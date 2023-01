Už jde o záchranu, bojí se šéf hokejového Zlína. Hráčům pokrátil mzdy

„Veřejným oznámením jsem chtěl dát najevo, že hráči jsou na výsledcích finančně zainteresovaní,“ vysvětloval o den později Hamrla, jenž převzal vedení klubu na začátku prosince a teď řeší bobtnající výsledkovou krizi dvojnásobných extraligových šampionů.

Ti po nástupu nového trenéra Miloše Říhy mladšího vyhráli jen dvě z osmi utkání a v tabulce letí strmě dolů.

„Za prvních pět kol v lednu měl tým získat deset bodů a po třech zápasech je jasné, že už to nezvládne,“ podotkl Hamrla.

Můžou si hráči peníze vybojovat zpátky?

Další podrobnosti zůstanou v kabině.

Rychlý protiútok zlínských hokejistů v zápase se Vsetínem.

Než jste začal klub řídit, dostal tým stejné ultimátum dvakrát a vždy ho odvrátil. Vy jste na to konto řekl: „Represe můžou pomoct, ale jen krátkodobě. Hráči mají kontrakty a musí dostávat zaplaceno. Raději si sednu s agentem a domluvím se jinak, je to lepší než sebrat půlku platu a pak skončit u soudu.“ Co změnilo váš názor?

Že represe můžou pomoct jen krátkodobě, platí pořád. Ale vyměnili jsme hlavního trenéra a pět hráčů, jenže změny nezabraly a tohle byla poslední možnost, jak hráče namotivovat. Aby se jejich peníze staly prémiemi za zápasy. Prémie ve smlouvách nemají. Dostávají základní mzdu, ať se děje, co se děje.

Jaké další kroky podniknete?

Dnes a denně jednáme o hráčských výměnách bez ohledu na poslední zápas se Slavií; už od Vánoc. Ale na rovinu říkám, že nebudeme dělat ukvapené trejdy, jen aby se něco dělo. Musí to dávat smysl. Chceme hráče nejen na dohrání sezony, ale také na příští. A něco se rýsuje. Uznáváme ale, že se týmu nedaří zvednout.

Tým je dvanáctý a ve středu jede k posledním Pardubicím, které ztrácejí 13 bodů. Situace je vážná, hrajete už o záchranu?

Jednoznačně, nemá cenu se nač vymlouvat. Tak jsem to řekl i hráčům.

Pozval jste si je na kobereček?

Ráno po utkání jsem měl schůzku s vybranými hráči. Dopředu věděli, že hrají o svoje peníze.

Jaká byla jejich reakce?

Je to racionální postup. Člověk lítá po sponzorech, aby dali klubu peníze a není možné, aby odehráli takový zápas jako se Slavií a brali sto procent platu. Vědí, že to není optimální. Nikomu se nelíbí, když mu sáhnete na peníze. Ale pokud má platit fráze, že jsme všichni na jedné lodi, musí se vrátit do reality.

Co trenér Říha a jeho realizační štáb, který má bilanci dvou výher, šesti porážek a osmi bodů?

S trenérským týmem nechci momentálně hýbat. Není možné ho měnit po měsíci. Zápas se Slavií byl trapas, ale předchozí nebyly herně špatné.

Tak jak si vysvětlujete takový výbuch?

Ani hráči mi nedokázali odpovědět, co se stalo.

Zmínil jste změny kádru. Odešli obránce Bartko a útočník Illéš, kteří patřil k produktivnějším hráčům. Proč zrovna oni?

Po návratu Gazdy a Novotného jsme měli deset beků a trenér uvolnil Bartka stejně jako Illéše. Nejsou to špatní hráči, akorát ve Zlíně nehráli podle představ.

Udělali jste i brankářský trejd s Nitrou, vrátí se předsezonní jednička Kašík po měsíci?

V Nitře vyhrál tři ze čtyř utkání, Honzík u nás bodoval v obou dvou. Změna prospěla oběma a co bude po měsíci, nedokážu teď říct.

Větší šanci nyní dostávají junioři. Není to přílišný risk i s ohledem na ambice jejich týmu v extralize?

Předem jsem avizoval, že budeme juniory do týmu dospělých zařazovat. Chceme stavět mužstvo na našich odchovancích, na hráčích, kteří mají ke Zlínu vztah. Diváci mohli vidět, že Heš si příležitost zaslouží plnými hrstmi. Proč by nehrál? Sadovikov nastoupil, když jsme měli zraněné, pak se vrátil do juniorky. Na úkor áčka ho neoslabujeme. Ze čtyř posledních domácích zápasů získali sedm bodů.

Trenér Miloš Říha na tréninku zlínských hokejistů.

Jak jste na tom klub finančně? Podle primátora Jiřího Korce prý ne moc dobře.

Konkrétní nemůžu být, ale něco se sehnalo, je to na dobré cestě. Firmy, které se motají kolem hokeje, chtějí pomoct. Bohužel jim to nemůžeme vrátit výsledky.

Ptal jsem se i s ohledem na informace, že se bude redukovat počet zaměstnanců klubu a nové budete najímat na práci externí formou.

Můžu potvrdit, že několik smluv je ve výpovědních lhůtách. Třeba hlavní ekonomka končí na vlastní žádost. Aparátem jsme se zasekli v extralize a management se musí zeštíhlit, také v kancelářích se musíme chovat racionálně. I hráčské podmínky jsou extraligové. Máme nejdražší hole, výzbroj, brusle. Naše náklady jsou jednou takové v porovnání s kluby, které k nám jezdí vyhrávat. Peněz je v klubu dost, ale plýtvalo se s nimi.