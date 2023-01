Emotivní výlev mladého trenéra: Je to k zblití! Ať přijde třeba Franz Straka

Utkání se přitom zprvu pro jeho svěřence nevyvíjelo tak špatně. Po úvodní dvacetiminutovce byl stav nerozhodný 1:1, jenže po přestávce začali domácí na ledě zcela dominovat.

Nasázeli čtyři góly během necelých pěti minut, krátce po startu závěrečného dějství navíc Denis Kindl zkompletoval hattrick. „Třetí třetina už byla na úrovní silvestrovského derby Sparta - Slavia,“ vyprávěl Majer.

Na tiskovou konferenci nezvykle dorazil ve žlutomodrém šumperském dresu. Pogratuloval soupeři k zasloužené výhře a poté v nezadržitelném tempu spustil.

Podívejte se na tiskovou konferenci po zápase Zlín - Šumperk:

„Od Nového roku jsme normální tréninkový kemp, hráči mají zajištěné veškeré podmínky. Udělali jsme obrovské chyby, vinou dobrých výsledků jsme na ně netlačili. Téměř nikdo kromě první formace nehraje za to, co má vepředu na dresu. Všichni hrají za to, co mají na zádech, za to jméno,“ kritizoval.

A v následujících okamžicích ještě přitvrdil: „Je to k zblití, jakým způsobem nehrajeme o záchranu. V dubnu jsme se sra... s Táborem a s Ústím, jsme z toho vyčichlí jako svi...“

Hráče nešetřil, vytýkal jim třeba nedostatečné odhodlání a snahu při blokování střel: „Ku...! Já být v té obraně, tak to tam sežeru, chytám to v zubech! Hraješ ve Zlíně, to je svátek, a oni stejně nezblokují střelu. Nabízím je už měsíc na trejd. Nikdo je nechce! Možná Hronov by nás chtěl.“

V minulosti pracoval v Prostějově nebo Kralupech nad Vltavou, vedl i juniorský výběr Českých Budějovic. V minulé sezoně pomohl Šumperku k udržení v druhé nejvyšší české soutěži z pozice asistenta.

V dubnu se po odchodu Martina Janečka stal hlavním trenérem. Předpokládalo se, že i tentokrát se Draci budou prát o záchranu. Sezonu nerozjeli špatně, ale od začátku prosince zvládli jen tři utkání z šestnácti.

Z posledních devíti kol nezískali ani bod, navíc inkasovali hned šestačtyřicet branek. V tabulce klesli na poslední a zároveň sestupovou příčku, na třinácté Pardubice B ztrácí tři body.

Boj o udržení ještě není ztracený, ale aktuální krize má na atmosféru v šumperské kabině velký vliv. Majer v emotivním výstupu nešetřil ani sebe. Vedení klubu mělo v uplynulých měsících dvakrát obdržet jeho rezignaci, ale pokaždé odmítlo.

Šumperk podlehl ve 41. kole Chance ligy Zlínu 2:6.

„Když tady skončím, nikdo mě nevezme a půjdu zpátky k dětem. Každý den tomu dáváme, co můžeme. Další den půjdu znovu do práce a půjdu s tím znovu bojovat,“ líčil odhodlaně.

„Pokud se ale nějaký trenér najde, velmi rád mu kompletně všechno přenechám, ale ať to mužstvo ku... nastartuje! Ať přijde třeba Franz Straka to tam zmr...,“ zmínil známého trenérského bouřliváka z fotbalového prostředí.

Za svůj výstup se už během povídání s novináři omluvil, ale dodal, že emoce už v sobě dusil až příliš dlouho: „V Šumperku nemáme tiskové konferenci na video, mluvíme jen na diktafon. Pro mě je tohle jediný způsob, jak se vyjádřit.“

Draci se v posledních jedenácti kolech pokusí sezonu zachránit, naopak Zlín se začíná zvedat. Zvítězil čtyřikrát v řadě a poskočil na deváté místo. O postup do play off ale musí ještě zabojovat.