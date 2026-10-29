Hokejový Zlín reaguje na výsledky a mění trenéry. Oremuse střídá Stavjaňa

Změna přichází po sérii čtyř porážek, finalisté minulého ročníku mají po 18 kolech druhé nejvyšší soutěže na kontě jen pět vítězství a ve čtrnáctičlenné soutěži jim patří 11. místo se čtyřbodovým náskokem na poslední Chomutov.
Třiašedesátiletý Stavjaňa v minulosti za Zlín hrál a opakovaně tým vedl i jako trenér. V roce 2004 při zisku titulu byl sportovním manažerem.
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Dvojnásobný mistr světa naposledy působil ve Zvolenu, ve slovenské extralize vedl také Nitru, Trenčín, Slovan Bratislava a Košice. V české nejvyšší soutěži vedle Zlína trénoval jako hlavní kouč také Třinec a Karlovy Vary, v první lize rovněž České Budějovice.
Ve staronovém působišti bude jeho asistentem Lubomír Vosátko, brankáře bude připravovat bývalý extraligový gólman Martin Vojtek.
„Potřebovali jsme sestavit realizační tým, který může mužstvo převzít okamžitě a dobře zná zlínské prostředí. Tonda má za sebou výraznou hráčskou i trenérskou kariéru a náš klub dobře zná. Luboš přináší zkušenosti z práce napříč (klubovou) akademií a Martin se dlouhodobě věnuje rozvoji brankářů,“ uvedl sportovní manažer Jaroslav Balaštík. „Věříme, že jejich zkušenosti pomohou týmu zlepšit výkony a vrátit se k výsledkům, které od Beranů očekáváme,“ dodal.
Zlín v minulé sezoně postoupil až do finále první ligy, ve kterém nestačil na Jihlavu. V novém ročníku už tým zažil i osmizápasovou sérii porážek a z možných 54 bodů získal 18, ten zatím poslední ve středu po prohře 1:2 v prodloužení v Táboře.
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Klub uvedl, že dosavadní průběh sezony ani aktuální postavení A-týmu v tabulce neodpovídají očekáváním, proto se vedení odhodlalo k odvolání Oremuse i asistentů Richarda Kapuše a Martina Hamrlíka i trenéra brankářů Luboše Horčičky.
„Cesta až do finále Maxa ligy byla mimořádná a jejich podíl na ní byl výrazný. Za celý klub chci trenérům poděkovat za práci a nasazení, které Beranům věnovali,“ řekl generální manažer Jan Pravda.