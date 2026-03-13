Slavia se udržela ve hře, sérii proti Zlínu rozhodne pátý zápas. Litoměřice postupují

Autor: ,
  21:45
Litoměřice jsou třetím semifinalistou první hokejové ligy. Stadion proti Vsetínu vyrovnal 11 sekund před koncem třetí třetiny, zvítězil 2:1 v prodloužení a díky třetí výhře ve čtvrtfinálové sérii ukončil Valachům sezonu. Naopak Slavia konec ročníku odvrátila. Ve Zlíně zvítězil nejlepší celek základní části 3:0 a sérii tak rozhodne až nedělní pátý zápas v Praze.

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka se radují ze vstřelené branky. | foto: Veronika Mašátová, HC Slavia Praha

Litoměřice si zahrají semifinále třetím rokem za sebou. První gól dal přitom hostující Vsetín, v 10. minutě otevřel skóre bývalý kapitán Stadionu Patrik Marcel. Severočeši vyrovnali 11 vteřin před koncem, když se prosadil Jan Kern, a v prodloužení po necelých šesti minutách hry využil přesilovku Vasyl Špilka. Dvacetiletý útočník čtvrtým gólem v play off celou sérii rozhodl.

Také Slavia se ve Zlíně ujala brzy vedení, v sedmé minutě skóroval Jiří Průžek. Ve třetí třetině pojistili výhru Pražanů Tomáš Trunda a Jake Gricius. Jaroslav Pavelka podruhé v sérii udržel čisté konto a pomohl vítězům základní části prodloužit sérii až do rozhodujícího pátého zápasu. Ten v neděli začne v Edenu v 15:00.

Maxa liga
4. kolo 13. 3. 2026 17:30
RI Okna Berani Zlín : HC Slavia Praha 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Góly:
Góly:
06:35 Průžek (Gricius, Šťovíček)
45:54 Trunda
57:34 Gricius (Berka)
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Veber, Ondračka, Štibingr, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Zavřel – Jarůšek, Holík (C), Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Paukku, Heš, Říčka – Köhler, Sadovikov, Sedláček (A) – Kordule.
Sestavy:
J. Pavelka (Ebenstreit) – Hrdinka, Holý (C), Gaspar (A), F. Kočí, Š. Havránek, Perčič, Stejskal – Trunda, Polák, Kružík – Gricius, Přikryl, Berka – Šťovíček, J. Knotek (A), Průžek – Matěj Beran, Tichý, Čermák – Havrda.

Rozhodčí: Horák, Valenta – Zídek, Malý

Počet diváků: 4124

Stav série: 2:2

Maxa liga
4. kolo 13. 3. 2026 18:00
HC Stadion Litoměřice : VHK ROBE Vsetín 2:1P (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)
Góly:
59:49 Kern (Lang, Ton)
65:59 Špilka (Tomov, Jiří Pospíšil)
Góly:
09:11 Marcel (Dědek, Jandus)
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (C), J. Tůma, Tomov, Pavlák, Benda – Plos, Hujer, Jiří Pospíšil – R. Chlán, Kern (A), Lang – Ton, Jelínek, Bernovský – F. Novák, Špilka, Koštoval.
Sestavy:
Miroslav Svoboda (Honzík) – Zahradníček, Stříteský, Slováček, Dujsík, Hryciow, Ďurkáč, Marcel – Straka, Klhůfek, Rob (A) – Jonák (C), Matějček, Šmerha – M. Novák, Dědek, Jandus – Hořanský, Prokeš, Š. Bláha – E. Pospíšil.

Rozhodčí: Kostourek, Hacaperka – Kokrment, Dědek

Počet diváků: 1575

Stav série: 3:1

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Slavia se udržela ve hře, sérii proti Zlínu rozhodne pátý zápas. Litoměřice postupují

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.