín v extralize, Vsetín v zatím jediném derby, po němž se v lednu těšil z fotbalového vítězství 1:0 na ledě soupeře.
„Na Slavii jsem pracoval tři roky, také to pro mě byl speciální zápas. Ale největším je jednoznačně derby. Ve Zlíně jsem vyrostl a působil, zimák znám jako svoje boty,“ zmínil Jenáček, který má Berany dobře zmapované.
„Viděl jsem jejich duel s Přerovem. Jsou na pozitivní vlně. Vypadají dobře. Kvalitně posílili, lehce omladili, mají vyvážený tým s dvěma kvalitními gólmany,“ všímá si Jenáček.
Zdá se, že také na Lapači trefili posily. Filip Suchý s Kalem Costou se postarali dohromady o pět branek.
„Každý říkal, že Suchý nedal snad 70 extraligových zápasů gól, ale pár roků předtím měl blízko do reprezentace. Věřili jsme, že v nové roli se u nás chytne a bude bodovat. A také jsme věděli, že bude platný i tak svojí pracovitostí, tím, že nevypustí jediné střídání,“ chválí Jenáček centra první formace.
Také Zlín se může opřít o svoji elitní lajnu v čele s Jarůškem, pro něhož to bude teprve druhé valašské derby a první ve Vsetíně.
„Bude tam parádní atmosféra, zápas vypjatý a vyhecovaný jako v play off, každý hokejista takové miluje,“ uvedl Jarůšek.
Na elektrizující kulisu se těší rovněž Richard Kapuš: „Ať se hraje ve Zlíně, nebo ve Vsetíně, člověk to vnímá trošku jinak než další utkání. Baví mě i kluky. Musíme do něj dát všechno, abychom si odvezli alespoň bod.“
Připomíná přitom nový model play off Maxa ligy, která okopírovala extraligový systém se čtyřmi přímo postupujícími do čtvrtfinále a osmi týmy v předkole.
„Je potřeba zůstat v popředí tabulky a každý zápas bojovat na 120 procent,“ uvědomuje si Kapuš.
Na derby se ani jedna strana nemusí speciálně motivovat.