Třesk před finále. Sportovním šéfem Zlína bude Balaštík. Jednatel nabídne rezignaci

Petr Fojtík
  19:07
Nabídka rezignace generálního manažera a jednatele klubu Jana Pravdy, změna na pozici sportovního šéfa, kterým se stane ikona Beranů Jaroslav Balaštík. Přestože turbulentní sezona prvoligových hokejistů Zlína může pořád skončit happy endem, nepodařená základní část bude mít personální důsledky.
Zlínští hokejisté děkují fanouškům po skončení semifinálové série s Kolínem. | foto: Luděk Ovesný, Luděk Ovesný,  MAFRA

Střelec postupové trefy Tomáš Rachůnek po šestém semifinále s Kolínem.
Zlínská radost po postupu do finále první ligy.
Tomáš Rachůnek posílá gólem v prodloužení šestého semifinále Zlín do finále...
Zlínští hokejisté se radují z postupu do finále první ligy.
22 fotografií

Dva dny před startem finálové série s Jihlavou, do které se Zlín probil z předkola, oznámil šéf klubu Pravda, že po sezoně dá k dispozici svoji funkci. V roli sportovního manažera končí po vzájemné dohodě Jan Srdínko. Postupné omlazení týmu už bude řešit trojnásobný nejlepší střelec extraligy Balaštík.

Nová smlouva se chystá pro slovenského trenéra Petera Oremuse, který vysekal dvojnásobného českého šampiona z průšvihu hrozícího druhým sestupem za poslední čtyři roky.

„Prošli jsme si peklem, ale jsme ve finále,“ oddechl si Pravda v rozhovoru pro klubový web.

Za bod zlomu označil listopadový příchod trenéra Oremuse, návrat Bedřicha Köhlera a lednovou akvizici zkušené dvojice Richard Jarůšek-Tomáš Rachůnek.

Loni finále s Kometou, teď se Zlínem. Snad jsem se jim vyplatil, usmívá se Rachůnek

„S Peterem Oremusem počítáme i do další sezony. V nejtěžších chvílích dokázal tým stabilizovat a vyvést z krize. Má respekt kabiny, zvládá tlak a umí mužstvo připravit na zápasy, kdy jde o všechno. To je pro nás klíčové. S realizačním týmem budeme jednat a věříme, že se dohodneme,“ podotkl Pravda.

Mužstvo už ale nebude skládat Srdínko, který byl sice u posledních tří finále, poprvé jako trenér, u zlínských fanoušků ale upadl během této sezony v nemilost. „Tři finále – to je výsledek, který má v rámci soutěže mimořádnou hodnotu a potvrzuje jeho kvalitu i přínos pro klub. Odvedl pro klub obrovský kus práce,“ poděkoval mu generální manažer a jednatel klubu.

Srdínkovy pravomoce převezme Balaštík. „Jarda je silná osobnost zlínského hokeje, má za sebou bohatou hráčskou kariéru na nejvyšší úrovni i zkušenosti z manažerské role. Zná prostředí, rozumí hokeji a má jasnou představu o tom, jak by měl tým do budoucna vypadat,“ uvedl Pravda.

Jaroslav Balaštík na aktuální fotografii

Zlín čeká omlazení, aktuálně má na soupisce tucet hráčů nad 31 let. Balaštík ale revoluci v kádru nechystá, měnit ho hodlá postupně. Pokračovat by měli Jarůšek s Rachůnkem.

„Chceme udržet to nejlepší ze současného týmu a tam, kde nás tlačí bota, přidat kvalitu. Velký prostor by měli dostat mladí hráči – jak z naší akademie, tak i zvenku. Ale samozřejmě to musí být hráči, kteří mají potenciál se dál posouvat,“ shrnul Balaštík.

Dlouhodobým cílem klubu zůstává návrat do extraligy, ze které spadl v roce 2022 po 42 letech. Ve Zlíně si přitom uvědomují, že bez nové arény to nepůjde. Trinity Bank Aréna Luďka Čajky z roku 1957 a přestavěná v 60. letech minulého století už dosluhuje a její rekonstrukce nedává žádný smysl.

Stejné finále jako před rokem. O účast v extraligové baráží zabojují Zlín a Jihlava

„Zlínu by slušela multifunkční aréna pro sport, kulturu i další akce. Aktuálně je nejvyšší čas začít projekt aktivně řešit, nejen o něm mluvit. Pokud chceme držet krok s konkurencí a lákat kvalitní hráče i fanoušky, moderní zázemí je dnes naprostá nutnost,“ zdůraznil Pravda.

Záležet ale bude na městě, které je většinovým vlastníkem klubu. Cena nové haly pro pět až sedm tisíc lidí je podle Pravdy odhadovaná na minimálně 1,5 miliardy korun, jenže radnice na ní nemá při současných příjmech dostatek vlastních peněz a bez zásadní finanční podpory z externích zdrojů to nepůjde. Ještě dříve budou zástupci města rozhodovat o Pravdově abdikaci.

„Za sezonu beru osobní odpovědnost. Po ní nabídnu majitelům svou rezignaci. Považuji to za fér. Pokud se podaří vytvořit podmínky pro další rozvoj klubu a budu mít důvěru, jsem připraven pokračovat a dát do toho maximum,“ dodal generální manažer, který by rád posílil vlastnickou strukturu klubu o nové strategické partnery a investory.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Liberec vs. K. VaryHokej - Čtvrtfinále - 31. 3. 2026:Liberec vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.70
  • 2.10
  • 4.40
Columbus vs. CarolinaHokej - - 1. 4. 2026:Columbus vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
1. 4. 01:00
  • 2.83
  • 4.07
  • 2.24
NY Rangers vs. New JerseyHokej - - 1. 4. 2026:NY Rangers vs. New Jersey //www.idnes.cz/sport
1. 4. 01:00
  • 2.68
  • 4.03
  • 2.37
Tampa vs. MontrealHokej - - 1. 4. 2026:Tampa vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
1. 4. 01:00
  • 2.01
  • 4.21
  • 3.24
Boston vs. DallasHokej - - 1. 4. 2026:Boston vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
1. 4. 01:00
  • 2.82
  • 4.07
  • 2.25
Washington vs. PhiladelphiaHokej - - 1. 4. 2026:Washington vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
1. 4. 01:00
  • 2.30
  • 3.96
  • 2.81
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.