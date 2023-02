Zlín se dotahuje v první lize k šestce, Vsetín má čtvrtfinále už nyní jisté

Minulý týden zvládli oba zápasy s přímými konkurenty a manko na dvojici Litoměřice–Přerov stáhli na čtyři body.

„Zkusíme to. Nikdo z nás nechce do předkola. Všichni chceme nahoru a teď jsme k tomu udělali důležitý krok. Doufám, že na to navážeme a povede se nám to,“ řekl Petr Kratochvíl, který sobotní duel s Přerovem rozsekl gólem v 52. minutě při dvojnásobné přesilovce.

Berani vypjaté střetnutí vyhráli 2:1 a Přerov ve vyhecovaném utkání porazili i počtvrté v sezoně.

„Je to derby. Oba chceme do šestky. Už to byl zápas jako v play off,“ podotkl Kratochvíl, který od svého příchodu z Brna výměnou za Ondráčka posbíral v devíti startech deset bodů.

Lepší bilanci vzájemných zápasů mají Berani také s Litoměřicemi a zatím i se Slavií, která také usiluje o šestku a ke které jedou k dalšímu stěžejnímu duelu ve středu.

„Všechny týmy o něco hrají, každý zápas bude strašně těžký. Pociťujeme to už dva měsíce, pro nás se nic extra nemění. Pořád máme ztrátu a dotahujeme. Vlastně každý zápas musíme vyhrát, každý může rozhodnout. Kdybychom prohráli s Přerovem, šanci bychom ztratili, takhle žije,“ shrnul zlínský trenér Miloš Říha.

Berani si ale zároveň musí hlídat záda. Ještě pořád nemají jisté ani předkolo, byť osmibodový náskok jim skýtá relativní klid. Navíc překonali virózou, která je trápila týden předtím.

„Dokázali jsme, že je to v cajku. Jsme kompletní,“ ujišťoval Kratochvíl. „Nedíváme se, jak hrají ostatní, to neovlivníme. Musíme vyhrát zbývající čtyři zápasy za tři body.“