Situace je kritická. Zlínský kouč Oremus po derby sepsul beky

Petr Fojtík
  10:39
Děsivé období, které je uvrhlo na dno Maxa ligy, nekončí. Hokejisté RI Okna Zlín prohráli ve Vsetíně čtrnáctý zápas z posledních šestnácti! A způsob, jakým ztratili na Lapači třetí valašské derby sezony, trenéra Petera Oremuse pořádně dopálil.
Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa ligy. Mezitím ubývá počet fanoušků na zimním stadionu. Na snímku Peter Oremus, třetí trenér Beranů v této sezoně. (13. prosinec 2025) | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

„To neexistuje,“ když komentoval tři góly, které jeho tým inkasoval z předbrankového prostoru, a nedisciplinovanost hráčů v podobě deseti menších trestů.

Oremus je pedant a už po pár minutách mu na střídačce rychle stoupal krevní tlak z chyb, které dokáže jeho tým vyprodukovat.

„Apeluje na taktiku. Ale je to těžké, když něco říká a pak vlezeme na led a neplníme to. Je to naše chyba,“ přiznal útočník Lukáš Válek.

Zlín se v adventním čase brodí sestupovým bahnem a jen díky nevídanému kolapsu béčka Pardubic ztrácí na posledním místě jen dva body.

„Situace je kritická už asi tak dvacet kol. Když nebudeme sbírat body, všichni nám utečou,“ prohodil temně Válek.

Což už se děje. Na předkolo hledí Berani s rozdílem sedmi bodů a času na zvrat moc není. Do konce základní části zbývá už jen dvacet kol a jedinou zlínskou metou je teď odvrácení potupného druhého sestupu za poslední čtyři roky.

„V mužstvu je dost zkušených hráčů, aby si naši situaci uvědomili,“ pronesl Oremus.

Kdyby měl po ruce alternativy, některé obránce by z kádru expedoval. Tadeáše Talafu v předchozím sobotním zápase s Kolínem posadil z výkonnostních důvodů. V derby se do sestavy vrátil – a posbíral osm trestných minut.

„Každý, kdo tady byl, viděl, kdo faul udělal. Takového hráče do mužstva nepotřebuji,“ řekl Oremus na jeho adresu.

Matěj Stříteský.(vlevo) ze Vsetína v zápase se Zlínem

Na tiskové konferenci sepsul také finského zadáka Aleksiho Salonena. „Není možné, aby ho hráč přeskočil a dorazil do prázdné brány,“ běsnil Oremus.

Zlín se snaží – bezvýsledně – nakopnout tým trejdy. Ve Vsetíně poprvé nasadil útočníka Zdeňka Doležala. Zatím přivádí ofenzivní hráče, nejen derby ale ukázalo, že potřebuje zlepšit obranu.

„Můžeme přivést maximálně nějaké importy z ciziny, to je na debatu s vedením. Uvidíme,“ odtušil Oremus. Už o víkendu přitom hraje Zlín existenční zápasy s Porubou a v Přerově.

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Čeští hokejisté po výhře nad Finskem.

Čeští hokejisté úspěšně zahájili Švýcarské hry. V liberecké Home Credit Areně zdolali Finsko 3:1. V poslední minutě soupeř smazal dvoubrankový náskok, po trenérské výzvě však rozhodčí gól odvolali...

Hokejisté Zlína klesli na dno. Spadneme dříve my, nebo zimák, ptají se fanoušci

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Do začátku sobotního zápasu s Kolínem zbývá půl hodina a na tribunách Zimního stadionu Luďka Čajky napočítáte sotva padesátku diváků. A i když během třetího dějství se na světelné kostce nad ledem...

Skandální! Finové po prohře zuří, Čechům prý pomohli rozhodčí: Gól měl jasně platit

Finský trenér Antti Pennanen není spokojený s verdiktem rozhodčích, jejich...

V zápase dali stejně gólů jako Češi, jen s tím rozdílem, že jim rozhodčí zpětně dva z nich sebrali. I proto Finové v úvodním zápase Švýcarských her, jenž se hrál v Liberci, padli 1:3. A především...

Česko - Švédsko 0:5, hokejistům chyběla lehkost, Švýcarské hry zakončili debaklem

Marcus Sörensen (vlevo) bedlivě sleduje akci Jiřího Ticháčka.

