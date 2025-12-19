„To neexistuje,“ když komentoval tři góly, které jeho tým inkasoval z předbrankového prostoru, a nedisciplinovanost hráčů v podobě deseti menších trestů.
Oremus je pedant a už po pár minutách mu na střídačce rychle stoupal krevní tlak z chyb, které dokáže jeho tým vyprodukovat.
„Apeluje na taktiku. Ale je to těžké, když něco říká a pak vlezeme na led a neplníme to. Je to naše chyba,“ přiznal útočník Lukáš Válek.
Zlín se v adventním čase brodí sestupovým bahnem a jen díky nevídanému kolapsu béčka Pardubic ztrácí na posledním místě jen dva body.
„Situace je kritická už asi tak dvacet kol. Když nebudeme sbírat body, všichni nám utečou,“ prohodil temně Válek.
Což už se děje. Na předkolo hledí Berani s rozdílem sedmi bodů a času na zvrat moc není. Do konce základní části zbývá už jen dvacet kol a jedinou zlínskou metou je teď odvrácení potupného druhého sestupu za poslední čtyři roky.
„V mužstvu je dost zkušených hráčů, aby si naši situaci uvědomili,“ pronesl Oremus.
Kdyby měl po ruce alternativy, některé obránce by z kádru expedoval. Tadeáše Talafu v předchozím sobotním zápase s Kolínem posadil z výkonnostních důvodů. V derby se do sestavy vrátil – a posbíral osm trestných minut.
„Každý, kdo tady byl, viděl, kdo faul udělal. Takového hráče do mužstva nepotřebuji,“ řekl Oremus na jeho adresu.
Na tiskové konferenci sepsul také finského zadáka Aleksiho Salonena. „Není možné, aby ho hráč přeskočil a dorazil do prázdné brány,“ běsnil Oremus.
Zlín se snaží – bezvýsledně – nakopnout tým trejdy. Ve Vsetíně poprvé nasadil útočníka Zdeňka Doležala. Zatím přivádí ofenzivní hráče, nejen derby ale ukázalo, že potřebuje zlepšit obranu.
„Můžeme přivést maximálně nějaké importy z ciziny, to je na debatu s vedením. Uvidíme,“ odtušil Oremus. Už o víkendu přitom hraje Zlín existenční zápasy s Porubou a v Přerově.