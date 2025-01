Produktivní duo Kverka, Válek ve Zlíně podepsalo nové smlouvy

Jaromír Kverka, který před týdnem oslavil „Kristovy“ 33. narozeniny, i o dva a půl roku mladší Lukáš Válek podepsali ve Zlíně nové smlouvy. „Oba patří mezi naše klíčové útočníky a od samotného začátku svého působení u nás plní přesně tu roli, kterou jsme od nich očekávali,“ libuje si sportovní manažer RI Okna Berani Zlín Jan Srdínko.

Válek zatím nasbíral 39 bodů a je průběžně šestý, Kverka má ve statistikách o bod méně a s patnácti trefami vládne zlínským střelcům. Už delší dobu se přitom musí obejít bez zbylého produktivního parťáka Jakuba Šlahaře, kterého ze sestavy vyřadilo dlouhodobé zranění. Jeho roli nejčastěji zastává Lukáš Adámek, mihnul se tam Zdeněk Okál, naposled proti Jihlavě zaskočil Jesse Paukku.

„Se Šlahym už jsme byli sehraní, takže si trošku zvykáme,“ poznamenal Kverka.

Lídr tabulky už před pár dny prodloužil smlouvu s gólmanskou jedničkou Danielem Hufem. Zatím není jasné, jestli před dnešní uzávěrkou přestupů dojde k doplnění sestavy, nebo jedinou posilou zůstane útočník Přemysl Svoboda, který dorazil z německého Kaufbeurenu. Loni nastupoval na Litoměřice.

„Nějaké hráče máme vytipované, zkoušíme to dotáhnout,“ naznačil Srdínko. Svoboda zatím odehrál za Berany jediné utkání, ve kterém se ovšem zranil po zásahu bruslí. Pokud se potvrdí optimistické prognózy, v polovině února by se mohl vrátit do hry.

„Bohužel se stalo to, co je černou můrou každého trenéra i hráče, že se zranil hned v prvním zápase,“ posteskl si Srdínko. „Věříme, že až se uzdraví, pomůže nám.“

Rivalský Vsetín, který je v tabulce druhý s tříbodovým mankem, ale zápasem k dobru, s „last minute“ doplněním soupisky příliš nepočítá.

Radost zlínských hokejistů po jednom z gólů v utkání se Slavií.

„Spíš nám kluby volají, jestli jim někoho nepustíme,“ upozornil sportovní manažer VHK Robe Vsetín Radim Tesařík. „Ale s tím nepočítáme.“

Do kabiny loňského vítěze druhé nejvyšší soutěže se vrací Ondřej Machala, Jakub Teper, Roman Vaňo a Tom Ondračka, kteří byli do konce ledna na hostování u konkurence. Posily Vsetín představil už během tohoto měsíce. Získal švédského brankáře Tomase Rydéna a lotyšského navrátilce Patrikse Zabusovse, který loni patřil k tahounům vítězné sestavy. Většinu letošní sezony strávil v nedalekém Přerově.

„Chtěli bychom využít jeho kvalit v závěru sezony,“ naznačil asistent trenéra Luboš Rob starší.