Čeští hokejisté v boji o prvenství na Švýcarských hrách nestačili na Švédsko a turnaj zakončili debaklem 0:5. Dvě třetiny se hrál poměrně vyrovnaný hokej, ale na týmu kouče Rulíka byla i přes...

19. prosince 2025  10:39

Zacha byl jediným střelcem Bostonu, Dobeš vychytal výhru nad Chicagem

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

V deseti čtvrtečních zápasech hokejové NHL bodoval jediný Čech. Útočník Pavel Zacha platil za jediného střelce Bostonu u domácí prohry 1:3 s Edmontonem. S lepší náladou odcházel do kabin brankář...

19. prosince 2025  7:23,  aktualizováno  8:53

Hasič na ledě, Hejduk v hledišti, Růžička na střídačce: Amatéry musím hladit!

Vladimír Růžička, trenér Slovanu Ústí nad Labem.

Zase v ráži, zase na svém nejoblíbenějším místě na světě. Na střídačce Vladimír Růžička trochu kvetl, zděšený ze školáckých přehmatů svého nového týmu amatérů, ale konečně po roce opět koučuje....

18. prosince 2025  17:19

Útok Rytířů posílí Marcel, bývalý juniorský reprezentant se vrací ze zámoří

Švédský brankář Carl Lindbom zastavuje letící puk za clonícím českým útočníkem...

Hokejové Kladno posílí bývalý juniorský reprezentant a stříbrný medailista z mistrovství světa hráčů do 20 let v roce 2023 Marcel Marcel. Útočník s parametry 193 centimetrů a 110 kilogramů se do...

18. prosince 2025  16:24

Krize zažehnána, NHL v pozoru. Florida zase budí respekt, návrat hvězdy se blíží

Hokejisté Floridy slaví vítězství nad Los Angeles.

Dobře vědí, jak vyhrávat. Vůbec nejlépe ze současné NHL. Ale k čemu je zaručený recept na zisk Stanley Cupu, když nepostoupíte do play off? Možná i takové starosti probleskly na Floridě po mizerném...

18. prosince 2025  14:46

Boleslav pokračuje v řešení rozsáhlé marodky. Týmu pomůže mazák Klepiš

Chomutov, 19. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...

Hokejový útočník Jakub Klepiš bude nově působit v extraligové Mladé Boleslavi. Jedenačtyřicetiletý matador přichází do středočeského celku na výpomoc z prvoligových Litoměřic, zatím na hostování do...

18. prosince 2025  12:44,  aktualizováno  13:49

Nejmladší hlavní kouč: Rulík je vzor, taky nehrál profi. Sen je trénovat Spartu

Premium
Trenér prvoligových Litoměřic Tobiáš Slavíček při utkání s Chomutovem

Imponuje mu příběh a vstřícnost Radima Rulíka, který se i bez zářivé hráčské kariéry propracoval k trenérské virtuozitě, zpečetěné titulem mistra světa. Také Tobiáš Slavíček je úkaz: v 31 letech se...

18. prosince 2025

Kysela o barážové při: Kdo na extraligu má, ať ji hraje. Rozšiřování může být jako v NHL

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Další slovo do barážové pranice. Hokejový mistr světa Robert Kysela se zařadil mezi příznivce shora uzavřené, ale zespoda otevřené extraligy pro ty, kdo splní podmínky vstupu. „Po vzoru NHL,“ říká...

18. prosince 2025  9:50

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

18. prosince 2025  8:53

Špatné, slabé, hodnotil výkon vítkovický asistent. Největším problémem jsou góly

Asistent trenéra Aleš Krátoška z Vítkovic na pozápasové tiskové konferenci.

Méně střel na branku, méně hitů i méně zblokovaných střel než soupeř předvedli hokejisté Vítkovic ve středeční dohrávce 13. kola extraligy. K tomu nevyužili ani jedinou přesilovku. I proto doma...

18. prosince 2025  8:48

Vejmelka kraluje NHL v počtu výher, na ledě Detroitu byl třetí hvězdou

Karel Vejmelka z Utah Mammoth zasahuje v zápase s Detroit Red Wings.

Ve skvělých výkonech v hokejové NHL pokračuje gólman Karel Vejmelka. Naposledy ve středu 27 zákroky podpořil vítězství Utahu 4:1 na ledě Detroitu, za což byl zvolen mezi hvězdy duelu. Svou 15....

18. prosince 2025  6:12,  aktualizováno  7:45

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

17. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  21:31

